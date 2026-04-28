สถานทูตออสเตรเลียจับมือสยามพิวรรธน์ อวดผลงานออกแบบบัตรแรบบิท

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ จัดนิทรรศการออกแบบบัตรแรบบิท เพื่อแสดงผลงานออกแบบ 35 ชิ้น จากการประกวดออกแบบบัตรแรบบิทครั้งที่ 3 ของสถานทูต โดยมีการนำผลงานชนะเลิศไปผลิตเป็นบัตรรุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน ร่วมจัดแสดงด้วย พร้อมถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทย
ดร.แอนเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย กล่าวว่า “เนื่องจากการประกวดการออกแบบ ได้รับความสนใจอย่างมาก มีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 100 ชิ้น จากทุกเพศทุกวัย โดยนักออกแบบที่อายุน้อยที่สุดมีอายุเพียง 8 ปี งานนี้ยังได้เห็นสัญลักษณ์ของออสเตรเลียและไทย อย่าง โคอาล่าและช้าง ถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ”
ภายในพิธีเปิดงานยังมีการมอบรางวัลชนะเลิศให้แก่ เกียรติศักดิ์ ปาระมะศิลป ซึ่งนำ “ยักษ์” ผู้พิทักษ์ในตำนานของไทย ผสมผสานกับ “จิงโจ้” บนฉากหลังที่สะท้อนการเดินทางและความเป็นเมืองอย่างโดดเด่น ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เป็นของ กรกต ชัยยนต์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ พิศลย์ วิมนโสภณกิตติ
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม “Design Discovery Challenge” ให้ผู้ร่วมชมงานได้ร่วมลุ้นรับบัตรแรบบิทรุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน สัปดาห์ละ 10 รางวัล พิเศษ! สำหรับลูกค้า ONESIAM SuperApp สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับ E-Cash คูปองมูลค่า 100 บาท (1,000 สิทธิ์) และร่วมสนุกด้วยการถ่ายภาพบรรยากาศภายในงานนิทรรศการ พร้อมเขียนความประทับใจเพื่อรับ Gift Card มูลค่า 100 บาท (200 สิทธิ์) ชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้-1 พ.ค. 69 ณ ชั้น 3 โซน Creative Space สยามดิสคัฟเวอรี่ และวันที่ 2-17 พ.ค. 69 ณ ชั้น 5 สยามดิสคัฟเวอรี่