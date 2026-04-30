Merci Skincare แต่งตั้ง นุนิว-ชวรินทร์ เป็น Brand Ambassador ผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุด

Merci Skincare ประกาศแต่งตั้ง “นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์” ในฐานะ Brand Ambassador คนเเรกภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรั่มเเละครีมบำรุงผิวหน้า Lab-Proven & Gentle Formula Series เพื่อร่วมถ่ายทอดภาพลักษณ์และสะท้อนจุดยืนของแบรนด์ที่เชื่อว่าการดูแลผิวที่ดีไม่ควรต้องเลือกระหว่าง “ประสิทธิภาพ” กับ “ความอ่อนโยน” แต่ควรเป็นสมดุลที่เกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจำวัน โดย Merci มุ่งพัฒนาสกินแคร์สำหรับผิวบอบบางแพ้ง่าย ด้วยสูตรที่ผสานสารบำรุงประสิทธิภาพเข้ากับความสบายผิว เพื่อตอบรับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาทั้งความมั่นใจ ความปลอดภัย และคุณค่าของการดูแลผิวในระยะยาว
ทรัพย์กุลธร อุทัยไพศาลวงศ์ (กรรมการบริหาร) และผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Merci กล่าวว่า “Merci เชื่อว่าผู้บริโภคยุคใหม่ไม่ได้มองหาสกินแคร์ที่ให้เพียงผลลัพธ์ แต่ยังให้ความสำคัญกับความอ่อนโยน ความปลอดภัย และข้อมูลที่ตรวจสอบได้ แบรนด์จึงพัฒนา Lab-Proven & Gentle Formula Series ขึ้นจากความเข้าใจปัญหาผิวบอบบางแพ้ง่ายของคนไทย โดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพที่เห็นผลจริงกับความสบายผิวในทุกวัน ผ่านสูตรที่คัดเลือกสารสำคัญอย่างพิถีพิถันและพัฒนาให้เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น
การแต่งตั้งนุนิว-ชวรินทร์ เป็น Brand Ambassador คนเเรกภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรั่มเเละครีมบำรุงผิวหน้า Lab-Proven & Gentle Formula Series ในครั้งนี้ เพราะเรามองว่าเขาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีทั้งความอ่อนโยน ความมั่นใจ และพลังบวกในแบบที่เข้าถึงได้ อีกทั้งยังเป็นที่รักของแฟน ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของแบรนด์ที่ต้องการสื่อสารภาพลักษณ์ของสกินแคร์ที่ละมุน น่าเชื่อถือ และพิสูจน์ผลได้จริง ควบคู่ไปกับการเป็นตัวแทนของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง”
นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ นักแสดง นักร้องและพิธีกร เผยถึงการร่วมงานครั้งนี้ว่า “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมงานในฐานะ Brand Ambassador คนแรกของแบรนด์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เซรั่มและครีมบำรุงผิวหน้าซีรีส์ใหม่ โดยก่อนหน้านี้รู้จัก Merci อยู่แล้วและชื่นชอบแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ อีกทั้งด้วยความที่เป็นคนผิวแพ้ง่าย จึงให้ความสำคัญกับการเลือกสกินแคร์เป็นพิเศษ การได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จริงในช่วงพัฒนาสูตรยิ่งทำให้มั่นใจในความอ่อนโยนของผลิตภัณฑ์มากขึ้น และยังประทับใจในความใส่ใจด้านรายละเอียดของสูตร รวมถึงการมีข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์และอินไซต์จากผู้ใช้จริงมารองรับอย่างชัดเจน”
สำหรับ Merci Skincare ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวแพ้ง่ายไม่จำเป็นต้องดูเรียบง่ายหรือประนีประนอมกับผลลัพธ์ แต่สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย น่าใช้ และตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริงได้ในทุกวัน แบรนด์จึงให้ความสำคัญกับการคัดเลือกสารสกัดที่มีงานวิจัยรองรับ ผ่านการทดสอบความอ่อนโยนโดยผู้เชี่ยวชาญ และวางจุดยืนชัดเจนในตลาดว่าเป็นสกินแคร์สำหรับผิวบอบบางที่ “อ่อนโยน แต่เห็นผลจริง” ในราคาที่เข้าถึงได้ พร้อมแนวทางการพัฒนาที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้วยการเป็น Vegan และ Cruelty-free ทุกสูตร
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Lab-Proven & Gentle Formula Series ทุกสูตรต่อยอดจากความต้องการของผู้บริโภคที่อยากใช้สกินแคร์ประสิทธิภาพสูง แต่ยังต้องการความสบายใจทุกครั้งที่ใช้บนผิวจริง มี 3 สูตร ดังนี้
• สูตรมอยส์เจอไรเซอร์ ช่วยเติมและกระจายความชุ่มชื้น พร้อมเสริมเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรง จากสารสกัดมัทฉะ แบรนด์แรกในไทย
• สูตรวิตามินซี 5 ชนิดความเสถียรสูง ออกแบบมาเพื่อช่วยดูแลความกระจ่างใสอย่างอ่อนโยนสำหรับผิวแพ้ง่าย
• สูตรเรตินอล จากธรรมชาติ มุ่งดูแลริ้วรอยก่อนวัย โดยลดความกังวลเรื่องการระคายเคืองให้มากที่สุด
Merci Skincare กลุ่ม Lab-Proven & Gentle Formula Series มีวางจำหน่ายแล้วทั้ง 3 สูตร ในราคา 490–790 บาท บนช่องทางออนไลน์ Shopee, Lazada และ Konvy รวมถึงช่องทางออฟไลน์ที่ Watsons, Eveandboy, Beautrium และ 7-Eleven ในรูปแบบซอง