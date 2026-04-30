“ซี-นุนิว” พรีเซนเตอร์คู่ SRICHAND SUNLUTION

ศรีจันทร์ (SRICHAND) เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของกันแดด เปิดตัว “ซี-พฤกษ์” และ “นุนิว-ชวรินทร์” นั่งแท่นพรีเซนเตอร์คู่ ส่งผลิตภัณฑ์กันแดดใหม่ ใน SRICHAND SUNLUTION ภายใต้แคมเปญ “ดันบาร์กันแดดให้สุด ปกป้องผิวครบทุกมิติ” ที่ไม่ได้เป็นเพียงการปกป้องผิว แต่คือการดูแลอย่างรอบด้าน ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ “T-Beauty Leader” ที่เข้าใจและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ครอบคลุมทุกเพศ พร้อมท้าแดดประเทศไทยอย่างสุดบาร์ด้วยการเนรมิตพื้นที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ให้กลายเป็นปาร์ตี้สุดพิเศษ “Escape the Sun Island Party” ให้ทุกคนได้หนีร้อนออกมาใช้ชีวิตให้สุดที่เกาะแห่งนี้ ภายในงานเปี่ยมไปด้วยความสนุกและความอิสระในแบบของตัวเอง ยกระดับความมั่นใจในทุกไลฟ์สไตล์ด้วยกันแดดมิติใหม่ ท่ามกลางเหล่าเซเลบบริตี้ อินฟลูเอนเซอร์ สื่อมวลชน และแฟน ๆ ที่มาร่วมงาน
ศรีจันทร์ พา “ซี–นุนิว” นั่งแท่นตำแหน่งพรีเซนเตอร์คู่ พร้อมก้าวข้ามทุกขีดจำกัด
ในครั้งนี้ ศรีจันทร์แท็กทีม “ซี–พฤกษ์ พานิช” และ “นุนิว–ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์” มาร่วมถ่ายทอดตัวตนของ SRICHAND SUNLUTION ในฐานะพรีเซนเตอร์คนสำคัญของแบรนด์ สะท้อนภาพคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยศักยภาพ กล้าก้าวข้ามขีดจำกัด ซึ่งสอดคล้องกับ Brand DNA ของศรีจันทร์ที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนา พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อยกระดับการดูแลผิวในแบบของตนเอง
ซี–พฤกษ์ พานิช ได้กล่าวถึงการร่วมงานในครั้งนี้ว่า “ผมรู้สึกยินดีมากที่ได้มาร่วมงานกับศรีจันทร์ เป็นอีกก้าวหนึ่งที่เราได้สนับสนุนแบรนด์ไทยกับผลิตภัณฑ์ดี ๆ ที่ให้คนไทยได้ออกมาใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องกังวลเรื่องผิว และยิ่งสนุกไปอีกที่ได้ทำงานร่วมกับนุนิวครับ”
นุนิว–ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ เสริมว่า “บรรยากาศการทำงานสนุกมากครับ และตอบโจทย์พวกเรามากเพราะผลิตภัณฑ์กันแดดดี ๆ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่ทำงานกลางแจ้งบ่อยแบบพวกผมด้วย และงานในวันนี้ก็เป็นปาร์ตี้ที่เราได้สนุกไปด้วยกันกับแฟนๆที่มาให้กำลังใจกัน ต้องขอบคุณศรีจันทร์ที่จัดงานดี ๆ แบบนี้ด้วยครับ”
SRICHAND SUNLUTION พาเปิดประสบการณ์กันแดดครั้งใหม่
ในครั้งนี้ศรีจันทร์พาคนไทยยกระดับการปกป้องไปอีกขั้น ในงานเปิดตัวกันแดดใหม่ในไลน์ผลิตภัณฑ์ SRICHAND SUNLUTION ภายใต้แนวคิด “ดันบาร์กันแดดให้สุด ปกป้องผิวครบทุกมิติ” มุ่งย้ำว่ากันแดดในชีวิตจริงเป็นมากกว่าการปกป้องผิวจากแสงแดด แต่ต้องตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ในแต่ละวันอย่างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศภายในงานถูกถ่ายทอดผ่านแนวคิด “Escape the Sun Island Party” ชวนทุกคนออกมาใช้ชีวิตท่ามกลางแสงแดดอย่างมั่นใจ ในบรรยากาศอันเปี่ยมไปด้วยพลัง ความสนุก และความอิสระ สะท้อนมุมมองใหม่ของการใช้ชีวิตที่สามารถเผชิญความท้าท้ายได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงจังหวะของชีวิต
ภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมความสนุกตลอดทั้งวัน และนอกจากโชว์สุดพิเศษจาก พรีเซนเตอร์ ยังมีคอนเสิร์ตสุดมันส์ จากวงมีน และ ธามไท ที่มาร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่นี้ให้เต็มไปด้วยพลังท่ามกลาง เซเลบริตี้ อินฟลูเอนเซอร์ และแฟนๆที่มาร่วมสร้างสีสันอย่างหนาแน่น ตอกย้ำอีกหนึ่งก้าวสำคัญของศรีจันทร์ในการยกระดับมาตรฐานกันแดดของคนไทยสู่มิติใหม่ได้อย่างน่าประทับใจ
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์กันแดด 2 สูตรใหม่ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพ การปกป้องผิว เนื้อสัมผัส และการบำรุงผิวในขั้นตอนเดียว ตอกย้ำความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมกันแดดที่เข้าใจผิวไทย (T-SKIN) ในสภาะวะต่างๆที่คนไทยต้องเจอ เพราะแดดไทยไม่มีใครเข้าใจเท่าเรา พร้อมเดินหน้าขยายฐานผู้บริโภค เสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ และเพิ่มศักยภาพในการเติบโตในตลาดความงามยุคใหม่อย่างยั่งยืน
เปิดตัวกันแดดนวัตกรรมใหม่ 2 สูตร พร้อมปกป้องผิวในทุกมิติ
ชวนสัมผัสนิยามใหม่ของกันแดดเพื่อทุกผิว กับ SRICHAND SUNLUTION 2 สูตรใหม่ ที่ครอบคลุมทั้งประสิทธิภาพการกันแดดและการบำรุงผิวในขั้นตอนเดียว เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ในรูปแบบกันแดดไฮบริด (Hybrid Sunscreen) ที่มีเนื้อบางเบา ซึมไว และเกาะผิวได้ดี ด้วย CHEMICAL & PHYSICAL ผสานการสะท้อนรังสี UV และช่วยดูดซับรังสี อีกทั้งยังเป็นสูตร Vegan ผ่านการทดสอบ Dermatologically Tested เพื่อการันตีว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิว ปลอดภัยต่อปะการัง และใช้ได้ตั้งแต่อายุ 3 ขวบขึ้นไป โดยแต่ละสูตรมีคุณสมบัติในการปกป้องและดูแลผิวที่แตกต่างกัน ดังนี้
1) SUNLUTION MOISTURE BURST WATERY SUNSCREEN SPF50+ PA++++
• กันแดดผิวฉ่ำ สูตร MOISTURE BURST พัฒนาคอนเซปต์สินค้ามาจาก เจลครีมยอดขายอันดับ 1*
• เนื้อ Watery บางเบา ซึมไว มอบความชุ่มชื้นยาวนาน 8 ชม.*
• ด้วย นวัตกรรมบูสต์ความชุ่มชื้นและล็อกผิวฉ่ำ Hydro Pumper & Hydro film
• พร้อมสารบำรุง ULTRA PROTECTION X21
o 15HYA COMPLEX ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นให้ผิวยาวนาน
o ECTOIN ช่วยปรับสมดุล และเสริมเกราะป้องกันผิว
o 5X CERAMIX ช่วยฟื้นฟูซ่อมแซม Skin Barrier ให้ผิวชุ่มชื้นและลดการสูญเสียน้ำ
2) SUNLUTION TONE UP SERUM SUNSCREEN SPF50+ PA ++++
• กันแดดโทนอัพ ปรับผิวไบรท์ขึ้นทันที 1 ระดับ
• เนื้อเซรั่ม บางเบา ซึมไว เบลอผิวเนียนใส
• บูสต์ผิวออร่าด้วย AURABRIGHT BOOSTING TECHNOLOGY
o Titanium dioxide โทนอัพผิวให้สว่างดูสม่ำเสมอ เข้ากับผิวอย่างเป็นธรรมชาติ
o Mica เบลอให้ผิวดูเรียบเนียน
o Niacinamide บำรุงให้ผิวดูกระจ่างใส ชุ่มชื้น สุขภาพดี
• พร้อมสารบำรุง ULTRA PROTECTIONX3
o Butterfly bush ปกป้องผิวจากรังสียูวี
o Baby Peach เติมเต็มความกระจ่างใสให้ผิวดูมีออร่าเปล่งปลั่ง
o CAMU CAMU Anti-oxidant ที่มี Vitamin C สูงกว่าส้ม 40เท่า ให้ผิวกระจ่างใสขั้นสุด
ร่วมสัมผัสนิยามใหม่ของการปกป้องผิวจากแสงแดดในทุกมิติ กับ SRICHAND SUNLUTION พร้อมท้าพิสูจน์ประสิทธิภาพการปกป้องและบำรุงผิวในหนึ่งเดียว ได้แล้ววันนี้ ผ่านช่องทาง Website SRICHAND Official, Lazada, Shopee และ TikTok Shop (SRICHAND Official) หรือช้อปได้ที่ Watsons, EVEANDBOY, Beautrium, Boots, Multy และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ พร้อมก้าวไปกับศรีจันทร์ ในการยกระดับมาตรฐานกันแดด ตอกย้ำความมั่นใจในการใช้ชีวิตกับนวัตกรรมที่เข้าใจทุกมิติของผิวและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่อย่างแท้จริง