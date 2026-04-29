เปิดแล้ว! GO Hotel ขอนแก่น แคมปัส สร้างสีสันผ่านภาพคนดังหลากสาขา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประกาศเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองขอนแก่น GO Hotel ขอนแก่น แคมปัส โรงแรมคอนเซปต์ “สุข สะดวก สำบาย สุดคุ้ม” (Get, Set, GO, Happy) โรงแรมลำดับที่ 6 ของ GO Hotel ภายใต้การบริหารของ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา โดยมี จตุพร วิไลแก้ว Head of GO Hotel, อธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ Head of Hotel Operation พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลสำคัญในจังหวัดขอนแก่น มาร่วมสร้างสีสันและบรรยากาศอันน่าประทับใจ


ไฮไลต์ในงาน Open House Party คือการเนรมิตพื้นที่โรงแรมให้กลายเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ “คนแก่นแท้ คนขอนแก่น” ชู 100 พลังสร้างสรรค์ผ่านภาพถ่าย ผลงานการลั่นชัตเตอร์โดย ชิระ วิชัยสุทธิกุล โดยก่อนหน้านี้ได้มีการนำภาพของผู้คนบางส่วน ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาเมือง ซึ่งมารวมตัวกันเพื่อเป็นตัวแทน “คนแก่นแท้ คนขอนแก่น” มาติดตามมุมเมืองขอนแก่น จนเกิดเป็นกระแสไวรัล และจุดประกายความสนใจไปทั่วเมือง ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พ.ค. 69


นิทรรศการครั้งนี้ ได้รวบรวมบุคคลผู้เป็นดั่งฟันเฟืองสำคัญ ในการขับเคลื่อนและถักทอเรื่องราวการพัฒนาเมืองขอนแก่นอย่างยั่งยืน มากกว่า 100 ชีวิตจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ทั้งแพทย์ ดีไซเนอร์ เชฟ นักปรุงสุรา นักพัฒนาการเกษตร นักการเมือง นักการตลาด ไปจนถึงศิลปินหมอลำ และเหล่านักขับเคลื่อนนโยบาย มาร่วมถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งจังหวัดขอนแก่น อาทิ คุณพ่อสวาท อุปฮาด ผู้บุกเบิกและยกระดับสุราพื้นบ้านสู่สาโทแบรนด์คูน, เชฟคำนาง-ณัฏฐภรณ์ คมจิต ลูกหลานชาวอีสานที่นำเสนออาหารอีสานผ่านสำรับ “พาข้าว” ยกระดับวัตถุดิบและภูมิปัญญาอีสานสู่สากล, เชฟไพศาล ชีวินศิริวัฒน์ และเชฟจิ๊บ-กัญญารัตน์ ถนอมแสง จากร้าน “แก่น” ร้านอาหาร Michelin Guide (บิบ กูร์มองด์), กิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าวผู้ใช้พื้นที่ข่าวยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน, คณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์ ศิลปินมรดกอีสานชื่อดัง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเต็มไปด้วยสีสันของศิลปะและวัฒนธรรมอีสานร่วมสมัย (Neo-Isan) พร้อมด้วยบุคคลผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นอีกมากมาย









เปิดแล้ว! GO Hotel ขอนแก่น แคมปัส สร้างสีสันผ่านภาพคนดังหลากสาขา
เปิดแล้ว! GO Hotel ขอนแก่น แคมปัส สร้างสีสันผ่านภาพคนดังหลากสาขา
เปิดแล้ว! GO Hotel ขอนแก่น แคมปัส สร้างสีสันผ่านภาพคนดังหลากสาขา
เปิดแล้ว! GO Hotel ขอนแก่น แคมปัส สร้างสีสันผ่านภาพคนดังหลากสาขา
เปิดแล้ว! GO Hotel ขอนแก่น แคมปัส สร้างสีสันผ่านภาพคนดังหลากสาขา
