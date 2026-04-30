แมตช์ลุคสนุกด้วยกระเป๋าผ้าคอลใหม่ ถ่ายทอดดีไซน์สไตล์ effortless chic

ELLE (แอล) แบรนด์แฟชั่นพรีเมียม ในเครือ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ชวนเติมสีสันช่วงซัมเมอร์ด้วยคอลเลกชั่นกระเป๋าผ้าหลากหลายดีไซน์ ที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของความ effortless chic ในแบบฉบับ ELLE ได้อย่างลงตัว น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย แมตช์เข้ากับทุกลุคได้หลากหลายโอกาส ตั้งแต่วันทำงาน วันพักผ่อนสบาย ๆ ไปจนถึงทริปท่องเที่ยวที่อยากเพิ่มลูกเล่นให้สนุกทุกโมเมนต์
เริ่มกันที่ ELLE Puffy Marshmallow Bag กระเป๋าผ้าดีไซน์พัฟฟี่โท้ท (Puffy Tote) ที่มอบลุค Modern & Playful ด้วยผิวสัมผัสนุ่มเหมือนมาร์ชแมลโลว์ ให้ความรู้สึกสบายแม้ใช้งานในวันที่อากาศร้อน กระเป๋าถูกออกแบบมาอย่างใส่ใจ ทั้งสายคล้องไหล่เสริมฟองน้ำด้านใน ช่วยซัพพอร์ตและรองรับน้ำหนักได้ดี โดดเด่นด้วยโลโก้ ELLE ขนาดใหญ่ เสริมกลิ่นอายสาวปารีเซียง มีให้เลือกหลายเฉดสีคลาสสิก ได้แก่ Beige, Black, Red Maroon, Off White และ Green พร้อม 3 ขนาด ให้เลือกตามการใช้งาน
• ขนาดเล็ก (Small Size) ราคา 990 บาท พกพาง่าย กะทัดรัด
• ขนาดกลาง (Medium Size) ราคา 1,690 บาท ไซซ์มาตรฐาน ใส่ได้ทั้งเอกสาร แท็บเล็ต
• ขนาดใหญ่พิเศษ (Large Size) ราคา 2,390 บาท จุได้ถูกใจสายแบก ใบเดียวครบ พร้อมลุยทั้งวัน
มาถึงสาวๆที่ชื่นชอบความเรียบหรูในแบบมินิมอล ELLE Canvas Tote กระเป๋าผ้าแคนวาสสุดคลาสสิก อีกหนึ่งไอเทมที่ไม่ควรพลาด ใช้งานได้ทุกวัน มาพร้อมช่องเก็บของขนาดใหญ่ เสริมฟังก์ชั่นด้วยสายถือ และสายสะพาย สามารถปรับใช้ได้ตามสไตล์ ซิปเปิด-ปิดสะดวก ฐานกระเป๋าเสริมความแข็งแรง ช่วยให้คงรูปสวยงาม เติมเสน่ห์ด้วยโลโก้ ELLE สกรีนด้านหน้าแบบเรียบง่าย ให้อารมณ์ Parisian Minimal มีให้เลือก 2 สีทูโทน ได้แก่ ขาว-น้ำตาลอ่อน ให้ลุคอบอุ่นพรีเมียม และ ขาว-ดำ เรียบเท่ ราคา 2,290 บาท
อีกหนึ่งรุ่นที่ช่วยคอมพลีตลุคให้ดูชิคแบบไม่ต้องพยายามกับ ELLE Hobo Bag กระเป๋าผ้าแคนวาส ทรงโค้งที่ให้ความรู้สึก Soft & Modern น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย สายสะพายพิมพ์ลายโลโก้ ELLE แบบ Signature สะท้อนตัวตนของสาว ELLE ได้อย่างชัดเจน แมตช์ได้ตั้งแต่ลุคทำงานไปจนถึงวันพักผ่อนในแบบ effortless chic มีให้เลือก 4 สี 4 สไตล์ ได้แก่ Black, Grey, Brown และ Caramel ราคา 1,990 บาท
คอมพลีตลุคในทุกวันด้วยกระเป๋าผ้า ELLE ที่ตอบโจทย์ทั้งความสวยและการใช้งาน เลือกช้อปได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ICC Shopping, Lazada และ Shopee พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษได้แล้ววันนี้
