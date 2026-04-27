“Built to Outlast” ลิมิเต็ดคอลเลกชันจาก Dickies x Harley-Davidson

Dickies และ Harley-Davidson กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งกับการสร้างสรรค์คอลเลกชันเครื่องแต่งกายลิมิเต็ดเอดิชัน “Built to Outlast” คอลเลกชันนี้นำเอาความแกร่งแบบต้นตำรับของเวิร์กแวร์อเมริกัน ผสานเข้ากับความดิบเท่ของวิถีไบเกอร์ได้อย่างชัดเจน ออกมาเป็นคอลเลกชันที่พร้อมสำหรับการใช้ลุยงานหนัก สวมใส่ได้จริง
โดยได้แรงบันดาลใจจากช่วงปฏิวัติอุสาหกรรมของอเมริกา (Industrial Heritage) คอลเลกชันนี้จึงนำความทนทานอันเป็นเอกลักษณ์ของ Dickies มาผสานเข้ากับจิตวิญญาณแห่งความท้าทายและอิสระของ Harley-Davidson ได้อย่างลงตัวเกิดเป็นแฟชันไอเท็มที่สร้างขึ้นเพื่อผู้คนที่ทุ่มเทเต็มที่กับทุกงาน พร้อมลุยในทุกเส้นทางด้วยสไตล์อันโดดเด่น สะท้อนตัวตนอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ยังได้ต่อยอดความสำเร็จจากคอลเลกชันแรกที่ขายหมดอย่างรวดเร็ว ในคอลเลกชันใหม่นี้ ได้นำเอาไอเท็มมยอดนิยมอย่าง Eisenhower Jacket แจ็กเก็ตทรงซิกเนเจอร์ และ Original 874® กางเกง Workwear ยอดนิยมมาปรับดีไซน์ใหม่ พร้อมเติมความสดใหม่ไอเท็มเดนิมที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกอย่าง Boxy Denim Jacket Denim Vest และอื่น ๆอีกมากมาย โดยมีให้เลือกทั้งสำหรับผู้ชายและผู้หญิง และทุกชิ้นสะท้อนตัวตนที่ชัดเจน ซึ่งหลอมรวม จิตวิญญาณทั้งคนทำงานและนักบิดให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
ไฮไลต์ในคอลเลกชันนี้ ประกอบด้วย
Dickies x H-D® Quilted Lined Eisenhower Jacket ซิลลูเอทไอคอนของ Dickies ที่กลับมาในเวอร์ชันใหม่สไตล์ Harley-Davidson ผลิตจากผ้าทวิลรีไซเคิลเนื้อหนา พร้อมซับในบุผ้านวมเพื่อเพิ่มความอบอุ่น โดดเด่นด้วยรายละเอียดที่รองรับทั้งการใช้งานและการสวมใส่ในการขี่รถอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น Action Back, แขนเสื้อทรงโค้งรับสรีระ, ซิปหน้าสองทาง, ห่วง D-ring ที่กระเป๋าหน้าอกด้านใน และปกเสื้อแบบซ่อนกระดุมที่ไม่ปลิวขณะขับขี่มอเตอร์ไซค์ ไอเท็มที่สวมใส่ได้ทั้งชายและหญิงชิ้นนี้ยังตกแต่งด้วยลวดลายกราฟิกที่ถ่ายทอดจุดเริ่มต้นและเรื่องราวอันยาวนานของสองแบรนด์ระดับตำนานได้อย่างลงตัว
Dickies x H-D® Denim Carpenter Pant สไตล์และความสบายที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโลกของการทำงาน กางเกงรุ่นนี้ใช้ผ้าเดนิมคอตตอน 100% น้ำหนัก 400 กรัม ซึ่งเป็นผ้าเนื้อแน่นคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการล้างและฟอกเพื่อเพิ่มความนุ่มสบายในการสวมใส่ มาในทรงเอวสูงหลวมสบายให้ความเป็น unisex ใส่ได้ทั้งชายและหญิง ตัวกางเกงถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความทนทานเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น หูเข็มขัดแบบกว้าง ที่ช่วยเพิ่มการรองรับ, การเสริมชิ้นผ้าบริเวณด้านหน้าของขากางเกง และกระเป๋าหลายจุดที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างเต็มที่พร้อมเติมรายละเอียดโลโก้ร่วมของทั้งสองแบรนด์อย่างเรียบเท่ เพื่อให้เป็นไอเท็มที่สามารถหยิบมาสวมใส่ได้หลากหลายโอกาส
Dickies x H-D Boxy Denim Jacket ถ่ายทอดสไตล์เวิร์กแวร์ที่ผสานกลิ่นอายสายไบเกอร์ไว้อย่างลงตัว ผลิตจากผ้าเดนิมคอตตอน 100% น้ำหนัก 400 กรัม พร้อมซับในผ้าโพลีเอสเตอร์ถักเนื้อละเอียด เพื่อความสบายในการสวมใส่ มาในทรงบ๊อกซี่ สวมใส่ได้ทั้งชายและหญิง โดดเด่นด้วยแถบปิดซิปหน้าแบบซ่อนกระเป๋าปะด้านหน้าสอดมือได้สองทางพร้อมหมุดโลหะ และปกเสื้อแบบซ่อนกระดุมสแนป เสริมด้วยลวดลายกราฟิกพิเศษที่สะท้อนตัวตนของทั้งสองแบรนด์ รวมถึงลวดลายโค้งด้านหลังที่ได้แรงบันดาลใจจากชุดแข่ง Harley-Davidson ในยุค 1930
Dickies x H-D Denim Vest สไตล์เวิร์กแวร์ที่ไม่มีวันตกยุคถูกถ่ายทอดผ่าน Dickies x H-D Denim Vest เสื้อกั๊กเดนิมรุ่นนี้ผลิตจากผ้าเดนิมคอตตอน 400 กรัม เนื้อหนา ผ่านกระบวนการล้างและฟอกเพื่อให้เนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบาย มาในทรงพอดีตัว คอวี ชายเสื้อตรง และสวมใส่ได้ทั้งชายและหญิง พร้อมรายละเอียดกระเป๋าปะด้านหน้าที่สอดมือได้สองทาง ตกแต่งด้วยหมุดโลหะ เพิ่มทั้งความแข็งแรงและมิติให้กับตัวเสื้อ ขณะที่ด้านหน้าตกแต่งด้วยแผ่นปักลายพิเศษของทั้งสองแบรนด์อย่างเรียบเท่ ช่วยเติมภาพลักษณ์คลาสสิกและเอกลักษณ์ของการร่วมงานครั้งนี้ได้อย่างลงตัว
Dickies x H-D Winged Bar & Shield Ribbed Tank ช่วยคลายร้อนให้สบาย พร้อมคงลุคเท่ในแบบของตัวเองได้อย่างลงตัวกับ Dickies x H-D Winged Bar & Shield Ribbed Tank เสื้อกล้ามรุ่นนี้ผลิตจากผ้าคอตตอน 100% ที่ระบายอากาศได้ดี โดยเนื้อผ้าเป็นพื้นผิวแบบริ้วที่ช่วยเพิ่มมิติให้กับตัวเสื้อ มาในทรงสั้นเล็กน้อย โดดเด่นด้วยรายละเอียดโลโก้เอกลักษณ์ของ Dickies และโลโก้ Harley-Davidson Silver Wing จากยุคทศวรรษ 1930
คอลเลกชัน Dickies x Harley-Davidson “Built to Outlast” จะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2569 ผ่านทาง harley-davidson.com และ dickies.com รวมถึงผู้จำหน่าย Harley-Davidson ที่ร่วมรายการ