“ยูบิลลี่ ไดมอนด์” จัดเอ็กซ์คลูซีฟทริป “Blossom of Vitality”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Jubilee Diamond โดย อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ รังสรรค์ประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟ “Blossom of Vitality: The Jubilee Wellness Journey” ชวนสมาชิกคนสำคัญร่วมออกเดินทางสู่หัวหิน ด้วยขบวนรถไฟระดับตำนาน SRT Royal Blossom ที่สะท้อนเสน่ห์แห่งความคลาสสิก และความเป็นส่วนตัวในทุกรายละเอียด


ไฮไลต์อยู่ที่ Diamond Jewelry Preview การเผยโฉมเครื่องประดับเพชรคอลเลกชันพิเศษ Viva Brilliance Bloom Collection ที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจแห่งความงดงามและพลังชีวิต ด้วยแนวคิด Wellness & Longevity ผ่านกิจกรรมดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการจากโรงพยาบาลสมิติเวช พร้อมรับของขวัญสุดพิเศษจาก THANN แบรนด์เครื่องหอมและสกินแคร์ชั้นนำของไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

ผู้ร่วมทริปจะได้ดื่มด่ำกับการต้อนรับอย่างประณีต ทั้งอาหารที่รังสรรค์จากวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพ พร้อมกิจกรรม CSR ที่เชื่อมโยงความงดงามของการใช้ชีวิตเข้ากับชุมชนและความยั่งยืน

























