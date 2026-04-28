ชีวิตหรูสุดขีดของอภิมหาเศรษฐีแห่งอ่าวเปอร์เซีย

วิถีชีวิตของมหาเศรษฐีในกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซีย โดดเด่นด้วยความหรูหรา เทคโนโลยีล้ำสมัย และประเพณีที่ฝังรากลึก สถานการณ์ตึงเครียดจากสงครามอิหร่าน ส่งผลให้พลเมืองผู้มั่งคั่งต้องอพยพออกจากเมืองชั่วคราว ส่วนใหญ่จะใช้รถเอสยูวีเช่าเหมาคัน รวมทั้งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว บ้างก็ใช้บริการของธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์ ที่รับส่งไปยังสถานที่ปลอดภัย บ้างก็มุ่งหน้าไปหลบในเมืองมิลานของอิตาลี
:: เจ้าชายอัลวาเลด บิน ทาลาล อัลซาอุด
“วอร์เรน บัฟเฟตต์แห่งอาระเบีย” ใช้ชีวิตหรูหราด้วยทรัพย์สินที่มี 17-20 พันล้านดอลลาร์ พระราชวังสีทรายในกรุงริยาดมีมูลค่า 130 ล้านดอลลาร์ มีถึง 317 ห้อง เฟอร์นิเจอร์หินอ่อนจากอิตาลี พรมไหม อุปกรณ์ตกแต่งชุบทอง โทรทัศน์กว่า 250 เครื่อง ทั้งยังเป็นเจ้าของ Kingdom Resort ในริยาด บนพื้นที่ 5 แสน ตร.ม. มีทะเลสาบสามแห่งและสวนสวย ล่าสุด กำลังสร้าง Kingdom Oasis คอมเพล็กซ์ขนาด 4 ล้าน ตร.ม. ล้อมรอบด้วยทะเลสาบและสวนสัตว์ส่วนตัว เขายังมีเครื่องบินเจ็ตอีกหลายลำ ทั้ง Boeing 747, Airbus A321 และ Hawker Siddeley 125 และสั่งซื้อแอร์บัส A380 ไว้ใช้เป็น “พระราชวังลอยฟ้า” รวมถึงเรือซูเปอร์ยอชต์ Kingdom 5KR และรถหรูอีกหลายคัน
:: ชีค โมฮาเหม็ด บิน ซาเยด อัล นาห์ยาน (MBZ)
ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และผู้ปกครองอาบูดาบี ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยสุดๆ ในฐานะผู้นำราชวงศ์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ตระกูล “อัล นาห์ยาน” มีทรัพย์สินรวมกันกว่า 300 พันล้านดอลลาร์ พระราชวังอัลวาตัน ในอาบูดาบี มีพื้นที่ 94 เฮกตาร์ โดดเด่นที่โคมระย้าประดับคริสตัล 3.5 แสนเม็ด ทั้งยังเป็นเจ้าของพระราชวังหลายแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่พักหรูในลอนดอนและปารีส มีเครื่องบินเจ็ตแปดลำ เป็นเจ้าของ Rabdan เรือยอชต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีรถยนต์สะสมกว่า 700 คัน รวมถึงรุ่นหายาก เช่น Bugatti Veyron, Lamborghini Reventon, Ferrari 599XX และ McLaren MC12
:: ชีค โมฮัมเหม็ด บิน ราชิด อัล มักตูม
ผู้ปกครองดูไบ รองประธานาธิบดีและนายกฯ แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีทรัพย์สินมูลค่า 14-18 พันล้านดอลลาร์ “ราชวงศ์มักตูม” ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยหนักหน่วง โดย พระราชวังซาบีล ในดูไบ มีพื้นที่กว่า 37 เฮกตาร์ ห้องกว่า 150 ห้อง สวนสัตว์ส่วนตัว สระว่ายน้ำหลายแห่ง เป็นเจ้าของที่ดินในสหราชอาณาจักร ที่ดินในที่ราบสูงสกอตแลนด์ เป็นเจ้าของเรือยอชต์ Dubai ที่ใหญ่และสุดแพง มูลค่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์ เครื่องบินจัมโบ้เจ็ตส่วนตัว รถยนต์หรูหายากและสั่งทำพิเศษ เป็นผู้ก่อตั้งคอกม้ากอดอลฟินและดูไบเวิลด์คัพ
: ชีค ทามิม บิน ฮาหมัด อัล ธานี
เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ที่ใช้ชีวิตหรูหรา ด้วยทรัพย์สินครอบครัวกว่า 335 พันล้านดอลลาร์ และทรัพย์สินส่วนตัวกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ พระราชวังหลวงโดฮาอันเป็นอาคาร 15 หลัง ประดับด้วยทองคำ มีที่จอดรถกว่า 500 คัน เป็นเจ้าของวิลลามูลค่ากว่าร้อยล้านดอลลาร์ในรีเจนท์พาร์ค กรุงลอนดอน รวมถึงพระราชวังหรูในโอมาน เรือยอชต์ Katara มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ และ Al Lusail อีกหนึ่งลำ เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวหรือที่เรียกว่าฝูงบิน Qatar Amiri Flight ประกอบด้วย พระราชวังลอยฟ้าส่วนตัว และโบอิ้ง 747-8 รถยนต์หรูจากแทบทุกค่าย และหุ้นในบริษัทระดับโลกผ่านทางหน่วยงานการลงทุนของกาตาร์ สะสมงานศิลปะหายาก และเป็นเจ้าของสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมง