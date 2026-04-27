คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2569 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
จัดสรรสิ่งต่างๆที่ได้รับมอบหมายมาให้ทำได้อย่างลงตัว ได้ที่ปรึกษาดีทำให้ก้าวหน้าเร็วแทบจะทุกเรื่อง เป็นจังหวะเวลาที่ดีคิดจะทำการใดให้รีบลงมืออย่าได้รอช้า คนรอบข้างพร้อมให้ความร่วมมือ เรื่องที่ร้องขอไว้จะได้รับการสนองตอบตามความประสงค์ การเตรียมความพร้อมในเรื่องของข้อมูลมาเป็นอย่างดีส่งผลให้การเจรจาได้รับคำตอบที่น่าพอใจ มีเกณฑ์เดินทางที่จะได้ประโยชน์หลายต่อทั้งเกี่ยวกับงานและประสบการณ์ที่ตื่นตาตื่นใจ แต่ที่สำคัญคือระวังปัญหาสุขภาพที่จะทำให้ทุกอย่างต้องสะดุดหรือต้องปรับแผนกลางครัน ความรีบเร่งบางทีอาจจะเผลอทำอะไรข้ามขั้นตอนก็ต้องเพิ่มความรอบคอบให้มากๆด้วย บางท่านอาจจะเจอมลพิษทางวาจาพาให้เสียเซลฟ์ต้องทำใจที่จะไม่ไปตอบโต้ บททดสอบต่างๆที่เข้ามาควรต้องจัดการอย่างมีสติแล้วคุณก็จะสอบผ่านไปได้ในที่สุด
ด้านการเงิน สภาพคล่องดีขึ้น หาเงินเข้ามาหมุนใช้ได้ง่ายขึ้นกว่าที่ผ่านมา แต่ก็ต้องจัดสมดุลให้ดีๆอย่าจ่ายเพลินหรือหวังกับน้ำบ่อหน้ามากไป ต้องปิดช่องทางรั่วไหลให้ได้ ระวังถูกหลอกให้สูญเงินฟรีด้วยล่ะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนที่รู้สึกสะดุดใจตั้งแต่แรกเห็นแต่การสานต่อความสัมพันธ์จะไปได้ไกลขนาดไหนต้องรอดูกันไป ส่วนคนมีคู่ บรรยากาศดูเหมือนว่าไม่ปกติ มีความคลุมเครือเคลือบแคลงแฝงตัว แค่ว่าใครจะอดทนได้นานกว่ากันเท่านั้นเอง
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
เป็นการทำงานที่เข้าขากันจึงเห็นความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน ได้รับการเอื้อเฟื้อในด้านของข้อมูลและเทคนิคจากผู้รู้ซึ่งสามารถนำมาพลิกแผลงใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างดี แต่ต้องระวังความถือดีหรือเกรงว่าจะเสียหน้าจึงทำให้เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากและต้องสิ้นเปลืองเวลาไปโดยใช่เหตุ จะได้รับประสบการณ์ตรงบางอย่างที่ทำให้ทัศนคติและความคิดที่ติดลบของคุณต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์หรือใช้บรรทัดฐานตนตัดสินการกระทำของคนอื่นเพราะเรื่องของเรื่องอาจเกิดจากการเข้าใจผิดหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็เป็นได้ การพัฒนาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรก็ควรเป็นไปตามความเหมาะสมและกาลเทศะด้วย ระวังอย่าให้ต้องเกิดปัญหาซ้ำซากขึ้นอีก มิควรประมาทและคิดทำอะไรที่เสี่ยง
