“SOLVEGROUP ก้าวสู่ปีที่ 7 ดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่การรักษา

“โซล์ฟ กรุ๊ป” (SOLVEGROUP) โดย คุณหมอเอิง-พญ. อังศ์วรา ธีระตันติกานนท์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ด้วยยอดขายทะลุ 100 ล้านบาทในปี 2568 พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ SOLVE Omega-3 ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบ Preventive Health มุ่งสร้างความเข้าใจเรื่อง “การดูแลสุขภาพที่แท้จริง” ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก
วัย 35+ เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่ริ้วรอยตื้นๆ หรือริ้วรอยหางตา แต่ยังรวมถึงความเหนื่อยสะสม พลังงานและกล้ามเนื้อที่ลดลง คุณภาพการนอนที่ไม่เหมือนเดิม ไลฟ์สไตล์แบบ Work Hard, Play Hard อดนอน รับประทานอาหารตามใจปาก แล้วหวังว่าตื่นมาทุกอย่างจะกลับไปสดใสเหมือนอายุ 20 ต้นๆ นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป วัย 35 ไม่สามารถพึ่งพาแค่ "สกินแคร์" หรือ "การเข้าคลินิกความงาม" เพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุได้เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป
หมอเอิงจึงมาเผยถึงวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อช่วยให้ผู้หญิงวัย 35+ รักษาสมดุลของร่างกาย ให้สดใส สุขภาพดี และมีพลังเต็มเปี่ยม “มุมมองของผู้หญิงยุคใหม่ที่ไม่ได้ต้องการเพียง “ดูเด็ก” ในระยะสั้น แต่ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวว่า “ผู้หญิงจำนวนมากอาจไม่อยากแก่และอยากดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ การมองภาพของตัวเองในอนาคต เช่น เมื่ออายุ 60 ปี เรายังสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างกระฉับกระเฉง มีสมดุลร่างกายที่ดี มีความคล่องตัว ยังมีพลังงานในการใช้ชีวิต”
SOLVEGROUP จึงมุ่งมั่นดูแลสุขภาพผู้หญิงยุคใหม่ด้วยแนวคิด "Functional Supplement" ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพอย่างตรงจุด เพราะสิ่งที่สำคัญมากกว่าอายุที่ยืนยาว คือคุณภาพชีวิตที่ดีที่สร้างได้ด้วยการใช้ชีวิตของเราเอง พร้อมพบกับ "SOLVE Omega-3" โอเมก้า-3 คุณภาพสูง EPA+DHA 935 mg ภายใต้แนวคิด Preventive Health ดูแลความสมดุลของร่างกายจากภายใน