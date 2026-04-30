เมื่อ BOLON แว่นตาแฟชั่นโคจรมาพบกับความน่ารักระดับไอคอนอย่าง Monchhichi

BOLON Eyewear ต้อนรับฤดูกาลใหม่ด้วยคอลเลกชั่น Spring/Summer 2026 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “In Motion” ที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากความมั่นใจ การเติบโต และจังหวะของชีวิตยุคใหม่ ผ่านมุมมองของผู้คนที่ไม่หยุดนิ่ง และการแสดงออกถึงตัวตนอย่างเป็นธรรมชาติ คอลเลกชั่นนี้จึงไม่ได้พูดถึงเพียง “การเคลื่อนไหว” ในเชิงกายภาพ แต่ยังสะท้อนถึงการก้าวไปข้างหน้า ความสง่างาม ความชัดเจน และพลังบวกที่ร่วมสมัย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ BOLON ในซีซั่นนี้
ความโดดเด่นของ BOLON คอลเลกชั่น Spring/Summer 2026 อยู่ที่การเลือกใช้วัสดุพรีเมียมอย่าง Titanium และ Acetate คุณภาพสูง ที่ให้ทั้งความแข็งแรง น้ำหนักเบา และความสบายในการสวมใส่ตลอดวัน ผสานเข้ากับรูปทรงที่หลากหลาย ตั้งแต่ Polygon, Round, Cat Eye, Oval, Pantos, Rimless ไปจนถึง Rectangle เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้สวมใส่เลือกสไตล์ที่ตรงกับบุคลิกของตัวเองได้อย่างอิสระ
· รุ่น SEATTLE ทรง Polygon โทน Moonlight Silver ที่ให้ลุค modern minimal
· รุ่น VISBY ทรง Round สี Rose Gold ที่เพิ่มความนุ่มนวลและหรูแบบโมเดิร์น
· รุ่น MYKONOS ทรง Cat-Eye ที่ช่วยเสริมกรอบหน้าอย่างเฉียบคม
· รุ่น SEOUL ทรง Oval ในเฉด Tortoiseshell ที่สะท้อนเสน่ห์คลาสสิกแบบร่วมสมัย
· รุ่น ACAPULCO ในเฉด Translucent Orange Yellow ที่เพิ่มความ playful ให้ลุค
ด้านแว่นกันแดด BOLON ยังคงนำเสนอความสมดุลระหว่างฟังก์ชันและแฟชั่นได้อย่างลงตัว ผ่านดีไซน์ที่หลากหลายและตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน อาทิ
· รุ่น HELSINKI ทรง Oval สี Moonlight Silver ที่โดดเด่นด้วยฟังก์ชันพับเก็บได้ มาพร้อมเลนส์ Polarized
· รุ่น TORONTO ทรง Oval แบบ Rimless กับเลนส์สี Taupe ที่ให้ลุคเบา หรู และมินิมัล
· รุ่น MUNICH แว่นกันแดดทรง Rectangle เลนส์สี Transparent Olive Green ที่สะท้อนความเท่แบบ contemporary
ไฮไลต์ของคอลเลกชั่นนี้ คือการ Collaboration ระหว่าง BOLON Eyewear และ Monchhichi ที่เข้ามาเติมพลังแห่งความสดใส ความอบอุ่น และความ playful ให้กับแคมเปญ “In Motion” ได้อย่างลงตัว คาแรกเตอร์ไอคอนิกของ Monchhichi ช่วยสร้างสมดุลใหม่ระหว่างความสง่างามกับความอ่อนโยน ทำให้คอลเลกชั่นนี้มีทั้งความแฟชั่นและความน่ารักในแบบที่เข้าถึงได้
ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ แบรนด์แอมบาสเดอร์ BOLON Eyewear กล่าวว่า “ญ่ากับแว่นตาเป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้ เป็น Must have Item ที่เติมความมั่นใจได้ทันที ซึ่งคอลเลกชั่น BOLON Spring/Summer 2026 มีความพิเศษตรงที่งานดีไซน์ที่ทันสมัย การใช้วัสดุเกรดพรีเมี่ยมที่ให้น้ำหนักเบาและกระชับกับใบหน้า สามารถหยิบมาแมตช์กับลุคต่าง ๆ ได้ในชีวิตประจำวัน ยิ่งพอมีความน่ารักของ Monchhichi เข้ามาร่วมในแคมเปญเป็นกระเป๋าสุดน่ารัก ก็ยิ่งทำให้คอลเลกชั่นนี้ มีพลังของความสดใส สนุก และเข้าถึงง่ายมากขึ้น”
บรรยากาศการเปิดตัว BOLON Spring/Summer26 เต็มไปด้วยความสนุกสนานมีชีวิตชีวา เริ่มที่แฟชั่นโชว์แว่นตาสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมการปรากฏตัวของ ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ BOLON ที่มาร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ของแคมเปญ “In Motion” เคียงข้าง Monchhichi และยังได้ มี่-เนตรดาว วัฒนะสิมากร ดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์ Landmee มาร่วมอัปเดตเทรนด์การมิกซ์แอนด์แมตช์ลุคใหม่ให้สนุกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีเหล่าดารา ศิลปิน และอินฟลูเอนเซอร์สายแฟชั่น อาทิ หญิง-อาณดา ประกอบกิจ, ออม-ปุณยวีร์ จึงเจริญ, จีจี้-ณัฐกุล พิมพ์ธงชัยกุล, ปูเป้-จิรดาภา อินทจักร, วิว-กมนธิดา โรจน์ทวีนิธิ, นีนี่-พิชญาภา สุปัญญา และไข่มุก-เพิร์ลรดา งามรุ่งศิริ มาร่วมสร้างสีสันและสะท้อนพลังความสดใสของคอลเลกชั่นครั้งนี้อย่างเต็มที่
มี่-เนตรดาว ดีไซน์เนอร์ชื่อดังแนะนำ How to ในการคอมพลีตลุค ว่า ““การเลือกไอเท็มมาคอมพลีตลุคไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงาม แต่เป็นเรื่องของการสะท้อนตัวตนและทำให้เรารู้สึกมั่นใจในทุกจังหวะของวัน ซึ่งก็สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ ‘In Motion’ ที่พูดถึงการใช้ชีวิตอย่างไม่หยุดนิ่งในแคมเปญของ BOLON Eyewear SS26 ซึ่งสำหรับตน ‘แว่นตา’ ถือเป็นไอเท็มที่ช่วยเติมลุคให้ดูสมบูรณ์ขึ้นได้อย่างง่าย ๆ ในโอกาสต่างๆ และช่วยทำให้สไตล์ของแต่ละคนชัดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ”
สัมผัสคอลเลกชั่น BOLON Spring/Summer 2026 ได้แล้ววันนี้ พร้อมเติมความสดใสให้ทุกลุคยิ่งขึ้นกับแคมเปญพิเศษสำหรับผู้ที่ช้อปแว่นตาโบลอนตามเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ รับฟรี “กระเป๋า BOLON x MONCHHICHI” ของที่ระลึกสุดน่ารักที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับคอลเลกชั่นนี้โดยเฉพาะ มีจำนวนจำกัด ติดตามรายละเอียดกิจกรรม พร้อมเช็กพิกัดช้อปแว่นตาโบลอนได้ทาง https://th.boloneyewear.com/pages/stores-thailand