โคอะลา มาร์ช จัดงาน “Koala’s March Land”

โคอะลา มาร์ช โดย ซาดาฟูมิ มัตซึชิตะ กก.ผจก.บจก.ไทยลอตเต้ จัดงาน “Koala’s March Land” แฟมิลี่อีเวนต์ที่เนรมิตพื้นที่กว่า 900 ตร.ม. ณ M Grand Hall ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ วันนี้-4 พ.ค. 69 ให้กลายเป็น “UPMOOD LAND” หมู่บ้านแฟนตาซีแสนอบอุ่นของมาร์ชคุง คอนเซ็ปต์ “อัพมู้ดสนุก! เก็บความสุข สุดมาร์ช” พร้อมกิจกรรมไฮไลต์ 10 โซน โดยมีครอบครัว “บีม-ออย” พร้อมลูกแฝดร่วมสร้างสีสัน และแชร์โมเมนต์อบอุ่นอย่างใกล้ชิดในวันเปิดงาน
***
สยามพารากอน ร่วมกับ Joyman Gallery และ M Contemporary จัดนิทรรศการ “TRILLION STORIES UNDER THE SKY” ผ่าน 2 นิทรรศการคือ “Millions of CATS and ONE CAT: แมวล้านตัวกับแมวหนึ่งตัว” นิทรรศการเดี่ยวของ เนียม มะวรคนอง และ “BENEATH THE HORIZON LINE” นิทรรศการเดี่ยวของ Zillustation (การุญ เจียมวิริยะเสถียร) และเปิดให้ชม “เรื่องเล่านับล้าน” ภายใต้ท้องฟ้าเดียวกัน 1-22 พ.ค. 69 ณ Art Jewel ชั้น 5 สยามพารากอน
***
ดร. อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบจก.เคเอฟยู ถือฤกษ์ดีเดือนพฤษภาคม เปิดร้านคริสปี้ ครีม ในรูปแบบ Pop-up Cart 2 สาขา ในวันที่ 1 พ.ค. 69 ณ ชั้น 1 โซนหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตโลตัส ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน และที่ชั้น G ติดลานโปรโมชัน น่านนที ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์ วันที่ 7 พ.ค. 69