ด้านการเงิน คล่องตัวพอใช้ รายรับส่วนใหญ่มาจากน้ำพักน้ำแรง แต่ก็มีโอกาสที่จะได้มาอย่างฟลุ้คๆด้วยเป็นเรื่องของส่วนแบ่งหรือได้จากมรดก ได้หนี้เก่ากลับคืน มีรายจ่ายเป็นค่าซ่อมทั้งสุขภาพและของใช้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบรักกับคนใกล้ตัวหรืออยู่ในแวดวงเดียวกัน ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องเครียดๆ แต่ยังคงเป็นกำลังใจให้แก่กันเป็นอย่างดี ร่วมทุกข์ร่วมสุขโดยแท้จริง
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
สิ่งที่ทำดูเหมือนว่าจะบรรลุผลอย่างที่ตั้งใจ โอกาสที่มาถึงแบบถูกจังหวะเวลาพอดีทั้งความพร้อมที่มีและเวลาที่เป็นใจ แต่ก็ยังมิสามารถวางใจในสถานการณ์ได้ทั้งหมด คนที่อยากจะชิงดีชิงเด่นกับคุณยังมีอยู่และพยายามที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อกีดกันให้คุณพ้นทาง มีคุณสมบัติที่โดดเด่นบางอย่างที่ทำให้ใครต่อใครอิจฉา แต่ระวังการที่คิดหลายเรื่องไปพร้อมๆกันจะทำให้เบลอและสับสนได้ ผู้ใหญ่จองตัวให้เป็นผู้รับผิดชอบงานสำคัญด้วยว่ามีประสบการณ์และความชำนิชำนาญมากกว่าคนอื่น แต่ทว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับวิธีการเพื่อให้เสร็จทันเวลาที่ไล่หลังเข้ามาทุกขณะ จะมีการพูดคุยแบบนอกรอบเพื่อปรึกษาหารือและขอฟังความเห็นจากคนที่สนิทสนมคุ้นเคย การทำข้อตกลงใดๆควรจัดทำให้เป็นกิจลักษณะเพื่อจะได้มีหลักฐานไว้ยันเมื่อถูกบิดพริ้ว
ด้านการเงิน หามาใช้ไป หมดสิทธิ์เก็บ มีลาภปาก แต่บริวารจะหาเรื่องให้เปลืองเงินบางทีจำเป็นต้องขัดใจบ้าง ระวังถูกหลอกให้ซื้อของปลอมหรือได้ของคุณภาพไม่ดีตามอย่างที่โฆษณาไว้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ตัวเลือกเยอะไม่ต้องห่วง ค่อยๆเฟ้นหาคนที่ใช่อย่าใจร้อน ส่วนคนมีคู่ ระวังปัญหาจะบานปลาย ขาเตียงสะเทือน
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
กิจกรรมที่เข้ามาให้ทำค่อนข้างที่จะหลากหลาย มีโอกาสได้ทดลองทำในสิ่งที่มิเคยมีประสบการณ์หรือมีความคิดที่จะหยิบจับทำมาก่อนเป็นเพราะผู้ใหญ่ท่านเล็งเห็นศักยภาพบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ การดำเนินงานใดๆนั้นจะมีความขลุกขลักบ้างแต่ความกระตือรือร้นอย่าให้แผ่วก็แล้วกัน ทำหน้าที่ให้สมราคาคุยด้วยล่ะ ระวังการทำอะไรที่ล้ำเส้นหรือก้าวก่ายหน้าที่คนอื่นเพียงเพื่อให้งานของตนลุล่วงเท่านั้น เจอเหตุที่ต้องได้ใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จะได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษาเฉพาะกิจในโครงการสำคัญบางอย่าง ส่วนเรื่องที่มีความวิตกจู่ๆก็จะพบทางออก ควรหลีกเลี่ยงการปะทะคารมและความเสี่ยงทุกรูปแบบ มีบางเรื่องที่รู้แล้วต้องเหยียบไว้ขืนแพร่งพรายไปก็จะเดือดร้อนได้ บางท่านจำเป็นต้องก้าวไปรับผิดชอบงานบางอย่างเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ใหญ่
