Boots เปิดแคมเปญ “ไทยช่วยไทย ไปกับ Boots”

บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความมุ่งมั่นในฐานะผู้นำด้านค้าปลีกเพื่อสุขภาพและความงาม (Health & Beauty Retail) ที่ครองใจผู้บริโภคชาวไทยมาอย่างยาวนาน ประกาศเปิดตัวแคมเปญ “ไทยช่วยไทย ไปกับ Boots”
ภายใต้แนวคิด “Boots Best for Less” Boots คัดสรรสินค้ากลุ่ม Own Brands ที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกและผ่านการผลิตมาตรฐานจากอังกฤษ พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนไทย มานำเสนอในราคาที่คุ้มค่า โดยมีสินค้าขายดีมากกว่า 900 รายการ ครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่ อาทิ
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำ Boots Shower Creams - ราคาเริ่มต้น 69 บาท มีให้เลือกหลายกลิ่น ขนาดใหญ่คุ้มค่า
· โลชั่นบำรุงผิวกาย Boots Body Serums – ราคาเริ่มต้น 99 บาท พร้อมสูตรพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อบำรุงและเติมความชุ่มชื้นให้ผิวกาย
· ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลเส้นผม Boots Shampoo and Hair Care – ราคาเริ่มต้น 79 บาท ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสำหรับทุกวัน ผสานส่วนผสมคุณภาพสูง
· ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า Boots Facial Cleanser – ราคาเริ่มต้น 59 บาท สำหรับการดูแลผิวหน้าในทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพ
· กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว Boots Vitamin C – ราคาเริ่มต้น 59 บาท ผสานวิตามินซี จากสารสกัดยูซุ ให้ผิวดูกระจ่างใสและชุ่มชื้น
· ผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริม Boots Vitamins and Supplements - ราคาเริ่มต้น 99 บาท เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในทุกวัน
นอกจากนี้ Boots ยังมุ่งมั่นสนับสนุนการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและยาที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สุขกาย สบายกระเป๋า” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพให้กับผู้บริโภค ผ่านการปรับราคายามากกว่า 160 รายการ ครอบคลุมร้าน Boots ทั่วประเทศ
แคมเปญ “ไทยช่วยไทย ไปกับ Boots” สะท้อนถึงความตั้งใจของแบรนด์ในการยืนเคียงข้างผู้บริโภคชาวไทย พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนสามารถดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องราคา
สามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจาก Boots ได้ที่ร้าน Boots 250 สาขาทั่วประเทศ หรือผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสัมผัสประสบการณ์ “ของดี ราคาดี เพื่อคนไทยทุกคน” ได้แล้ววันนี้