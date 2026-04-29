กิตติเชษฐ์ สถิตย์นพชัย มอบทุนสนับสนุนโครงการ ‘โขนเด็กรุ่นจิ๋ว’ ผ่านสถาบันเอกชนการละคร

บมจ.เอพี ไทยแลนด์ นำโดย กิตติเชษฐ์ สถิตย์นพชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์การตลาดองค์กรและดิจิทัล มอบทุนสนับสนุนโครงการ ‘โขนเด็กรุ่นจิ๋ว’ ผ่านสถาบันเอกชนการละคร โดยมี อ.พุทธิชัย โชติประดิษฐ์ ผอ.สถาบันเอกชนการละคร เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมร่วมจัดการแสดงโขนเด็กชุดพิเศษ “สืบสานพระราชปณิธานใต้ร่มพระบารมี” ในงาน ‘ใต้ร่มพระบารมี 244 ปี กรุงรัตนโกสินทร์’
สยามพารากอน จัดงาน “NEXTOPIA Local Harvest Coffee Fest 2026” วันที่ 23 เม.ย.-12 พ.ค. 69 ณ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน มุ่งเน้นการสร้าง Coffee Community ที่แข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนแนวคิด ESG (Environmental, Social, Governance) โดยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลี และสถาบันวัฒนธรรมอิตาลี ซึ่งมี รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต, มาเรีย ซิกา, เอกอัครราชทูต เปาโล ดิโอนิซี, เอลิซาเบตตา ปีซู และ เอมานูเอลา พานเค ร่วมพิธีเปิดงาน
บจก.ไปรษณีย์ไทย ฉลอง 40 ปี บริการส่งด่วน EMS ชวนผู้ประกอบการ SME ไทย ร่วมกิจกรรม EMS เพื่อ SME พิเศษกว่าแค่ส่งด่วน” เปิดโอกาสให้ร้านค้า SME 6 (เสื้อผ้า/รองเท้า/กระเป๋า อาหาร/เครื่องดื่ม อุปกรณ์กีฬา เครื่องสำอาง เครื่องประดับ และของใช้ในบ้าน) ที่ส่งสินค้าด้วยบริการส่งด่วน EMS ลุ้นรับการโปรโมทร้านค้าจากอินฟลูฯ ชื่อดัง รวมถึงสิทธิประโยชน์มูลค่ารวมกว่า 2.5 ล้านบาท ลงทะเบียนวันนี้-27 พ.ค. 69 ที่ www.thailandpost.co.th