ด้านการเงิน สภาพคล่องยังไม่ดีเท่าที่ควร รายจ่ายจ่อคิวเพียบ ต้องพยายามรักษาเครดิตไว้ให้ได้ จะซื้อหาสิ่งใดคิดหน้าคิดหลังหน่อยก็ดีบางทีอาจไม่ใช่อะไรที่จำเป็นก็ได้ กำลังซื้อแผ่ว
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนมาติดพันเยอะ แต่ระวังจะหลงไปปลื้มคนผิดไปมีใจให้คนที่มิได้โสดจริง ส่วนคนมีคู่ แฟนคุณมีสปายนอกลู่นอกทางเมื่อไหร่เป็นได้รู้กัน
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
การงานกระเตื้องขึ้นมาก คุณภาพของฝีมือทำให้ได้แรงสนับสนุนจากเพื่อนและแถมยังมีผู้ใหญ่ช่วยผลักดันอีกทำให้อะไรๆที่คิดว่าจะไปไม่รอดกลับมีหวังขึ้นมาใหม่ มีแรงที่จะฮึดและลุยต่อ จะได้รับข้อเสนอหรือข้อแลกเปลี่ยนที่สมน้ำสมเนื้อจนมิอาจปฏิเสธได้ สถานการณ์บังคับให้ต้องทำงานแข่งกับเวลา ต้องใช้ความมานะพยายามและความอดทนค่อนข้างสูง พิจารณาเรื่องราวต่างๆด้วยความสุขุมรอบคอบใช้เหตุและผลให้มากกว่าที่เคย เงื่อนไขต่างๆที่เป็นข้อจำกัดในทางปฏิบัติดูเหมือนว่าจะได้รับการผ่อนปรนหรือมีความยืดหยุ่นหลังจากที่มีการพูดคุยหรือหารือกับผู้ใหญ่ ต้องระวังเจอคนประเภทน้ำนิ่งไหลลึกแย่งซีนไปแบบหน้าตาเฉยด้วยล่ะ ควรคิดอ่านก่อนผู้อื่นก้าวหนึ่งเสมอ แต่สิ่งใดที่ผ่านไปโดยที่มิอาจแก้ไขได้ก็จำเป็นต้องต้องผ่านไปและตั้งต้นใหม่จะดีกว่า มีเกณฑ์เดินทางไกลหรือได้โกอินเตอร์
ด้านการเงิน คล่องตัวดี มีกินมีใช้สมฐานะ แต่การจับจ่ายใช้สอยยังต้องคำนึงถึงความจำเป็นไว้ก่อน ระวังถูกล้วงกระเป๋า มีความรัดกุมในการทำธุรกรรมทางการเงิน หมั่นตรวจสอบเงินในบัญชี
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ระวังจะกลายเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัว ส่วนคนมีคู่ ระหองระแหง มีปากเสียงกันอยู่เรื่อยจากความหึงหวงเป็นเหตุ
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
สถานการณ์มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น สิ่งที่เป็นกังวลทั้งหลายดูเหมือนว่าจะคลายลงโดยเฉพาะเมื่อยอมที่จะก้าวข้ามข้อแม้ส่วนตนในบางเรื่องไป มีโอกาสได้ทำตามอุดมการณ์หรือได้แชร์ประสบการณ์หรือให้ความรู้เป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น ทำงานได้ตอบโจทย์มิเสียเรงที่ผู้ใหญ่ไว้วางใจ จะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่ติดต่อหรือเรียกร้องหรือรับรู้ข้อมูลที่ลึกมากขึ้นซึ่งทำให้ง่ายต่อการวางแผนขั้นต่อไปและได้ใช้ประกอบการตัดสินใจด้วย เป็นช่วงที่จะผุดไอเดียได้เยอะแยะมากมายและด้วยบุคลิกรวมถึงท่าทีที่อ่อนน้อมก็นี่จะจูงใจให้ใครๆคล้อยตามหรือเป็นแนวร่วมเดียวกันกับคุณได้ไม่ยาก เหมาะกับงานที่ต้องใช้คำพูดและทักษะในเรื่องของภาษาที่จะทำให้คุณก้าวหน้าและไปได้ไกลกว่าคนอื่น มีเหตุให้ต้องเดินทางบ่อย
ด้านการเงิน หมุนเวียนสะดวก เงินทองไหลมาเทมาจากความขยันขันแข็ง มีโอกาสได้ลาภลอยหรือเก็บของมีค่าได้ มีลาภปาก แต่มีเหตุให้ต้องเสียเงินเพื่อภาพลักษณ์หรือเพื่อหน้าตาทางสังคม
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ได้เวลเผยตัวคนที่ปิ๊งอยู่ซึ่งเป็นคนที่ใครๆก็คาดไม่ถึง ส่วนคนมีคู่ ด้วยภาระหน้าที่ทำให้ต้องอยู่ห่างกันแต่มีความห่วงใยส่งถึงกันตลอด
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
การงานจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจกัน ควรต้องมีความจริงใจและตรงไปตรงมาโดยเฉพาะเมื่อมีปัญหาที่ต้องเคลียร์หรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้น อย่าพูดหรือตัดสินใจด้วยอารมณ์ ควรมีการสื่อสารถึงกันอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องการเหตุผิดพลาด การเจรจาต่อรองจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะเตรียมการณ์มาเป็นอย่างดีแม้ว่าอาจจะต้องเผชิญหน้ากับคู่ปรับเก่า แต่บางท่านอาจถูกเพ่งเล็งอันเนื่องมาจากปัญหาเก่าก็ต้องทำใจรับสภาพแต่ไม่ช้าไม่นานก็จะผ่านไปแค่ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว การริเริ่มทำอะไรใหม่คงต้องมีการโปรโมทและประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เป็นโอกาสที่จะได้กู้ภาพลักษณ์หรือเรียกความเชื่อมั่นกลับคืน สบโอกาสที่จะหลุดจากความซ้ำซากจำเจ จะมีเหตุให้อยู่ไม่ติดที่
ด้านการเงิน มีรายรับจากหลายทาง จะพบช่องทางทำเงินมากขึ้น แต่ทรัพย์สินเงินทองจะเปลี่ยนมือไวมาก ระวังความใจเร็วด่วนได้โดยปราศจากการตรึกตรองอย่างถ้วนถี่ มีดวงเรื่องการเสี่ยงโชค แต่ก็อย่ามือเติบนักล่ะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เรื่องรักยังไม่นิ่ง คงเป็นไปแบบรักง่ายหน่ายเร็วซะมากกว่า ส่วนคนมีคู่ บางเรื่องถ้ายิ่งพูดก็จะยิ่งไปกันใหญ่ บางทีเงียบไว้จะดีกว่า
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
มีภารกิจเข้ามาให้ทำอย่างต่อเนื่อง ผู้ใหญ่ให้อิสระที่จะจัดการตามแบบฉบับของตน แต่หากคิดทำการใดที่เป็นการสวนกระแสก็คงต้องใช้พละกำลังมากสักหน่อย ปรับตัวได้ดีกับทุกสถานการณ์ หนักเอาเบาสู้และไม่เกี่ยงงานทำให้เป็นที่พอใจของผู้บังคับบัญชา มีโอกาสได้สอนงานและแชร์ประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ เป็นช่วงที่ควรต้องแสดงออกถึงภาวะผู้นำ จะได้รับการทาบทามให้มีส่วนร่วมในงานที่มีเกียรติหรือมีโอกาสได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติ ได้เข้าไปสัมผัสในเรื่องของเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย ได้ประโยชน์จากการคบค้าสมาคมกับบุคคลมากหน้าหลายตา ด้วยสายตาที่แหลมคมและมองการณ์ไกลทำให้หลายสิ่งที่ทำมีพัฒนาการไปไวกว่าที่คิด หากใช้ปฏิภาณไหวพริบได้ถูกที่ถูกเวลาก็จะทำให้สถานการณ์พลิกจากร้ายกลายเป็นดีได้
