OSIM เปิดตัว uThrone V2 พลิกประสบการณ์การนั่ง สู่การฟื้นฟูร่างกายแบบเรียลไทม์

OSIM (โอซิม) แบรนด์ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพระดับโลก เดินหน้าสร้างความตื่นเต้นให้กับทั้งสายเกมเมอร์และไลฟ์สไตล์ ด้วยการเปิดตัว uThrone V2 Gaming Massage Chair นวัตกรรมเก้าอี้เกมมิ่งที่ผสานเทคโนโลยีการนวดอัจฉริยะเข้ากับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ได้อย่างลงตัว ยกระดับประสบการณ์จาก “การนั่งเล่นเกม” สู่ “การฟื้นฟูร่างกายแบบเรียลไทม์” ภายใต้แนวคิด “เล่นได้ยาว ฟื้นฟูได้ทันที” (Play for Hours. Recover Instantly.)
หลังจากสร้างกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากการเปิดตัวบนเวทีการแข่งขันอีสปอร์ต OSIM เดินหน้าต่อยอดความสนใจดังกล่าว ด้วยการเปิดให้ผู้บริโภคได้เป็นเจ้าของ uThrone V2 อย่างเป็นทางการผ่านข้อเสนอพิเศษแบบสั่งจองล่วงหน้า (Pre-Order) ในราคาเริ่มต้นเพียง 24,990 บาท จากราคาปกติ 44,990 บาท พร้อมรับฟรี Ergo Tilt Armrest และ LoungePro Footrest มูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท อุปกรณ์เสริมที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความสบายในการใช้งาน โดยมีจำนวนจำกัดสำหรับลูกค้ากลุ่มแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 - 30 เมษายน 2569 เท่านั้น
uThrone V2 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเกมเมอร์ คนทำงาน หรือผู้ที่ใช้เวลาหน้าจอเป็นเวลานาน โดยผสานเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพเข้ากับการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างไร้รอยต่อ โดดเด่นด้วยฟีเจอร์ Battery-Powered, Cordless Massageที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเพลิดเพลินกับการนวดได้ทุกที่ด้วยระบบไร้สาย, V-Hand™ Massage Technology ที่เลียนแบบการนวดด้วยมือมนุษย์ 4 มืออย่างแม่นยำ มอบสัมผัสการนวดที่ลึกและเป็นธรรมชาติ, Smart Wellness Technology ที่สามารถวัดระดับความตึงเครียดของร่างกายแบบเรียลไทม์ พร้อมแนะนำโปรแกรมนวดที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล, ErgoTilt Armrest for Every Gaming Posture ที่รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ และ LoungePro Footrest for Total Gaming Comfort ที่ช่วยเพิ่มความผ่อนคลายในการใช้งานระยะยาว
การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของ OSIM ในการยกระดับ “Performance” ไปอีกขั้น จากเดิมที่เน้นเพียงทักษะและประสิทธิภาพ สู่การให้ความสำคัญกับ “การฟื้นฟูร่างกาย” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม การทำงาน หรือการพักผ่อน
ผู้ที่สนใจสามารถสัมผัสประสบการณ์การใช้งานจริงของ OSIM uThrone V2 Gaming Massage Chair ได้แล้ววันนี้ที่ร้าน OSIM ทุกสาขา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์
Website: www.osim.co.th