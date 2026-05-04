Gucci Beauty เปิดตัวรองพื้นคุชชั่นเนื้อแมตต์ใหม่ล่าสุด

Gucci Beauty นำเสนอ Gucci Eternite de Beaute Cushion SPF 35 PA++++ รองพื้นคุชชั่นเนื้อแมตต์รุ่นล่าสุดที่ผสานพลังแห่งเมคอัพและการปกป้องดูแลผิวเป็นหนึ่งเดียว เพียงแท็ปแค่ครั้งเดียวก็เอาอยู่จัดเต็มกับทุกลุค มาพร้อมฟินิชแมตต์ที่เปล่งประกาย มอบการปกปิดแนบเนียนแบบเต็มรูปแบบ ด้วยสูตรที่ติดทนนานแต่บางเบาและไม่ทิ้งคราบ พร้อมช่วยควบคุมความมันได้อย่างเพอร์เฟกต์ ให้ผิวดูแมตต์ในทันที อีกทั้งยังทนต่อความร้อน ความชื้น กันเหงื่อ และกันน้ำได้อย่างเหนือชั้น บรรจุมาในตลับสีดำหรูสุดคลาสสิก ประดับลวดลายดอกไม้ ควรค่าแก่การจดเข้าลิสต์ Must Have Item ที่ทั้งสวยเหนือกาลเวลาและเนรมิตเมคอัพลุคได้อย่างมหัศจรรย์
Gucci Eternite de Beaute Cushion นิยามความงามบทใหม่ให้กับรองพื้นคุชชั่น ด้วยสูตรที่ผสานพลังเมคอัพเหนือระดับ เข้ากับการบำรุงผิวอย่างลงตัว เพราะเพียงแค่แท็ปเดียว ก็ครบจบทุกความต้องการของผิว
- ผิวเนียนกริบไร้ที่ติ: มอบการปกปิดแบบขั้นสุด พร้อมเบลอรูขุมขนได้อย่างเป็นธรรมชาติ เกลี่ยง่าย ให้ฟินิชผิวแบบแมตต์ที่สีตรงเป๊ะ
- ติดทนยาวนาน: ด้วยคุณสมบัติทนต่อความร้อน กันเหงื่อ, น้ำ และความชื้น จึงล็อกผิวสวยไม่ให้ดรอประหว่างวัน
- ปกป้องผิวในทุกวัน: ส่วนผสม SPF 35 PA++++ ช่วยปกป้องผิวจากรังสียูวีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สบายราวกับผิวชั้นที่สอง: มาพร้อมเนื้อสัมผัสบางเบาไม่หนักผิว ระบายอากาศได้ดี และมีความยืดหยุ่นสูง
- สารบำรุงผิว: ผสานคุณค่าด้วยสกินแคร์มากถึง 87%* ช่วยปรับสมดุลผิว ให้ผิวชุ่มชื้น อิ่มน้ำ ดูสุขภาพดีจากภายใน
เหนือระดับด้วย
- เทคโนโลยี Gucci Matte: ที่ช่วยให้รองพื้นคุชชั่นปรับสภาพตามการเคลื่อนไหวของใบหน้าและผิว ส่งผลให้ติดทนนานแต่ยังคงความเบาสบาย ไร้น้ำหนัก และระบายอากาศได้ดี
- อุดมไปด้วยคุณค่าจากผงไม้ไผ่ (Bamboo Powder): ที่ทำหน้าที่ควบคุมความมันในทันที ให้ผิวแมตต์สวยเนียนตลอดวัน
- ไฮยาลูรอนแบบผสม: ผสานประโยชน์ของกรดไฮยาลูรอนิกทุกขนาด ให้ผลลัพธ์ครอบคลุมทั้งการเพิ่มความ
ชุ่มชื้นและการฟื้นบำรุงผิว โดยโมเลกุลขนาดใหญ่เติมเต็มความชุ่มชื้นให้ผิวในทันที ขณะที่โมเลกุลขนาดกลางถึงเล็กมอบผิวที่ดูเปล่งปลั่ง อิ่มน้ำ ชุ่มชื้นยาวนาน
- น้ำมันสกัดจากกุหลาบดำ (Black Rose Oil): ส่วนผสมซิกเนเจอร์จาก Gucci ที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ช่วยเพิ่มระดับและกักเก็บความชุ่มชื้น พร้อมปลอบประโลมผิวอย่างล้ำลึก
รองพื้นคุชชั่นใหม่บรรจุมาในตลับสีดำแบบรีฟิลสุดหรู ประดับด้วยลวดลายดอกไม้และโลโก้ Gucci สีทอง เมื่อเปิดออกจะพบกับกระจกและพัฟปลายแหลม ซึ่งออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการลงรองพื้นได้แม่นยำ ทั้งแบบเต็มใบหน้าและการแต้มเฉพาะจุดที่ต้องการปกปิดเป็นพิเศษ โดยเฉพาะบริเวณใต้ดวงตา ฟองน้ำเนื้อนุ่มละมุนได้รับการพัฒนาให้ช่วยดูดซับและเกาะติดรองพื้นกับผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอบผลลัพธ์ของผิวเนียนกริบแบบไร้ที่ติ ซึ่งใช้งานง่าย สะดวกสบาย และมีรีฟิลให้เลือกครบทุกเฉดสี เปิดตัวมาพร้อมกันถึง 12 เฉดสี ตั้งแต่เฉดสีอ่อนไปจนถึงสีเข้มปานกลาง ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับทุกโทนผิวครอบคลุมตั้งแต่โทนเย็น (C), โทนกลาง (N) และโทนวอร์ม (W)
โดยสามารถใช้ร่วมกับเมคอัพไอเทมอื่นๆ จาก Gucci เพื่อสร้างรูทีนผิวแมตต์แบบไร้ที่ติ เริ่มต้นจากการเตรียมผิวด้วย Gucci Serum de Beaute Fluide Soyeux ในการสร้างเบสผิวที่ดูสวยโกลว์เล่นแสง จากนั้นใช้ Gucci Eternite de Beaute Cushion เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของผิวฟินิชแมตต์ในแท็ปเดียว และมาอัพเลเวลความแมตต์และ เอฟเฟกต์เบลอรูขุมขนให้ชัดยิ่งขึ้น โดยค่อยๆ แตะ Gucci Matte Powder ลงบนผิว เพราะเนื้อสัมผัสแบบบัตเตอร์เมลต์ที่นุ่มละมุนจะผสานเข้ากับผิว และ Eternite de Beaute Cushion อย่างลงตัว หากต้องการลุคที่ดูโดดเด่นขึ้นให้แต้มพวงแก้มด้วยสีชมพูระเรื่อโดยใช้ Gucci Blush de Beauté หรือเติมสีสันด้วยแป้งไฮไลท์อเนกประสงค์ที่ผสานประกายไข่มุกบางเบาอย่าง Gucci Glow Highlighter ปัดให้ทั่วโหนกแก้ม โหนกคิ้ว และตามแนวสันจมูก หรือเพิ่มความสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นด้วยการแตะไฮไลท์บนดวงตา และริมฝีปาก
Gucci Eternite de Beaute Cushion พร้อมจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทย ณ เคาน์เตอร์ Gucci Beauty ชั้น M สยามพารากอน, ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว, ชั้น 1 เซ็นทรัลแอทเซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น G เอ็มโพเรียม, ชั้น G เซ็นทรัล ชิดลม, ชั้น 1 เมกาบางนา, ชั้น 1 เซ็นทรัล เชียงใหม่ หรือช้อปออนไลน์ได้ที่ Central Online ราคา 3,000 บาท