ด้านการเงิน รับซ้ายจ่ายขวา หากจะใช้จ่ายอย่างมีสติก็จะไม่ถูกเอาเปรียบได้ง่ายๆ จะมีจ๊อบพิเศษเป็นรายได้เสริมเข้ามา บริวารใช้เงินเปลืองต้องคุมเข้มบ้างแล้ว ได้เวลาเปลี่ยนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใช้งานบางอย่าง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีรักที่ค่อยๆพัฒนามาจากความเป็นเพื่อน ส่วนคนมีคู่ เป็นห่วงเป็นใยกันดี หวานแต่ไม่เลี่ยน ถูกอิจฉาชัวร์
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
ความเชื่อมั่นดูเหมือนว่าจะถดถอย ไม่ค่อยกล้าได้กล้าเสียเหมือนเคยทั้งนี้คงเป็นเพราะได้บทเรียนจากหลายๆครั้งที่ผ่านมา อีกทั้งบางเรื่องก็เดาทางหรือความเป็นไปได้ไม่ยากนัก ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะขี้เบื่อและไม่ชอบถูกชี้นำจึงทำอะไรได้ไม่ค่อยทน เป็นการดีสำหรับคนที่ไม่ต้องทำงานอยู่กับที่ มีแววว่าจะได้รื้อของเก่ามาปรับปรุงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายอีกรูปแบบหนึ่ง บางทีการให้ความสนิทสนมกับลูกน้องจนเกินไปจะส่งผลให้ขาดความเคารพยำเกรง จะทำการสิ่งใดหรือตัดสินในอย่างหนึ่งอย่างใดต้องคำนึงถึงผลได้ผลเสียที่จะตามมาด้วย ไม่ว่าจะพูดหรือแสดงความคิดเห็นอะไรมักมีคนคอยขัด มีศัตรูลับหรือถูกดิสเครดิตโดยไม่รู้ตัว เรื่องที่ยื่นหรือนำเสนอไปมักถูกดองหรือดึงเรื่องไว้ ระวังจะถูกเอาเปรียบในสัญญาข้อตกลงด้วย
ด้านการเงิน มีสภาพคล่อง มีช่องทางหารายได้เสริม ขอสินเชื่อหรือกู้เพื่อลงทุนสำเร็จ ได้ค่าคอมมิชชั่นจากการเป็นตัวแทนนายหน้า มีโอกาสจับจองเป็นเจ้าของบ้านหรือรถ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะเจอคนที่ถูกจแต่อาจจะมีความต่างกันในเรื่องของอายุหรือเชื้อชาติศาสนา ส่วนคนมีคู่ แอบหวาน โรแมนติคเบาๆ เข้าใจกันมากขึ้น
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
พอขาดคนที่รู้ใจในการทำงานก็ต้องลุยเองเกือบจะทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบ อุปสรรคสำคัญคงจะเป็นที่ตนเองมิอาจปล่อยวางหรือเชื่อใจคนอื่น หากได้ลองเปลี่ยนทัศนคติและวิธีคิดใหม่ก็น่าที่จะทำให้คุณนั้นเหนื่อยน้อยลงก็ได้นะ สำหรับการแก้ปัญหาที่หมมมานานต้องใช้เวลาและที่แน่ๆต้องต้องแก้ไขให้ตรงจุดด้วย ความไม่ชัดเจนในตัวเองของคุณอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ บางท่านอาจจะไม่สะดวกใจที่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ข้อบังคับหรือถูกจำกัดสิทธิบางอย่างก็มีเกณฑ์ว่าจะเปลี่ยนงานหรือเบนเข็มไปทำอย่างอื่นที่มีอิสระมากกว่า ระวังจะเจอสถานการณ์แบบเนื้อไม่ได้กินนั่งไม่ได้รองนั่งแต่กระดูกแขวนคอนะ ต้องฉโลกกับงานที่ต้องใช้ภาษาหรือด้านการต่างประเทศ จะได้แรงบันดาลใจจากการเดินทาง ความประมาทและวู่วามจะก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือบาดเจ็บได้
