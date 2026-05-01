เซเลบปลุกกีฬาเทนนิสฟีเวอร์ โชว์สกิลกีฬายอดฮิตในตำนาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ถ้าลองส่องไลฟ์สไตล์สุดฮิตในยุคนี้ ยุคที่คนแห่กันเล่นกีฬา ออกกำลังกายกันอย่างคึกคัก จนเรียกได้ว่าเป็นกระแสไวรัลไปทั่ว นอกจากการเข้ายิม เทรนหนักๆ กับ แอโรบิกที่สวนลุมฯ แล้ว อีกหนึ่งกิจกรรมที่กำลังมาแรงและเป็นที่นิยม ต้องยกให้กับ “เทนนิส” กีฬาที่อยู่คู่กับแวดวงสังคมมาทุกยุค ตั้งแต่ในอดีตที่ถูกผูกติดกับชนชั้นสูง เหล่าราชนิกูลนิยมเล่นกัน ด้วยทั้งสถานที่และอุปกรณ์ที่ค่อนข้างมีราคา จนกลายมาเป็นที่แพร่หลายในยุคถัดมา

ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์ กับจุฬาลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล ลงคอร์ทแบบไม่ทิ้งลายแฟชั่นนิสต้า
ปัจจุบันนี้เทนนิสกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง เรียกได้ว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ ตามรอยเทรนด์วิ่ง เทรนด์แบดมินตัน เทรนด์จักรยาน ที่เหล่าผู้คนแห่มาสนใจ มีแฟชั่นชุดกีฬาที่มีหลายแบรนด์ทำชุดเทนนิสสวยๆ รวมไปถึงแอกเซสซอรีต่างๆ ที่ให้ได้เลือกหยิบจับไปใส่แต่งตัวเล่นเทนนิสกันอย่างสนุกสนาน

Crystal Sport G

ALM x Impact Tennis & Sport Center
อีกทั้งมีการทุ่มทุนสร้างคอร์ทใหม่ๆ กระจายตัวอยู่ตามย่านต่างๆ ของกรุงเทพฯ เพียงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีคอร์ทระดับมาตรฐานเปิดตัวแล้วไม่ต่ำกว่า 5 แห่ง ทั้ง “Crystal Sports G” บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม ที่เป็น Tennis Lifestyle Community ของ “ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์” มีสนามเทนนิสในร่มมาตรฐานระดับเดียวกับ US Open ถึง 9 คอร์ท ที่เมืองทองธานีมีสนามเทนนิส ALM x Impact Tennis & Sport Center ที่บริหารงานโดย “ดร. อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ” มีคอร์ทพื้นดิน แถมจับมือกับพันธมิตรระดับโลก อย่าง Rafa Nadal Academy

ฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์ สาวสังคมกับกีฬาที่สังสรรค์กับก๊วนเพื่อนได้
ตรงใจกลางเมืองย่านพระราม 4 มี Ace of Clubs คอมมูนิตี้เทนนิสครบวงจรที่มีตำนานเทนนิสของไทย “ภราดร ศรีชาพันธุ์” ช่วยดูแล ถัดไปแถวสาธุประดิษฐ์มี The Lobb Club สปอร์ตและโซเชียลคลับแห่งใหม่ที่สวยสะดุดตา มีบริการครบครัน ทั้งอินดอร์คอร์ท ทั้ง Tennis Simulator 5 ห้องสำหรับซ้อมแบบส่วนตัว แถมมีอินดอร์พิคเคิลบอลด้วย ปิดท้ายที่ย่านกรุงเทพกรีฑา กับคอร์ทใหม่ล่าสุด ที่กำลังเปิดตัว The Racquet Realm คอร์ทเทนนิสและพิคเคิลบอลระดับเวิลด์คลาส ที่ตกแต่งได้แบบเรียบหรู สมกับที่เป็นมาตรฐานระดับโลก

ณฐพร พรประภา สาวสปอร์ตี้ที่ไม่พลาดลงคอร์ทกับเขาด้วย
เรียกได้ว่าอำนวยความสะดวก ให้กับเหล่านักเทนนิสเลิฟเวอร์ในทุกมุมเมือง แถมแต่ละที่ก็มีบริการครบครัน จะมาตีแบบสนุกๆ สังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนแล้วถ่ายรูปสวยๆ หรือจะออกกำลังกายเรียกเหงื่อประจำวัน ไปจนถึงตีจริงจังกับโค้ชมืออาชีพ แถมด้วยโซเชียลคลับรีแลกซ์หลังจบแมตช์ ที่มีตั้งแต่คาเฟ่เล็กๆ ไปจนถึงไวน์บาร์ ก็ไม่น่าแปลกใจ ที่เราจะเห็นบรรดาเซเลบพาเหรดกันแบกแร็กเก็ตไปบุกคอร์ทกันเป็นว่าเล่น

เข็มอัปสร สิริสุขะ หันมาจริงจังกับเทนนิส ถึงขั้นไปร่วมฝึกคอร์สนาดาล

จิตภัสร์ กฤดากร มากับชุดสวยไม่ซ้ำวัน

Ace of Clubs

หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา และปริญา กิ่งรุ้งเพชร์ 2 คู่ซี้ชวนกันไปตีเทนนิส

The Lobb Club

The Racquet Realm

รัฐพร วัฒนสมบัติ พักจากกอล์ฟกีฬาโปรด มาจับแร็กเก็ตบ้าง

สุนิสา เจ็ทท์ ชอบกีฬาตีๆ แบบนี้ รวมถึงพิคเคิลบอลด้วย













เซเลบปลุกกีฬาเทนนิสฟีเวอร์ โชว์สกิลกีฬายอดฮิตในตำนาน
Crystal Sport G
ALM x Impact Tennis & Sport Center
ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์ กับจุฬาลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล ลงคอร์ทแบบไม่ทิ้งลายแฟชั่นนิสต้า
ฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์ สาวสังคมกับกีฬาที่สังสรรค์กับก๊วนเพื่อนได้
