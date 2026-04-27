เมกาบางนา จับมือ ทีทีบี มอบประสบการณ์สุดคุ้มกับแคมเปญ “MEGA DEAL”

คุณวรรณวิมล อรดีดลเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมกาบางนา และคุณวีระยุทธ ศัลยประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคาร กลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง ทีทีบี ร่วมเปิดตัวแคมเปญ “MEGA DEAL” ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 – 30 มิถุนายน 2569 มอบสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าผ่านการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต ttb ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา รับ MEGA VOUCHER มูลค่ารวมสูงสุด 1,000 บาท และส่วนลดจัดเต็ม 50% เพื่อเติมเต็มทุกโมเมนต์ให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น ทั้งช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์สุดอินเทรนด์และอิ่มอร่อยไปกับร้านอาหารแบรนด์ดังมากมายภายในเมกาบางนา
พลาดไม่ได้! กับสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb ได้แก่
พิเศษ 1: กิน - ช้อป รับ MEGA VOUCHER มูลค่า 200 บาท (จำกัด 5 สิทธิ์ / หมายเลขบัตร / วัน) เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป / วัน ที่ร้านอาหารและร้านค้าในศูนย์การค้า
พิเศษ 2: อิ่มคุ้มรับส่วนลดทันที 50% จาก 15 ร้านอาหารแบรนด์ดังที่ร่วมรายการ ได้แก่ AN COM AN CA, BINCHO, FAM TIME, HITORI SHABU, JOE WINGS, KAM'S ROAST, KAGONOYA, KUB KAO' KUB PLA, LONG JOHN SILVER'S, SMITH & CO., SOLSOT, SUSHIRO, THONGSMITH, TONKATSU AOKI, และ YONNY (เมื่อรับประทานอาหารครบตามเงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละร้านอาหาร) รายละเอียดเพิ่มเติม https://media.ttbbank.com/1/promotion/credit-card/apr26/shopping-megabangna-apr26.pdf
พิเศษ 3: แบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน กับบริการ ttb so goood ทุกชิ้น ทั้งศูนย์การค้า เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป โดยสามารถทำรายการด้วยตนเองผ่านแอป ttb touch ก่อนวันสรุปยอดบัญชี
เติมความสุข จัดเต็มความคุ้มทั้งกิน - ช้อป ตลอดซัมเมอร์นี้ไปกับแคมเปญ “MEGA DEAL” ด้วยบัตรเครดิต ttb ที่เมกาบางนา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 – 30 มิถุนายน 2569 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโปรโมชัน ได้ที่ https://www.ttbbank.com/th/promotion/credit-card/dining/shopping-megabangna-apr26
*ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามที่กำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี