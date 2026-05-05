คนดังร่วมค้นหาเสน่ห์ย่านลุมพินีและถนนวิทยุ

โรงแรม Andaz One Bangkok จัดงาน Andaz One Bangkok, Unveiled พาผู้ร่วมงานไปค้นพบประสบการณ์ ที่ผสมผสานระหว่างเอกลักษณ์ท้องถิ่นและมุมมองระดับสากล ด้วยการสัมผัสเรื่องราวของย่านลุมพินีและถนนวิทยุในมุมมองใหม่ ภายในพื้นที่ที่ถูกออกแบบให้ปลุกประสาทสัมผัสผ่านทุกมิติ ทั้งเสียง ภาพ รส กลิ่น และการสัมผัส ที่ถ่ายทอดจากพลังความคิดสร้างสรรค์ของเหล่าศิลปินและครีเอเตอร์ชาวไทย โดยมี แพต-ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช, ซาร่า เล็กจ์ และหลิน-มชณต สุวรรณมาศ รวมถึงผู้ทรงอิทธิพลด้านรสนิยม นักสร้างสรรค์ และคนอื่นๆ อีกมากมาย
ภายในงานยังตกแต่งด้วยสิ่งทอจากแบรนด์ Wood & Mountain โดยถ่ายทอดลวดลายผ่านกระบวนการเพ้นต์มือ ซึ่งสะท้อนรายละเอียดของธรรมชาติ เช่น เปลือกไม้ ดิน และภูมิประเทศ ภายใต้แนวคิดการแบบผลิตแบบ Slow Production ที่ให้ความสำคัญกับชุมชน คุณภาพ และความยั่งยืน ท่ามกลางบรรยากาศเสียงดนตรี โดย DJ จาก GYPSHA และการแสดงดนตรีสดสุดพิเศษจาก NOTEP
ปิดท้ายการเฉลิมฉลองที่ชั้น 23 ณ Piscari เดสติเนชั่นรูปท็อปที่ถ่ายทอดบรรยากาศชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียน สู่ประสบการณ์ยามค่ำคืนที่เปี่ยมไปด้วยพลังเหนือเส้นขอบฟ้ากรุงเทพฯ พร้อมด้วยอาหารและเครื่องดื่มซิกเนเจอร์จาก Piscari และการแสดงดนตรีจาก Riri, James Alyn และ Soulectric Jams ที่มาเติมเต็มค่ำคืนด้วยพลังที่ครึกครื้นและความมีชีวิตชีวา