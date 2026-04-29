เปิดแล้ว! GO Hotel ขอนแก่น แคมปัส สร้างสีสันผ่านภาพคนดังหลากสาขา

ประกาศเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองขอนแก่น GO Hotel ขอนแก่น แคมปัส โรงแรมคอนเซปต์ “สุข สะดวก สำบาย สุดคุ้ม” (Get, Set, GO, Happy) โรงแรมลำดับที่ 6 ของ GO Hotel ภายใต้การบริหารของ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา โดยมี จตุพร วิไลแก้ว Head of GO Hotel, อธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ Head of Hotel Operation พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลสำคัญในจังหวัดขอนแก่น มาร่วมสร้างสีสันและบรรยากาศอันน่าประทับใจ
ไฮไลต์ในงาน Open House Party คือการเนรมิตพื้นที่โรงแรมให้กลายเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ “คนแก่นแท้ คนขอนแก่น” ชู 100 พลังสร้างสรรค์ผ่านภาพถ่าย ผลงานการลั่นชัตเตอร์โดย ชิระ วิชัยสุทธิกุล โดยก่อนหน้านี้ได้มีการนำภาพของผู้คนบางส่วน ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาเมือง ซึ่งมารวมตัวกันเพื่อเป็นตัวแทน “คนแก่นแท้ คนขอนแก่น” มาติดตามมุมเมืองขอนแก่น จนเกิดเป็นกระแสไวรัล และจุดประกายความสนใจไปทั่วเมือง ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พ.ค. 69
นิทรรศการครั้งนี้ ได้รวบรวมบุคคลผู้เป็นดั่งฟันเฟืองสำคัญ ในการขับเคลื่อนและถักทอเรื่องราวการพัฒนาเมืองขอนแก่นอย่างยั่งยืน มากกว่า 100 ชีวิตจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ทั้งแพทย์ ดีไซเนอร์ เชฟ นักปรุงสุรา นักพัฒนาการเกษตร นักการเมือง นักการตลาด ไปจนถึงศิลปินหมอลำ และเหล่านักขับเคลื่อนนโยบาย มาร่วมถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งจังหวัดขอนแก่น อาทิ คุณพ่อสวาท อุปฮาด ผู้บุกเบิกและยกระดับสุราพื้นบ้านสู่สาโทแบรนด์คูน, เชฟคำนาง-ณัฏฐภรณ์ คมจิต ลูกหลานชาวอีสานที่นำเสนออาหารอีสานผ่านสำรับ “พาข้าว” ยกระดับวัตถุดิบและภูมิปัญญาอีสานสู่สากล, เชฟไพศาล ชีวินศิริวัฒน์ และเชฟจิ๊บ-กัญญารัตน์ ถนอมแสง จากร้าน “แก่น” ร้านอาหาร Michelin Guide (บิบ กูร์มองด์), กิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าวผู้ใช้พื้นที่ข่าวยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน, คณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์ ศิลปินมรดกอีสานชื่อดัง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเต็มไปด้วยสีสันของศิลปะและวัฒนธรรมอีสานร่วมสมัย (Neo-Isan) พร้อมด้วยบุคคลผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นอีกมากมาย