Swatch SCUBAQUA เปิดตัวสี่ดีไซน์ใหม่ ที่พร้อมปั่นกระแสน้ำให้สั่นสะเทือน

Swatch กลับมาสร้างคลื่นอีกระลอกด้วยคอลเลกชันสุดขี้เล่นอย่างคอลเลกชัน Swatch SCUBAQUA ที่คราวนี้โผล่ขึ้นผิวน้ำมาพร้อมสี่สีใหม่สุดจี๊ด: สีอควากรีน สีมิดไนท์บลู สีอิเลกทริกฟิวเซีย และสีโซลาร์ออเรนจ์
ในอีกก้าวสำคัญของคอลเลกชัน สีอควากรีน และสีมิดไนท์บลู มาพร้อมฟังก์ชัน Swatch Pay ให้คุณแตะชำระเงินแบบไร้สัมผัสได้จากข้อมือ ทั้งปลอดภัย ไม่เอิกเกริก เพิ่มความสะดวกในชีวิตประจำวันแบบที่ยังคงความสนุกแบบ Swatch ไว้ครบถ้วน
แรงบันดาลใจมาจากโลกชวนหลงใหลของแมงกะพรุน ดีไซน์เพื่อการผจญภัยทั้งบนบกและใต้ท้องทะเล นาฬิกาดำน้ำรุ่นนี้ผสานสีสันสนุกๆ เข้ากับตัวเรือนที่ทำจาก Bioceramic และวัสดุ biosourced อย่างลงตัว
ส่วนทึบของตัวเรือนที่ทำจากวัสดุ Bioceramic ช่วยเติมสีขาว ในขณะที่ส่วนโปร่งแสงหลากสีที่ทำจากวัสดุ biosourced สกัดจากน้ำมันละหุ่ง ช่วยเติมความโปร่งบางเหมือนหนวดแมงกะพรุน สร้างบุคลิกแบบ “ใต้น้ำ” ที่เห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บ
เช่นเดียวกับนาฬิการุ่นอื่นๆ ในคอลเลกชัน นาฬิกาทั้งสี่เรือนมาพร้อมเม็ดมะยมในตำแหน่ง 10 นาฬิกา ทั้งช่วยยกระดับความปลอดภัย และเป็นซิกเนเจอร์ที่ทำให้นาฬิกาไม่เหมือนใคร หน้าปัดโปร่งแสงสีสันสดใสและตัวเรือนขนาด 44 มม. เสริมด้วยดีเทลเรืองแสง ช่วยให้มองชัดทุกสภาพแสง พร้อมการกันน้ำ 10 บาร์ ที่สานจ่อดีเอ็นเอของ SCUBA นาฬิกาดำน้ำ Swatch อย่างแท้จริง
ปัจจุบันคอลเลกชัน Swatch SCUBAQUA มีทั้งหมด 9 รุ่น ที่รวมทุกอย่างตั้งแต่วัสดุล้ำสมัย ดีเทลโดดเด่น จนถึงความสนุกตามแบบฉบับ Swatch อย่างสมบูรณ์แบบ
ทั้งสี่รุ่นใหม่จะวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2026 เป็นต้นไปทางออนไลน์ที่ Swatch.com และร้าน Swatch ทั่วโลก