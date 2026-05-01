เซเลบปลุกกีฬาเทนนิสฟีเวอร์ โชว์สกิลกีฬายอดฮิตในตำนาน

ถ้าลองส่องไลฟ์สไตล์สุดฮิตในยุคนี้ ยุคที่คนแห่กันเล่นกีฬา ออกกำลังกายกันอย่างคึกคัก จนเรียกได้ว่าเป็นกระแสไวรัลไปทั่ว นอกจากการเข้ายิม เทรนหนักๆ กับ แอโรบิกที่สวนลุมฯ แล้ว อีกหนึ่งกิจกรรมที่กำลังมาแรงและเป็นที่นิยม ต้องยกให้กับ “เทนนิส” กีฬาที่อยู่คู่กับแวดวงสังคมมาทุกยุค ตั้งแต่ในอดีตที่ถูกผูกติดกับชนชั้นสูง เหล่าราชนิกูลนิยมเล่นกัน ด้วยทั้งสถานที่และอุปกรณ์ที่ค่อนข้างมีราคา จนกลายมาเป็นที่แพร่หลายในยุคถัดมา
ปัจจุบันนี้เทนนิสกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง เรียกได้ว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ ตามรอยเทรนด์วิ่ง เทรนด์แบดมินตัน เทรนด์จักรยาน ที่เหล่าผู้คนแห่มาสนใจ มีแฟชั่นชุดกีฬาที่มีหลายแบรนด์ทำชุดเทนนิสสวยๆ รวมไปถึงแอกเซสซอรีต่างๆ ที่ให้ได้เลือกหยิบจับไปใส่แต่งตัวเล่นเทนนิสกันอย่างสนุกสนาน
อีกทั้งมีการทุ่มทุนสร้างคอร์ทใหม่ๆ กระจายตัวอยู่ตามย่านต่างๆ ของกรุงเทพฯ เพียงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีคอร์ทระดับมาตรฐานเปิดตัวแล้วไม่ต่ำกว่า 5 แห่ง ทั้ง “Crystal Sports G” บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม ที่เป็น Tennis Lifestyle Community ของ “ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์” มีสนามเทนนิสในร่มมาตรฐานระดับเดียวกับ US Open ถึง 9 คอร์ท ที่เมืองทองธานีมีสนามเทนนิส ALM x Impact Tennis & Sport Center ที่บริหารงานโดย “ดร. อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ” มีคอร์ทพื้นดิน แถมจับมือกับพันธมิตรระดับโลก อย่าง Rafa Nadal Academy
ตรงใจกลางเมืองย่านพระราม 4 มี Ace of Clubs คอมมูนิตี้เทนนิสครบวงจรที่มีตำนานเทนนิสของไทย “ภราดร ศรีชาพันธุ์” ช่วยดูแล ถัดไปแถวสาธุประดิษฐ์มี The Lobb Club สปอร์ตและโซเชียลคลับแห่งใหม่ที่สวยสะดุดตา มีบริการครบครัน ทั้งอินดอร์คอร์ท ทั้ง Tennis Simulator 5 ห้องสำหรับซ้อมแบบส่วนตัว แถมมีอินดอร์พิคเคิลบอลด้วย ปิดท้ายที่ย่านกรุงเทพกรีฑา กับคอร์ทใหม่ล่าสุด ที่กำลังเปิดตัว The Racquet Realm คอร์ทเทนนิสและพิคเคิลบอลระดับเวิลด์คลาส ที่ตกแต่งได้แบบเรียบหรู สมกับที่เป็นมาตรฐานระดับโลก
เรียกได้ว่าอำนวยความสะดวก ให้กับเหล่านักเทนนิสเลิฟเวอร์ในทุกมุมเมือง แถมแต่ละที่ก็มีบริการครบครัน จะมาตีแบบสนุกๆ สังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนแล้วถ่ายรูปสวยๆ หรือจะออกกำลังกายเรียกเหงื่อประจำวัน ไปจนถึงตีจริงจังกับโค้ชมืออาชีพ แถมด้วยโซเชียลคลับรีแลกซ์หลังจบแมตช์ ที่มีตั้งแต่คาเฟ่เล็กๆ ไปจนถึงไวน์บาร์ ก็ไม่น่าแปลกใจ ที่เราจะเห็นบรรดาเซเลบพาเหรดกันแบกแร็กเก็ตไปบุกคอร์ทกันเป็นว่าเล่น