เชฟแก้ว-ศรีสกุล ฟูตระกูล ชวนลิ้มลองข้าวแช่ สูตรต้นตำรับชาวมอญ

“ศรีสกุล ฟูตระกูล” หรือ “เชฟพี่แก้ว” เซเลบริตี้เชฟชื่อดังของเมืองไทย เปิดบ้านชวนเหล่าคนสนิทร่วมรับประทานข้าวแช่มื้อกลางวัน ณ โคโค่ คิทเช่น (Coco Kitchen by Chef Kaew) เน้นสูตรต้นตำรับชาวมอญ ที่หากินได้ยากยิ่ง เหมาะช่วงฤดูร้อนนี้ โดยแขกคนสำคัญเข้าร่วมลิ้มลองข้าวแช่ครั้งนี้ ประกอบด้วย คุณกันต์ฤทัย ว่องกุศลกิจ แห่งน้ำตาลมิตรผล, คุณพรนภา จันศิริ แห่งไทยยูเนียน, ม.ล.รดีเทพ เทวกุล, คุณยูมิ อิงคะวัต, คุณศรินธร จันทรประเสริฐ, คุณกนกพร ศีตวรรัตน์ และคุณพีรดา รัตนะรัต ท่ามกลางบรรยากาศแบบเป็นเองและเต็มไปด้วยความรื่นรมย์
สำหรับข้าวแช่สไตล์เชฟพี่แก้วมีสองแบบคือ แบบกล่อง และเชฟเทเบิล ทานไม่อั้น เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ในธีม “ล่องนาวาทานข้าวแช่” โดยเชฟพี่แก้วจะคอยให้คำแนะนำในการรับประทาน ทำให้การรับประทานข้าวแช่อร่อยและน่าสนใจยิ่งขึ้น เชฟแก้วบอกว่า ทานข้าวแช่นอกจากอาหารจะต้องมีรสชาติกลมกล่อมแล้ว บรรยากาศและภาชนะต้องสวยงาม จึงจะทำให้ข้าวแช่อร่อยอย่างมีอรรถรส
ทั้งนี้ ข้าวแช่ สูตรต้นตำรับชาวมอญ แบบแรก คือ เชฟเทบิล แบบบุฟเฟต์ มีรอบละ 6-8 ท่าน ซึ่งเป็นข้าวแช่หอมๆ ด้วยน้ำอบดอกไม้หน้าร้อน ได้แก่ ชมนารถ กุหลาบ กระดังงาไทย มะลิ ทานแบบบุฟเฟ่ต์เติมไม่อั้นพร้อมเครื่องเคียง 12 อย่าง คือลูกกะปิ หลุ่มพริกหยวกยัดไส้ หอมแดงไส้ปลา พริกแห้งไส้ปลาแห้ง ไชยโปว๊ผัด ปลาสนหวาน ปลาช่อนทอดกรอบ 3 รส กุ้งหวาน หมูฝอย ยำมะม่วง ผักสดสวยงาม ขนมหวานไทย และเครื่องดื่ม
ส่วนข้าวแช่แบบกล่องสำหรับ 2 ท่าน ให้ความรู้เสมือนมาทานที่ครัวข้าวแช่ที่โคโค่ คิทเช่น ของเชฟพี่แก้วเลยทีเดียว โดยแยกน้ำอบดอกไม้เครื่องเคียง 12 อย่าง ผักสดสวยงาม พร้อมขนมไทยในเซ็ต ใส่กล่องสวยงาม ออกแบบพิเศษ สำหรับเป็นของฝากและรับประทานเอง หากใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0643628966 LINE: @cocokitchen
