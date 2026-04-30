สวยรับซัมเมอร์! ด้วยอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมจาก Dyson ในสี Ceramic Apricot

ใครที่เคยจัดแต่งทรงผมก่อนออกจากบ้านในช่วงหน้าร้อนของไทย ย่อมเข้าใจดีถึงความท้าทายเพราะทั้งอากาศที่ร้อนจัดและความชื้นสูง ล้วนเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ทรงผมที่ตั้งใจเซ็ตมาอย่างดีตั้งแต่เช้า อยู่ได้ไม่ถึงพระอาทิตย์ตกส่งผลให้การคงลุคที่ดูเป๊ะตลอดวันกลายเป็นเรื่องยากกว่าที่คิด
อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมจาก Dyson ที่มาในโทนสี Ceramic Apricot ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะ ด้วยการผสานพลังลมความเร็วสูงเข้ากับระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ ช่วยให้การจัดแต่งทรงผมเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องใช้ความร้อนสูงเกินจำเป็นเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันให้ลุคผมสวยได้อย่างสม่ำเสมอ แม้ต้องเผชิญอากาศร้อนชื้นแบบเมืองไทย
เนรมิตลุคซัมเมอร์ได้ง่ายๆ กับ Dyson Ceramic Apricot
ได้แรงบันดาลใจจากแสงในช่วงครีษมายัน โทนสี Ceramic Apricot ผสานเฉดแอปริคอตนุ่มนวล เข้ากับสีส้มแมนดารินที่สดใสและลูกเล่นสีทองที่สะท้อนความอบอุ่นของแสงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงตกดิน
ผลลัพธ์คือดีไซน์โทนสีที่ทั้งโดดเด่นและเปล่งประกายเติมความรู้สึกอบอุ่นให้กับทุกการจัดแต่งทรงผมในแต่ละวัน
ซัมเมอร์นี้ Dyson Ceramic Apricot ไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมแต่คือผู้ช่วยที่จะทำให้ลุคของคุณยังสวยเป๊ะได้ แม้ในสภาพอากาศร้อนและชื้น
● ลุคผมลอนคลาย ดูเป็นธรรมชาติในทุกวัน ด้วย Dyson Airwrap Co-anda 2x™ (30,900 บาท) : สร้างลอนผมที่ดูมีวอลลุ่ม เคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับลุคสบาย ๆ แต่ยังคงความเปล่งประกายตลอดวัน
● ลุคผมตรง เรียบลื่น มั่นใจทุกสถานการณ์ ด้วย Dyson Airstrait™ dryer and straightener (20,900 บาท) เปลี่ยนผมเปียกให้ตรงสวยได้ในขั้นตอนเดียว ให้ฟินิชลุคเรียบเนียน ลดการชี้ฟู แม้อากาศจะชื้นแค่ไหน
● แห้งไว ได้ลุคธรรมชาติแบบผมสุขภาพดี ด้วย Dyson Supersonic Nural™ hair dryer (19,900 บาท) เหมาะสำหรับวันที่เร่งรีบ ช่วยให้ผมแห้งเร็ว พร้อมลุคดูสะอาด ผมสุขภาพดี ด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะที่ช่วยดูแลหนังศีรษะ
ออกแบบมาเพื่อใช้ได้จริงในหน้าร้อน เทคโนโลยีอัจฉริยะของ Dyson ช่วยให้ทรงผมทุกลุคเป็นเรื่องง่าย ให้คุณมั่นใจได้ในทุกสภาพอากาศ
ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกที่เปิดตัวคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชัน Ceramic Apricot ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พร้อมเปิดตัว สกาย วงศ์รวี ในฐานะ Friend of Dyson Beauty คนใหม่
ในระดับภูมิภาค Dyson ยังได้แต่งตั้ง จาง วอนยอง ศิลปิน K-pop เป็น Hair Care Ambassador ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสะท้อนภาพของคนรุ่นใหม่ที่มองการจัดแต่งทรงผมเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการแสดงตัวตน
คอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชัน Ceramic Apricot พร้อมวางจำหน่ายแล้วในประเทศไทย
