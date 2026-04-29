ส่องทายาท ‘ฝาแฝดราชวงศ์’ ทั้งชื่อดังและที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก

ผู้สืบเชื้อสายราชวงศ์ต่างๆ ในโลก ที่เป็นฝาแฝดค่อนข้างมีน้อย และส่วนใหญ่มักเป็นแฝดหญิงและชาย บ้างเป็นที่รู้จักของประชาชนดีผ่านสื่อ แต่บางคู่ก็แทบไม่มีสื่อกล่าวถึงบ่อยนัก
:: เจ้าชายวินเซนต์ และเจ้าหญิงโจเซฟีน แห่งเดนมาร์ก
พระโอรสและพระธิดาองค์เล็กของ “สมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริกที่ 10 แห่งเดนมาร์ก” และ “สมเด็จพระราชินีแมรีแห่งเดนมาร์ก” ทั้งคู่เพิ่งมีพระชันษาครบ 15 ปี ทรงเป็นขวัญใจของสื่อสายวังของเดนมาร์ก รวมถึงเป็นหน้าเป็นตาของราชวงศ์ ใช้ชีวิตแบบผสมผสานระหว่างประเพณีราชวงศ์ และความเรียบง่ายแบบสามัญชน หลังจากเรียนด้วยกันมาหลายปี ตอนนี้เจ้าหญิงโจเซฟีนได้ย้ายไปเรียนที่ Spir Efterskole ในเมืองจูลส์มินเดอเมื่อปีที่แล้ว ส่วนเจ้าชายวินเซนต์ยังเรียนอยู่ที่เดิมคือ Tranegårdskolen ในเฮลเลอรุป ทั้งสองมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในพิธีรับศีลยืนยัน ซึ่งจัดขึ้นในสถานที่เป็นส่วนตัว โดยมี “สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปแห่งสเปน” เข้าร่วมด้วย เพราะทรงเป็นพ่อทูนหัวของเจ้าชายวินเซนต์
:: เจ้าชายฌาคส์ และเจ้าหญิงกาเบรียลลา แห่งโมนาโก
พระโอรสและพระธิดาของ “เจ้าชายอัลเบิร์ตที่ 2” และ “เจ้าหญิงชาร์ลีน” แห่งโมนาโก ประสูติเมื่อปี 2014 ทั้งคู่เติบโตมาโดยใช้สองภาษา เข้าร่วมพระราชภารกิจต่างๆ สม่ำเสมอ อย่างเช่นงานฉลองวันชาติ เจ้าชายฌาคส์นั้นได้รับการเตรียมความพร้อม สำหรับบทบาทประมุขของรัฐในอนาคตต่อจากพระบิดา เห็นได้จากการพัฒนาบทบาทผู้นำสำหรับอนาคต หรือไปปรากฏตัวอย่างมืออาชีพมากขึ้น ในระหว่างการเยือนต่างประเทศ เป็นต้น เจ้าหญิงชาร์ลีนมักให้พระโอรสและพระธิดามีส่วนร่วมในงานการกุศล ทั้งสองเป็นคู่พี่น้องที่สนิทสนมกันมาก และมักให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน
:: เจ้าชายมูฮัมหมัด และเจ้าหญิงราจา แห่งจอร์แดน
เมื่อพูดถึงราชวงศ์จอร์แดน จะทำให้นึกถึง “สมเด็จพระราชินีราเนีย” (55 พรรษา) “สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์” (64 พรรษา) และพระโอรสธิดาทั้งสี่พระองค์ แต่ครอบครัวของสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์นั้นใหญ่กว่ามาก รวมถึงสมาชิกราชวงศ์ที่คนรู้จักน้อย อย่างเช่น เจ้าชายมูฮัมหมัด-อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง และเจ้าหญิงราจา-พระขนิษฐาแฝด ทั้งสองพระชันษา 25 ปีแล้ว และเป็นพระโอรสและพระธิดาของ “เจ้าหญิงกีดา ทาลาล” และ “เจ้าชายทาลาล บิน มูฮัมหมัด” ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของกษัตริย์อับดุลลาห์ ทำให้ฝาแฝดคู่นี้เป็นลูกพี่ลูกน้องลำดับแรกของกษัตริย์แห่งจอร์แดน ฝาแฝดคู่นี้สนิทสนมกันมาก มักจะฉลองความสำเร็จด้านการงานและการศึกษา ผ่านทางโซเชียลมีเดียอยู่บ่อยครั้ง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2024 ทั้งสองสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ ในวอชิงตัน ดี.ซี. และกำลังดำเนินรอยตามพระมารดาด้านการกุศล ซึ่งเจ้าหญิงกีดา ทาลาล ทรงเรียกพระองค์เองว่าเป็น “นักเคลื่อนไหวเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต็มเวลา” โดยทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิโรคมะเร็งกษัตริย์ฮุสเซน