ยัสปาลถ่ายทอดความเฟียสฉบับตัวแม่

“ยัสปาล” JASPAL เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์แฟชั่นระดับตำนาน The Devil Wears Prada ถ่ายทอดความมั่นใจด้วยลุคอันทรงพลัง เปี่ยมด้วยแอตติจูดของผู้หญิงยุคใหม่ ผ่านแฟชั่นแคมเปญบรรยากาศออฟฟิศ บนตึกสูงระฟ้าใจกลางเมือง สะท้อนโลกการทำงานของวงการแฟชั่น ที่เต็มไปด้วยความรวดเร็ว ความกดดัน และความทะเยอทะยาน เล่าเรื่องราวการทำงานของ 3 สาวตัวละครหลักขวัญใจแฟนๆ ภาพยนตร์ ผ่านแฟชั่นไอเทมที่หยิบเอารายละเอียดและฉากในภาพยนตร์ที่ตรึงใจใครหลายคน อาทิ รองเท้าส้นสูงสีแดง และวลีฮิตมารังสรรค์ผ่านไอเทมที่หลากหลาย ให้ได้แมตซ์ลุคแบบสับฉบับตัวแม่ สะกดทุกสายตาสำหรับทุกวันทำงานให้โดดเด่น พร้อมที่จะปลุกพลังสายบอสให้คุณ Back To Work อย่างมั่นใจ
พร้อมให้คุณโดดเด่น มีเสน่ห์ และเต็มไปด้วยพลัง ไม่ว่าจะเป็น เดรสสีแดงสะดุดตา รองเท้าส้นสูง แจ็กเกตเฟอร์สีขาวเทียม มินิสเกิร์ต และเสื้อยืดกราฟิก ที่พิมพ์ประโยคไอคอนิกจากภาพยนตร์ อาทิ “That’s all”, “You have no style or sense of fashion” และ “Everybody wants to be us” ซึ่งสะท้อนเสน่ห์ ความเฉียบคม และโลกแฟชั่นที่เต็มไปด้วยดราม่าของ The Devil Wears Prada