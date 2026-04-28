เปิดความสดใสลูกหลานตัวน้อยทายาท “จิราธิวัฒน์”

ตระกูลจิราธิวัฒน์นับเป็นอีกหนึ่งตระกูลใหญ่ ที่ทำธุรกิจในประเทศไทย ในนามของ “กลุ่มเซ็นทรัล” มากว่า 70 ปี ลูกหลานในตระกูลจึงมีถึง 5 เจนเนอเรชัน รวมแล้วกว่า 200 ชีวิต เจนฯ วัยทำงานก็จะช่วยกันทำธุรกิจของครอบครัว ที่มีถึง 6 ธุรกิจหลักๆ ซึ่งมากกว่า 50 บริษัท ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ วันนี้ เซเลบออนไลน์จะพามาส่องลูกหลานวัยเด็กที่กำลังสดใส ของสมาชิกในครอบครัวเซ็นทรัลว่าจะมีใครกันบ้าง?
เริ่มที่ “น้องออตโต้-ณพัช บุญศรี” ในวัย 12 ขวบกว่าๆ และ “น้องอีฟ ณริศา” วัย 9 ขวบ” ลูกๆ ของแม่ทัพสาวห้างเซ็นทรัล-โรบินสัน “โอ๊ด-ณัฐธีรา (จิราธิวัฒน์) บุญศรี” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้า ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กับ “โอ๊ต-ณัฐวุฒิ บุญศรี” นักธุรกิจทายาทเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นฮอนโมโนะซูชิ
น้องออตโต้ และน้องอีฟ นับเป็นหลานของ คุณตาบุญบรรลือ นรพัลลภ กับคุณยายรัตนา (จิราธิวัฒน์) นรพัลลภ และเป็นหลานของ คุณน้าเอ๊ะ-ธาพิดา นรพัลลภ
ต่อด้วย “น้องเนวีและน้องเนลา” ทายาทของเซเลบสาวสวย “เจน-จอมสุดา จิราธิวัฒน์” ผู้ช่วยบริหารธุรกิจของครอบครัว ในกลุ่มเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป กับ “โบ้ท-ภัทรวิน จงวิศาล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.มาร์ซัน ทายาทรุ่นที่ 2 ของอู่ต่อเรือมาร์ซัน ‘อู่ต่อเรือของคนไทย เพื่อสังคมไทย’ ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากว่า 40 ปี
น้องเนวีและน้องเนลา เป็นหลานของ คุณตาเกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์ และคุณยายสุชาดา น้องเนวีชอบว่ายน้ำ ส่วนน้องเนลาชอบเล่นยิมนาสติก ที่ผ่านมาทั้งคู่ลงแข่งขันทีไรก็คว้าเหรียญรางวัลมาครองอยู่สมอ
มาที่ “น้องริริน จิราธิวัฒน์” วัย 12 ขวบกว่า ลูกสาวคนโตของ “คุณพ่อโบ๊ต-ดร. ธรรม์ จิราธิวัฒน์” Chief Digital &The 1 Officer แห่ง The 1 ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล กับทายาทตระกูลดัง “ทิบ-วรจรรย์ ชลิตอาภรณ์”
น้องริรินเป็นหลานของ คุณปู่สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บจก.กลุ่มเซ็นทรัล และคุณย่าสัณหจุฑา
ส่วน “น้องดวิน จิราธิวัฒน์ วิรัชศิลป์” วัย 10 ขวบกว่า และ “น้องดีญ์อา” ลูกชายและลูกสาวของของ “คุณแม่โบ-จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์” ผอ.แผนกพัฒนาธุรกิจใหม่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจแห่งเซ็นทรัลพัฒนา หรือ CPN กับ “แนท-วสุ วิรัชศิลป์” สถาปนิกและผู้ก่อตั้ง VaSLab Architecture สตูดิโอออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
น้องดวินและน้องดีญ์อา เป็นหลานของ คุณตาสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กับคุณยายสัณหจุฑา แถมน้องดวินก็ยังชอบว่ายน้ำ ส่วนน้องดีญ์อาก็ชอบเล่นยิมนาสติก
ด้าน “น้องปอนโย-ณัฐปภัสร์ จิราธิวัฒน์” วัย 9 ขวบกว่าๆ และน้องไรซ่า เป็นลูกสาวของ “คุณพ่อท๊อป-นรัษฐา จิราธิวัฒน์” แห่งเซ็นทรัลพัฒนา กับคุณแม่พี-พีรภา สิทธินววิธ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง The Blooming Story ทั้งยังเป็นหลานของ คุณอาเท็น-รวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล และโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล อีกด้วย
น้องปอนโยและน้องไรซ่า เป็นหลานของ คุณปู่สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานอำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีของ กลุ่มเซ็นทรัล
มาถึง คู่แฝดชายหญิง “น้องมีก้า รากรณ์ และ น้องมีญ่า-ภัสสรา จิราธิวัฒน์ วัย 7 ขวบ บุตรธิดาของ “ป๊อก-ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์” ทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูลจิราธิวัฒน์ นักธุรกิจ นักแสดง ยูทูบเบอร์ นักร้อง แร็ปเปอร์ ที่เป็นที่รู้จักกันในนาม ป๊อก Mindsetกับนักแสดงสาวสวย “มาร์กี้-ราศรี บาเล็นซิเอก้า”
น้องมีก้าและน้องมีญ่า เป็นหลานของ คุณปู่สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา และคุณย่าอดีตนางงามจักรวาล อาภัสรา หงสกุล
สำหรับ “น้องเรย์-ภารัณ พรประภา” วัย 1 ขวบ 5 เดือน เป็นลูกชายคนแรกของเซเลบสาว “แพร์-พิมพิศา จิราธิวัฒน์ พรประภา” เจ้าของแบรนด์แบรนด์ชุดออกกำลังกายและสปอร์ตบราของไทย “Girlsnation” และCorporate Director of Design and Technical Services ของโรงแรมเครือเซ็นทารา กับ “ภู-ประภู พรประภา” ประธาน และกรรมการ บจก.ฮิตาชิ แอสเตโม ชลบุรี พาวเวอร์เทรน และผู้ก่อตั้ง Community Space ‘515 Victory’ โครงการสีเขียวใจกลางกรุงเทพฯ
น้องเรย์เป็นหลานของ คุณตาหลก-ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ และคุณยายส้ม-ชนัดดา พิทยศิริ