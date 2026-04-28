ชีวิตหรูสุดขีดของอภิมหาเศรษฐีแห่งอ่าวเปอร์เซีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วิถีชีวิตของมหาเศรษฐีในกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซีย โดดเด่นด้วยความหรูหรา เทคโนโลยีล้ำสมัย และประเพณีที่ฝังรากลึก สถานการณ์ตึงเครียดจากสงครามอิหร่าน ส่งผลให้พลเมืองผู้มั่งคั่งต้องอพยพออกจากเมืองชั่วคราว ส่วนใหญ่จะใช้รถเอสยูวีเช่าเหมาคัน รวมทั้งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว บ้างก็ใช้บริการของธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์ ที่รับส่งไปยังสถานที่ปลอดภัย บ้างก็มุ่งหน้าไปหลบในเมืองมิลานของอิตาลี

:: เจ้าชายอัลวาเลด บิน ทาลาล อัลซาอุด

“วอร์เรน บัฟเฟตต์แห่งอาระเบีย” ใช้ชีวิตหรูหราด้วยทรัพย์สินที่มี 17-20 พันล้านดอลลาร์ พระราชวังสีทรายในกรุงริยาดมีมูลค่า 130 ล้านดอลลาร์ มีถึง 317 ห้อง เฟอร์นิเจอร์หินอ่อนจากอิตาลี พรมไหม อุปกรณ์ตกแต่งชุบทอง โทรทัศน์กว่า 250 เครื่อง ทั้งยังเป็นเจ้าของ Kingdom Resort ในริยาด บนพื้นที่ 5 แสน ตร.ม. มีทะเลสาบสามแห่งและสวนสวย ล่าสุด กำลังสร้าง Kingdom Oasis คอมเพล็กซ์ขนาด 4 ล้าน ตร.ม. ล้อมรอบด้วยทะเลสาบและสวนสัตว์ส่วนตัว เขายังมีเครื่องบินเจ็ตอีกหลายลำ ทั้ง Boeing 747, Airbus A321 และ Hawker Siddeley 125 และสั่งซื้อแอร์บัส A380 ไว้ใช้เป็น “พระราชวังลอยฟ้า” รวมถึงเรือซูเปอร์ยอชต์ Kingdom 5KR และรถหรูอีกหลายคัน

เจ้าชายอัลวาเลด บิน ทาลาล อัลซาอุด

:: ชีค โมฮาเหม็ด บิน ซาเยด อัล นาห์ยาน (MBZ)

ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และผู้ปกครองอาบูดาบี ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยสุดๆ ในฐานะผู้นำราชวงศ์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ตระกูล “อัล นาห์ยาน” มีทรัพย์สินรวมกันกว่า 300 พันล้านดอลลาร์ พระราชวังอัลวาตัน ในอาบูดาบี มีพื้นที่ 94 เฮกตาร์ โดดเด่นที่โคมระย้าประดับคริสตัล 3.5 แสนเม็ด ทั้งยังเป็นเจ้าของพระราชวังหลายแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่พักหรูในลอนดอนและปารีส มีเครื่องบินเจ็ตแปดลำ เป็นเจ้าของ Rabdan เรือยอชต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีรถยนต์สะสมกว่า 700 คัน รวมถึงรุ่นหายาก เช่น Bugatti Veyron, Lamborghini Reventon, Ferrari 599XX และ McLaren MC12

ชีค โมฮาเหม็ด บิน ซาเยด อัล นาห์ยาน

:: ชีค โมฮัมเหม็ด บิน ราชิด อัล มักตูม

ผู้ปกครองดูไบ รองประธานาธิบดีและนายกฯ แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีทรัพย์สินมูลค่า 14-18 พันล้านดอลลาร์ “ราชวงศ์มักตูม” ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยหนักหน่วง โดย พระราชวังซาบีล ในดูไบ มีพื้นที่กว่า 37 เฮกตาร์ ห้องกว่า 150 ห้อง สวนสัตว์ส่วนตัว สระว่ายน้ำหลายแห่ง เป็นเจ้าของที่ดินในสหราชอาณาจักร ที่ดินในที่ราบสูงสกอตแลนด์ เป็นเจ้าของเรือยอชต์ Dubai ที่ใหญ่และสุดแพง มูลค่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์ เครื่องบินจัมโบ้เจ็ตส่วนตัว รถยนต์หรูหายากและสั่งทำพิเศษ เป็นผู้ก่อตั้งคอกม้ากอดอลฟินและดูไบเวิลด์คัพ

ชีค โมฮัมเหม็ด บิน ราชิด อัล มักตูม

: ชีค ทามิม บิน ฮาหมัด อัล ธานี

เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ที่ใช้ชีวิตหรูหรา ด้วยทรัพย์สินครอบครัวกว่า 335 พันล้านดอลลาร์ และทรัพย์สินส่วนตัวกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ พระราชวังหลวงโดฮาอันเป็นอาคาร 15 หลัง ประดับด้วยทองคำ มีที่จอดรถกว่า 500 คัน เป็นเจ้าของวิลลามูลค่ากว่าร้อยล้านดอลลาร์ในรีเจนท์พาร์ค กรุงลอนดอน รวมถึงพระราชวังหรูในโอมาน เรือยอชต์ Katara มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ และ Al Lusail อีกหนึ่งลำ เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวหรือที่เรียกว่าฝูงบิน Qatar Amiri Flight ประกอบด้วย พระราชวังลอยฟ้าส่วนตัว และโบอิ้ง 747-8 รถยนต์หรูจากแทบทุกค่าย และหุ้นในบริษัทระดับโลกผ่านทางหน่วยงานการลงทุนของกาตาร์ สะสมงานศิลปะหายาก และเป็นเจ้าของสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมง

ชีค ทามิม บิน ฮาหมัด อัล ธานี

