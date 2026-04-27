“Gourmet & Cuisine Young Chef 2026” ปลุกไอเดียผ่านโจทย์ “Festive Finger Foods”

เวทีของคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในการทำอาหารกลับมาอีกครั้งกับ “Gourmet & Cuisine Young Chef 2026” โครงการแข่งขันทำอาหารระดับอุดมศึกษา จัดโดยนิตยสาร Gourmet & Cuisine ร่วมกับ อิมแพ็ค คูลิโนวา เพื่อเฟ้นหาสุดยอด “เชฟเยาวชนรุ่นใหม่” ที่พร้อมก้าวสู่เส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมเปิดรับสมัครนิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2569 เพื่อชิงรางวัลเกียรติยศ และเงินสด รางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท และรางวัลพิเศษอีกมากมาย
สำหรับปีนี้ การแข่งขันมาพร้อมโจทย์ “Festive Finger Foods” เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์เมนูอาหารว่างขนาดพอคำ (Bite-sized) โดยสามารถนำเสนอได้ทั้งในรูปแบบเอเชีย ตะวันตก หรือฟิวชัน (Fusion) ผ่านมุมมอง “คำเล็ก ไอเดียใหญ่” ที่ถ่ายทอดบรรยากาศแห่งความสุขและสีสันของเทศกาล ผ่านรสชาติและการนำเสนออย่างมีเอกลักษณ์
นางสาวภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Gourmet & Cuisine เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมอาหารไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ทั้งธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรสายเชฟที่มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การสร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ ฝึกฝนทักษะ และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จึงเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับวงการอาหารไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล
การแข่งขัน “Gourmet & Cuisine Young Chef 2026” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จึงถูกพัฒนาให้เป็นมากกว่าแพลตฟอร์มการแข่งขัน โดยทำหน้าที่เป็นเวทีบ่มเพาะศักยภาพของเชฟรุ่นใหม่อย่างรอบด้าน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้ทดลองคิด สร้างสรรค์ และถ่ายทอดตัวตนผ่านอาหาร พร้อมสร้างการยอมรับในวงกว้าง และต่อยอดสู่เครือข่ายในแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร เสริมโอกาสในการก้าวสู่เส้นทางเชฟมืออาชีพอย่างมั่นคงในอนาคต
รูปแบบการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือกจากคลิปวิดีโอเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีม รอบ Masterclass ที่ผู้ผ่านเข้ารอบจะได้เรียนรู้เทคนิคแบบใกล้ชิดจากเชฟระดับประเทศ และรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบบังคับให้โดดเด่นและแตกต่าง โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้น ณ อิมแพ็ค คูลิโนวา
กำหนดการการแข่งขัน
• 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2569 เปิดรับสมัครและส่งผลงาน
• 10 กรกฎาคม 2569 ประกาศรายชื่อ 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
• 23 กรกฎาคม 2569 แถลงข่าวการแข่งขัน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• 8 สิงหาคม 2569 กิจกรรม Masterclass ณ อิมแพ็ค คูลิโนวา
• 19 กันยายน 2569 รอบชิงชนะเลิศ พร้อมประกาศผลและมอบรางวัล ณ อิมแพ็ค คูลิโนวา
คุณสมบัติผู้สมัคร
เปิดรับนิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 อายุระหว่าง 18-25 ปี หรือผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันสอนทำอาหาร (ยกเว้นคอร์สระยะสั้น) สมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน จากสถาบันเดียวกัน โดยไม่จำกัดจำนวนทีมต่อสถาบัน
วิธีการสมัคร
ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครและอ่านรายละเอียดการแข่งขัน พร้อมแนบเอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สูตรอาหาร ภาพผลงาน และคลิปวิดีโอ ได้ทางลิงก์ https://forms.gle/J6XVWZVxh8AKG8De7 หรือสแกน QR Code ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ
ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Gourmet & Cuisine Young Chef และ Gourmet & Cuisine หรือสอบถามข้อมูลผ่าน Line : @youngchef
รางวัลการแข่งขัน
การแข่งขันมีทั้งหมด 10 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชย 2 รางวัล และรางวัลปลอบใจ 5 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศและประกาศนียบัตร