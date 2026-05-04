SIXTIE ON STRAP! สองเวอร์ชั่นล่าสุดที่เผยเสน่ห์อันลุ่มลึกในโทนสีน้ำเงิน

ปีที่แล้วที่งาน Watches and Wonders 2025 Piaget ได้พาทุกคนเข้าสู่คลังมรดกอันล้ำค่าของตนเองผ่านคอลเลกชั่นนาฬิกาประดับอัญมณีชุดใหม่ที่ตีความรูปทรงและเสน่ห์ที่ได้รับการปรับโฉมอย่างร่วมสมัย โดยได้รับแรงบันดาลใจจากช่วงปลายยุค 60 ตัวเรือนเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูที่ดูโดดเด่นแต่ก็มีสัดส่วนที่อ่อนช้อยงดงาม ชวนให้นึกถึงยุคแห่งการปฏิวัติทางวัฒนธรรมและแฟชั่นที่สดใสและรุ่งเรือง หรือที่เรียกว่า The Swinging Sixties นาฬิการุ่นใหม่นี้จึงได้รับการตั้งชื่อว่า “Sixtie” เพื่อสะท้อนทั้งต้นกำเนิดและแก่นแท้ของฟังก์ชัน นั่นคือการบอกเวลา 60 วินาทีในทุกนาทีที่มีความเรียบง่ายทว่าสง่างาม และในวันนี้ Sixtie ได้ก้าวสู่บทใหม่ ด้วยการเปิดตัวสองเวอร์ชั่นล่าสุดที่เผยเสน่ห์อันลุ่มลึกในโทนสีน้ำเงิน
จุดเปลี่ยนแห่งรูปทรง
การเปิดตัวคอลเลกชั่นแห่งศตวรรษที่ 21 ของ Piaget ณ เมือง Basel เมื่อปี 1969 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทั้งโลกนาฬิกาและเครื่องประดับ ทำให้เส้นแบ่งระหว่าง “นาฬิกา” และ “อัญมณี” เลือนหายไปราวภาพลวงตา ด้วยวิสัยทัศน์อันสร้างสรรค์ของดีไซเนอร์ Jean-Claude Gueit นาฬิกา Piaget ในช่วงทศวรรษ 60s–70s ได้กลายเป็นเครื่องประดับอย่างเต็มตัว หน้าปัดประดับด้วยหินประดับที่มีสีสันสดใส พร้อมด้วยรูปทรงตัวเรือนที่หลากหลายทั้งวงรี ทรงกลม ทรงคุชชั่น และทรงสี่เหลี่ยมคางหมูอันเป็นเอกลักษณ์
เรือนเวลาเหล่านี้ถูกนำเสนอผ่านดีไซน์ที่หลากหลาย ซึ่งมีตั้งแต่สร้อย Sautoir ยาวระย้า กำไลข้อมือขนาดใหญ่ ไปจนถึงสายสร้อยทองแกะสลักสำหรับการสวมใส่ในชีวิตประจำวัน ทุกองค์ประกอบสะท้อนการเล่นกับรูปทรง สีสัน และพื้นผิว ทองคำตกแต่งอย่างประณีตเพื่อถ่ายทอดประกายแสงบนผิวน้ำ, ลายไม้ หรือโครงสร้างสถาปัตยกรรม การบอกเวลาจึงไม่ใช่สิ่งหยุดนิ่งอีกต่อไป หากเป็นศิลปะที่ผสานความแม่นยำของกลไกเข้ากับความพลิ้วไหวของเครื่องประดับ ทั้งยังเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณอิสระ และนำพา Piaget สู่โลกแห่งนาฬิกาจิวเวลรี่แนวอาวองต์การ์ดอย่างแท้จริง
เวลาที่เติมเต็มความโดดเด่น
Sixtie รุ่นใหม่ที่เปิดตัวในปี 2025 คือการเฉลิมฉลองรากเหง้าอย่างงดงาม ตอกย้ำนิยามของนาฬิกาที่ไม่เพียงบอกเวลา แต่เป็นอัญมณีที่ประดับข้อมืออย่างสง่างาม สืบทอดจิตวิญญาณจากยุค 1960s ด้วยเส้นสายที่อ่อนช้อยแบบเฟมินีน พร้อมรายละเอียดของลวดลาย “กาดรูน” (gadroons) ที่พาดผ่านขอบตัวเรือนอย่างมีเอกลักษณ์ แบบเดียวกันกับนาฬิกา Andy Warhol รูปทรงคุชชั่นสมมาตร
นาฬิกาสองเวอร์ชั่นใหม่นี้เลือกใช้สายหนังอัลลิเกเตอร์สีน้ำเงินเข้มที่ได้รับแรงบันดาลใจจากท้องทะเล แทนสายโลหะมีค่าในรุ่นดั้งเดิม เผยความเรียบหรูที่ร่วมสมัย สีฟ้าน้ำลึกของสายช่วยขับเน้นความงดงามของตัวเรือนพิงก์โกลด์ผิวซาตินที่สลักลวดลายอย่างประณีต พร้อมหัวเข็มขัดทรงสี่เหลี่ยมคางหมูที่ออกแบบให้สอดรับกันอย่างลงตัว มีหน้าปัดให้เลือกสองรูปแบบ
แบบแรกมาพร้อมหน้าปัดสีเงินพื้นผิวขัดซาตินแบบรัศมีดวงอาทิตย์ ประดับตัวเลขโรมันสีทอง ส่องประกายดุจแสงที่ตัดกับเฉดสีเข้มอย่างสง่างาม
ขณะที่อีกเวอร์ชั่นโดดเด่นด้วยหน้าปัดควอตซ์สีน้ำเงิน ซึ่งเป็นหินธรรมชาติที่มีลวดลายเส้นสายเฉพาะตัว สีฟ้าเข้มแทรกด้วยริ้วลายธรรมชาติ ทำให้แต่ละเรือนมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกัน
การผสานหน้าปัดหินเข้ากับดีไซน์จิวเวลรี่ คือการสร้างเสน่ห์อย่างมีชั้นเชิง ของ Piaget ที่ก่อเกิดผลลัพธ์ของเรือนเวลาที่มีทั้งความชิค โดดเด่น และงดงามอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องพยายาม