ฉลอง 13 ปี “วีวอน สุกัณศีล” นำ ‘บิวกิ้น พุฒิพงศ์’ ชูความเป็นเลิศ

“วีวอน สุกัณศีล” (VVON SUGUNNASIL) โดย วร-ทัตวร สุกัณศีล ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ และผู้ก่อตั้งห้องเสื้อเทเลอร์สั่งตัดระดับสูง และเสื้อผ้าเรดีทูแวร์สไตล์เทเลอร์สัญชาติไทย ฉลองครบรอบ 13 ปี เปิดตัวแคมเปญใหม่ ‘THE QUINTESSENCE OF VVON’ ถ่ายทอดแก่นแท้ของแบรนด์ ผ่านความเป็นเลิศที่หลอมรวมศิลปะเข้ากับงานฝีมือชั้นสูงได้อย่างลงตัว พร้อมกลิ่นอายความโมเดิร์นร่วมสมัย
คอลเลกชันนี้สะท้อนถึง Brand DNA กับคุณภาพระดับสูงที่ทุกชิ้นงานถูกสร้างสรรค์ด้วยความประณีตในทุกรายละเอียด เพื่อบอกเล่าอัตลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นำเสนอผ่าน “บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ผู้เปี่ยมด้วยศักยภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งในบทบาทนักแสดง ศิลปิน และผู้บริหาร ภาพลักษณ์ของเขาสะท้อนความสมดุลระหว่างความสำเร็จ สไตล์ และวิสัยทัศน์ ซึ่งสอดคล้องกับจิตวิญญาณของ VVON SUGUNNASIL ได้อย่างลงตัว
ทั้งยังเป็นการตอกย้ำสถานะของแบรนด์ ในฐานะ Bespoke Tailor ระดับแนวหน้าของประเทศ ผู้ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลสำคัญในหลากหลายวงการทั่วโลก ด้วยปรัชญาการสร้างสรรค์ที่ให้คุณค่าและยึดมั่นในเอกลักษณ์ ความสง่างาม และคุณภาพในทุกรายละเอียด ทุกชิ้นงานจึงสะท้อนมาตรฐานงานเทเลอริ่งชั้นสูงที่โดดเด่นและแตกต่างอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีไลน์เสื้อผ้า Ready-to-Wear ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบสไตล์ของแบรนด์ สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในหลากหลายโอกาส