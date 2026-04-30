xs
xsm
sm
md
lg

สวยรับซัมเมอร์! ด้วยอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมจาก Dyson ในสี Ceramic Apricot

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ใครที่เคยจัดแต่งทรงผมก่อนออกจากบ้านในช่วงหน้าร้อนของไทย ย่อมเข้าใจดีถึงความท้าทายเพราะทั้งอากาศที่ร้อนจัดและความชื้นสูง ล้วนเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ทรงผมที่ตั้งใจเซ็ตมาอย่างดีตั้งแต่เช้า อยู่ได้ไม่ถึงพระอาทิตย์ตกส่งผลให้การคงลุคที่ดูเป๊ะตลอดวันกลายเป็นเรื่องยากกว่าที่คิด


อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมจาก Dyson ที่มาในโทนสี Ceramic Apricot ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะ ด้วยการผสานพลังลมความเร็วสูงเข้ากับระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ ช่วยให้การจัดแต่งทรงผมเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องใช้ความร้อนสูงเกินจำเป็นเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันให้ลุคผมสวยได้อย่างสม่ำเสมอ แม้ต้องเผชิญอากาศร้อนชื้นแบบเมืองไทย

เนรมิตลุคซัมเมอร์ได้ง่ายๆ กับ Dyson Ceramic Apricot
ได้แรงบันดาลใจจากแสงในช่วงครีษมายัน โทนสี Ceramic Apricot ผสานเฉดแอปริคอตนุ่มนวล เข้ากับสีส้มแมนดารินที่สดใสและลูกเล่นสีทองที่สะท้อนความอบอุ่นของแสงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงตกดิน

ผลลัพธ์คือดีไซน์โทนสีที่ทั้งโดดเด่นและเปล่งประกายเติมความรู้สึกอบอุ่นให้กับทุกการจัดแต่งทรงผมในแต่ละวัน

ซัมเมอร์นี้ Dyson Ceramic Apricot ไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมแต่คือผู้ช่วยที่จะทำให้ลุคของคุณยังสวยเป๊ะได้ แม้ในสภาพอากาศร้อนและชื้น


● ลุคผมลอนคลาย ดูเป็นธรรมชาติในทุกวัน ด้วย Dyson Airwrap Co-anda 2x™ (30,900 บาท) : สร้างลอนผมที่ดูมีวอลลุ่ม เคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับลุคสบาย ๆ แต่ยังคงความเปล่งประกายตลอดวัน


● ลุคผมตรง เรียบลื่น มั่นใจทุกสถานการณ์ ด้วย Dyson Airstrait™ dryer and straightener (20,900 บาท) เปลี่ยนผมเปียกให้ตรงสวยได้ในขั้นตอนเดียว ให้ฟินิชลุคเรียบเนียน ลดการชี้ฟู แม้อากาศจะชื้นแค่ไหน


● แห้งไว ได้ลุคธรรมชาติแบบผมสุขภาพดี ด้วย Dyson Supersonic Nural™ hair dryer (19,900 บาท) เหมาะสำหรับวันที่เร่งรีบ ช่วยให้ผมแห้งเร็ว พร้อมลุคดูสะอาด ผมสุขภาพดี ด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะที่ช่วยดูแลหนังศีรษะ


ออกแบบมาเพื่อใช้ได้จริงในหน้าร้อน เทคโนโลยีอัจฉริยะของ Dyson ช่วยให้ทรงผมทุกลุคเป็นเรื่องง่าย ให้คุณมั่นใจได้ในทุกสภาพอากาศ

ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกที่เปิดตัวคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชัน Ceramic Apricot ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พร้อมเปิดตัว สกาย วงศ์รวี ในฐานะ Friend of Dyson Beauty คนใหม่

ในระดับภูมิภาค Dyson ยังได้แต่งตั้ง จาง วอนยอง ศิลปิน K-pop เป็น Hair Care Ambassador ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสะท้อนภาพของคนรุ่นใหม่ที่มองการจัดแต่งทรงผมเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการแสดงตัวตน

คอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชัน Ceramic Apricot พร้อมวางจำหน่ายแล้วในประเทศไทย

คอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชัน Ceramic Apricot พร้อมวางจำหน่ายแล้วในประเทศไทย ผ่านเว็บไซต์ทางการของ Dyson





สวยรับซัมเมอร์! ด้วยอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมจาก Dyson ในสี Ceramic Apricot
สวยรับซัมเมอร์! ด้วยอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมจาก Dyson ในสี Ceramic Apricot
สวยรับซัมเมอร์! ด้วยอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมจาก Dyson ในสี Ceramic Apricot
สวยรับซัมเมอร์! ด้วยอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมจาก Dyson ในสี Ceramic Apricot
สวยรับซัมเมอร์! ด้วยอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมจาก Dyson ในสี Ceramic Apricot
+3