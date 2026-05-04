“MEGA CLOUD PARTY” เมกาบางนา ชวนลิ้มลอง 12 เมนูอร่อย ที่ได้แรงบันดาลใจจากสีแห่งปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุกวันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ชวนสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด มาสัมผัสความอร่อยในแคมเปญ “MEGA CLOUD PARTY” ที่หยิบแรงบันดาลใจจากสีแห่งปี 2026 ‘CLOUD DANCER’ สีขาวนวลโทนอบอุ่นที่สะท้อนความสงบ ผ่อนคลาย และการเริ่มต้นใหม่ มาถ่ายทอดเป็นเมนูขนมและเครื่องดื่มโทนสีขาวสุดพิเศษจาก 12 ร้านดัง ได้แก่ AU BON PAIN, BEARHOUSE, FUKU MATCHA, GAGA, HONG BAO, IKEA, KOI THÉ, MOLTO, O-LI-NO CREPE & TEA, THE ALLEY, YOGURTLAND และ ท่านพ่อซาลาเปา ให้ได้เพลิดเพลินกับรสชาติหอมหวาน สดชื่น และชวนฟิน โดยสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด สามารถใช้คะแนนสะสมแลกรับฟรี! กับเมนูที่ร่วมรายการตามคะแนนที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา

ชวนอร่อยไปกับเมนูขนมและเครื่องดื่มสุดพิเศษจาก 12 ร้านดัง ที่คัดสรรมาเพื่อถ่ายทอดความนุ่มเบาและความสดชื่นในธีมสี CLOUD DANCER ผ่านรสชาติหวานนุ่ม สดชื่น และอร่อยเพลินได้ตลอดวัน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ โดยสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด แลกรับฟรี! เพียงใช้คะแนนตามที่กำหนด ได้แก่


• AU BON PAIN เติมความสดชื่นชวนฟินด้วย FROZEN VANILLA CREAM เครื่องดื่มรสวานิลลาหอมหวาน เนื้อสัมผัสเนียนนุ่ม ดื่มแล้วให้ความรู้สึกเบาสบายและเพลิดเพลิน มูลค่า 130 บาท ใช้เพียง 40 คะแนน แลกรับฟรี!


• BEARHOUSE ชวนอร่อยกับ มะพร้าวหอมนมสดปั่น เครื่องดื่มรสชาติหอมหวานนุ่มนวล ผสานความสดชื่นของมะพร้าวเข้ากับความกลมกล่อมของนมสดได้อย่างลงตัว มูลค่า 109 บาท ใช้เพียง 35 คะแนน แลกรับฟรี!


• FUKU MATCHA ชวนเติมความอร่อยกลมกล่อมด้วย ชานมครีมชีสไข่มุก ขนาด 22 OZ. เมนูชานมหอมเข้มกำลังดี เสริมรสชาติด้วยครีมชีสเนื้อครีมมี่และไข่มุกเคี้ยวหนึบ มูลค่า 105 บาท ใช้เพียง 35 คะแนน แลกรับฟรี!


• GAGA ส่งต่อความสดชื่นแบบนุ่มละมุนกับ MILK TEA ROCK SALT MOUSSE SIZE S ชานมหอมกลมกล่อม ท็อปด้วยมูสร็อกซอลต์เนื้อเบา เพิ่มมิติความอร่อยได้อย่างพอดี มูลค่า 85 บาท ใช้เพียง 25 คะแนน แลกรับฟรี!


• HONG BAO ชวนอิ่มอร่อยกับ ฮะเก๋ากุ้ง เมนูติ่มซำคำพอดีที่โดดเด่นด้วยแป้งขาวบางนุ่มและไส้กุ้งแน่นเต็มคำ ให้รสชาติกลมกล่อมและเพลินได้ทุกครั้งที่ลิ้มลอง มูลค่า 135 บาท ใช้เพียง 40 คะแนน แลกรับฟรี!


• IKEA เติมความสุขแบบเบา ๆ ด้วย VANILLA ICE-CREAM ไอศกรีมวานิลลารสหวานกำลังดี อร่อยคลายร้อนได้ทุกเวลา มูลค่า 8 บาท ใช้เพียง 5 คะแนน แลกรับฟรี!


• KOI THÉ ชวนจิบความอร่อยอย่างเพลิดเพลินกับ GREEN MILK TEA SIZE S ชานมรสกลมกล่อม หอมชาเขียวกำลังดี ดื่มง่าย สดชื่น มูลค่า 75 บาท ใช้เพียง 20 คะแนน แลกรับฟรี!


• MOLTO ส่งต่อความสดชื่นชวนฟินด้วย MILK CHEESE SLUSHIE ขนาด 12 OZ. เครื่องดื่มเนื้อเนียนเย็นฉ่ำ ผสานความหอมมันของนมและชีสได้อย่างลงตัว ให้รสสัมผัสแปลกใหม่และน่าลิ้มลอง มูลค่า 95 บาท ใช้เพียง 30 คะแนน แลกรับฟรี!


• O-LI-NO CREPE & TEA ชวนสัมผัสความหอมโดดเด่นกับ ชานมหอมฟุ้ง จัสมินอ้ายหยู้ หมื่นลี้ เมนูชานมรสนุ่ม ละมุน ดื่มง่าย ให้ความสดชื่นพร้อมกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ มูลค่า 85 บาท ใช้เพียง 25 คะแนน แลกรับฟรี!


• THE ALLEY ชวนลิ้มลองความอร่อยสดชื่นกับ โยเกิร์ตข้าวไรซ์เบอร์รี่ รสออริจินัล ที่ผสานรสเปรี้ยวกำลังดีของโยเกิร์ตเข้ากับสัมผัสเฉพาะตัวของข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้อย่างพอดี มูลค่า 110 บาท ใช้เพียง 35 คะแนน แลกรับฟรี!


• YOGURTLAND เติมความสนุกให้ทุกช่วงเวลาด้วย ไอศกรีมโยเกิร์ตท็อปปิ้ง 1 อย่าง เมนูของหวานสดชื่นที่เลือกอร่อยได้ในแบบของตัวเอง มูลค่า 99 บาท ใช้เพียง 30 คะแนน แลกรับฟรี!


• ท่านพ่อซาลาเปา ชวนอิ่มอร่อยกับ ซาลาเปาครีมคัสตาร์ด เมนูของว่างแป้งนุ่ม ไส้ครีมคัสตาร์ดหอมหวานกำลังดี ให้รสชาติกลมกล่อมและอร่อยได้ทุกเวลา มูลค่า 35 บาท ใช้เพียง 10 คะแนน แลกรับฟรี!


เมกาบางนา ขอเชิญสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด มาร่วมลิ้มลองความอร่อยกับเมนูขนมและเครื่องดื่มโทนสีขาวสุดพิเศษในแคมเปญ “MEGA CLOUD PARTY” ที่ถ่ายทอดความนุ่มเบาและชวนฟินของสีแห่งปี ‘CLOUD DANCER’ ผ่านเมนูอร่อยจาก 12 ร้านดัง เพียงใช้คะแนนสะสมตามที่กำหนดเพื่อแลกรับฟรี! ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา

