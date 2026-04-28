5 หนุ่ม PERSES แชร์เสน่ห์ความดูดีในแบบตัวเอง

“อินฟินิตี้ เมดิคอล คลินิก” (Infinity Medical Clinic) จัดงาน “Infinity Medical Clinic x PERSES” เปิดตัว Presenter GEN ใหม่ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ กับบอยกรุ๊ปสุดฮอตแห่งยุค “PERSES” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “GEN ใหม่ถูกใจ Infinity” ที่สะท้อนพลังและความมั่นใจของคนรุ่นใหม่ ในการดูแลสุขภาพในแบบที่เป็นตัวเอง ณ ชั้น 1 โซน Central Court เซ็นทรัลเวิลด์
จัดเต็มความบันเทิงกับ โชว์สุดพิเศษจาก PERSES พร้อมเปิดโมเมนต์เอ็กซ์คลูซีฟให้แฟนๆ ได้ใกล้ชิดกับศิลปินหนุ่มทั้ง 5 คน ที่มาร่วมสร้างสีสันในงาน พร้อมให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การดูแลผิวหน้า การปรับรูปหน้า การยกกระชับผิว เลเซอร์ดูแลผิว การดูแลรูปร่างและลดสัดส่วน เลเซอร์กำจัดขน ไปจนถึงโปรแกรมชะลอวัยและฟื้นบำรุงผิว ตามแนวคิด “Design Your Own Beauty-ออกแบบความสวยในแบบของตัวเอง”
ชินพรรธน์ โรจนทิพยภัทร์ ประธานกรรมการ บจก.เอสซีเค เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ กล่าวว่า “แคมเปญนี้ถือเป็นเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ ที่ต้องการสื่อสารแนวคิด “ความงามของคนรุ่นใหม่” ไปยังกลุ่มลูกค้าเจนเนอเรชันใหม่ โดยเฉพาะ วัยรุ่น นักศึกษา และคนทำงาน ที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง Self-care และความงามเชิงไลฟ์สไตล์แบบ Non-surgical beauty โดยส่งผ่านข้อความอันทรงพลังที่ว่า ความงามยุคใหม่ไม่ใช่แค่เพียงการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ แต่คือการดูแลตัวเองให้ดูดีอย่างเป็นธรรมชาติและเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด การดึงกลุ่มพรีเซนเตอร์ Generation ใหม่ อย่าง PERSES เข้ามา จึงสะท้อนภาพลักษณ์ของความสดใส การมีสุขภาพผิวที่ดี และบุคลิกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ เป็นการขยายฐานการดูแลสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้เข้าถึงการดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องและง่ายดาย