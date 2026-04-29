คนอวดลูก! ความภูมิใจของพ่อแม่คนดัง

อีกหนึ่งความสนุกของการเล่นโซเชียลมีเดีย ของบรรดาคุณพ่อคุณแม่คนดังก็คือ การได้โชว์ความภูมิใจในความสำเร็จของลูกๆ หรือเมื่อลูกๆ เผยความสามารถจนพ่อแม่เก็บอาการความปลื้มใจไว้ไม่อยู่ ก็ต้องขออวดให้ชาวเน็ตได้เห็นความสามารถของลูกๆ ที่มาจากผลงานการเลี้ยงดูบ่มเพาะของพ่อแม่อย่างดี...ก็แหม! ลูกเรานี่เก่งจริงๆ
ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังเปลี่ยนปีการศึกษา ทั้งลูกวัยรุ่นที่เรียนจบ หรือลูกๆ ที่ได้ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะในช่วงปิดเทอม การที่ได้ใกล้ชิดและดูแลลูกๆ กลายเป็นเรื่องที่ทั้งสนุกและน่าภูมิใจสำหรับคนเป็นพ่อแม่
เริ่มจากกลุ่มลูกวัยรุ่นที่กำลังจะก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัย เผชิญโลกของการทำงาน จากที่เห็นมาตั้งแต่เด็กๆ จนบัดนี้หนุ่มสาวเหล่านั้น กำลังจะเปลี่ยนสเต็ปชีวิต อย่าง "น้องปราง-ปรางสินี วีรวรรณ" ลูกสาว คุณแม่ปริม-กณิการ์ วีรวรรณ กับคุณพ่อบอย-ถกลเกียรติ วีรวรรณ ที่เหมือนเพิ่งเห็นคุณพ่อบอยโพสต์แสดงความดีใจ ที่ลูกสาวสอบติดคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ไหนได้ผ่านมาแล้วถึง 4 ปี เพราะเมื่อไม่นานมานี้ คุณแม่ปริมได้โพสต์ว่า ลูกสาวใกล้จะจบแล้วเหลือแค่ส่งงานเพื่อจบการศึกษาเท่านั้น เร็วทันใจยิ่งนัก
หรืออย่าง “น้องแพรว” ลูกสาวคนโตของ “หมู-พัฒพงษ์ กับหญิง-ปรียามล ธนวิสุทธิ์” ที่คุณแม่หญิงเพิ่งจะบินไปส่งเข้าเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น แป๊บๆ ตอนนี้คว้าใบปริญญามาอวดชาวโซเชียลได้แล้ว โดยน้องแพรวเรียนจบปริญญาตรี Bachelor of Art ที่ Temple University เมืองเซตะงายะ ประเทศญี่ปุ่น งานนี้ทั้งคุณพ่อหมูและคุณแม่หญิงภูมิใจสุดๆ บินไปร่วมแสดงความยินดีกับลูกสาวถึงประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยลูกชายคนเล็ก “น้องธรรมะ ธนวิสุทธิ์” ด้วย
ด้าน คุณแม่ปลา-อัจฉรา บุรารักษ์ เจ้าแม่ด้านวงการด้านอาหาร ก็ดูท่าจะได้ลูกไม้ใต้ต้นที่มีความครีเอทไม่แพ้กัน เมื่อลูกสาวคนเดียว "น้องพิตต้า" มาช่วยออกไอเดียกับโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดของคุณแม่ กับร้าน "Gapple" ร้านน้ำปั่นสมูทตี้น้องใหม่ล่าสุดในเครือ iBerry Group โดยลูกสาวช่วยออกไอเดียเพิ่มความน่ารักสไตล์เจนอัลฟ่าด้วย งานนี้คุณแม่ปลาเลยภูมิใจสุดๆ ที่ลูกสาวถอดแบบ DNA ความคิดสร้างสรรค์มาเป๊ะ
อีกหนึ่งความภูมิใจของ คุณแม่ก้อย-ณัฐวดี บุรานนท์ หลังจากที่สนับสนุนลูกชายคนกลางให้โลดแล่นในวงการบันเทิงอยู่ห่างๆ แต่เมื่อ “น้องภีม-ณัฐภัทร ประภานนท์” ได้เข้าร่วมโปรเจกต์ใหญ่ อย่าง THE FACE THAILAND และผ่านไปถึงรอบ Final Walk ที่ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ งานนี้ก็เลยขนกันไปให้กำลังใจน้องภีม เรียกว่าปลื้มกันทั้งบ้าน
ส่วนบ้านสารสิน ที่สนับสนุนทุกกิจกรรมที่ลูกเล่นและพ่อเล่น ไม่ว่าจะเป็นดนตรี กีฬา ลูกชอบอะไร "คุณพ่อดุ๋ง พาที กับคุณแม่บี ปิติภัทร" ก็ซัพพอร์ตเต็มที่ แถมช่วงปิดเทอมนี้ คุณพ่อดุ๋งยังนำทีมลูกชายและลูกสาว ไปเล่นดนตรี โชว์สกิลกลางสยามสแควร์ ฝึกทั้งความกล้าแสดงออกของลูก และฟิตซ้อมการเล่นดนตรี ตามความชอบ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของคุณพ่อ งานนี้ทั้งคุณพ่อดุ๋งและคุณแม่บีก็เลยขออวดลูกแบบจัดเต็ม
ถ้าพูดถึงเรื่องความเห่อลูก ต้องนึกถึง คุณแม่นาเดีย โสณกุล เพราะโซเชียลส่วนใหญ่ของคุณแม่จะแชร์เรื่องลูกๆ ไม่พูดถึงลูกชายก็ลูกสาว ตั้งแต่ไปส่งลูกเข้านอน เข้าเรียน เรียกว่าเป็นคุณแม่ตัวติดลูกที่แท้ทรู หลังจากลูกชายปิดเทอมกลับมาจากอังกฤษ คุณแม่ก็ตามติดไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนๆ ลูกด้วย พอเปิดเทอมลูกจะกลับไปเรียนที่อังกฤษ คุณแม่ก็เตรียมเหงาเลยทีเดียว
อีกคู่ที่นึกถึงก็คือ คุณแม่แจน-ศิรนุช โรจนเสถียร และ "น้องเจน่า" ลูกสาวคนเดียวที่มักมีเรื่องราวความน่าเอ็นดูแบบเด็กๆ มาให้แม่แจนมีเรื่องเล่าสนุกๆ ทุกวัน เกี่ยวกับพัฒนาการของลูกสาว ที่มีทั้งไหวพริบและการปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตสไตล์เด็กเจนอัลฟ่า จนบรรดาเพื่อนๆ แม่หลงรักความแสนซนของสาวน้อยคนนี้ไปด้วย
ปิดท้ายด้วย คุณแม่เฟย์-อรชุมา ดุรงค์เดช ที่นานๆ จะควงลูกชายสุดที่รัก "น้องคอลิ่น" ออกงาน ซึ่งงานนี้ถูกใจลูกชายมากๆ เพราะน้องคอลิ่นเป็นเด็กชายที่ชื่นชอบคณิตศาสตร์ มีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำโจทย์ แก้ปัญหา เมื่อค้นพบความชอบและความเก่งของลูกชายแล้ว แม่เฟย์ก็ต้องขออวดกันซักหน่อย