ด้านการเงิน รับมาใช้ไป รายจ่ายถล่มทลายต้องคุมให้ดี อย่าใช้เงินผิดประเภท เจอภาษีสังคมชุดใหญ่ เสียเงินด้วยเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวหรือต้องซ่อมบ้าน,รถ แต่จะทวงหนี้ได้สำเร็จ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคู่แข่งในเรื่องรัก ต้องขยันทำคะแนนหน่อย ส่วนคนมีคู่ ปัญหาที่คาใจถ้าไม่คิดจะเคลียร์ก็คงต้องทำใจให้ลืมไปซะ
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
ตามประสาของคนที่ไม่ชอบย่ำอยู่กับที่จึงมักหาเรื่องให้ตัวเองยุ่งอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะเป็นแค่การปรับนั่นนิดนี่หน่อยก็เอา รู้อะไรมาอดไม่ได้ที่จะต้องพิสูจน์จัดอยู่ในจำพวกที่ร้อนวิชาแต่ที่สำคัญต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยล่ะ ระวังอุปสรรคปัญหาที่เกิดจากงบประมาณบานปลายหรือมีเหตุที่ทำให้ข้อมูลรั่วไหลส่งผลให้ไปต่อได้ลำบากจำเป็นต้องระดมสมองโดยด่วน ดังนั้นจึงควรต้องพินิจพิเคราะห์ในแต่ละก้าวที่จะเดินให้จงหนัก มีสิทธิ์ที่จะถูกบอกปัดหรือบิดพลิ้วในเรื่องที่รับปากอีกหาก ในบางสิ่งคุณอาจจะคิดได้ไม่ถี่ถ้วนมากพอจนกลายเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าจดจำสักเท่าไหร่ บางเรื่องที่มิได้มีความเชี่ยวชาญก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมืออาชีพไปทั้งนี้ก็เพื่อภาพรวม อย่าเพาะศัตรูเพิ่มด้วยวาจาเลยจะดีกว่า
ด้านการเงิน มีใช้ไม่ขาดมือ แต่ระวังหมดเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์หรือทรัพย์สินสูญหายเพราะความเลินเล่อ ได้ของมีตำหนิ ต้องเพิ่มความรอบคอบในการบริหารจัดการให้มากขึ้น
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบรักจากการเดินทาง แต่จะจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนต้องดูกันยาวๆ ส่วนคนมีคู่ ปัญหาส่วนใหญ่เป็นในลักษณะของลิ้นกับฟันมากกว่า
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
สถานการณ์ยังไม่เป็นใจมากนักแต่ยังดีที่ขยับทำอะไรๆได้มากขึ้น ถูกบีบให้ต้องดำเนินงานต่างๆด้วยความเร่งรีบ จะได้รับข่าวดีที่ทำให้หัวใจพองโตและความเหนื่อยยากหายเป็นปลิดทิ้ง จะได้รับผลดีจากการปรับเปลี่ยนโยกย้าย แม้ว่าการสานต่องานจะมีความยุ่งยากอยู่บ้างแต่ก็คงไม่เกินความสามารถที่จะจัดการให้เข้าที่เข้าทางได้ จะได้รับการหยิบยื่นโอกาสบางอย่างที่น่าสนใจแต่เป็นอะไรที่ต้องซุ่มทำหรือต้องเดิมพันด้วยชื่อเสียงซึ่งสนองตอบความท้าทายของคุณได้อย่างแน่นอน การที่ได้เข้าไปอยู่ในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยจะเป็นประโยชน์กับคุณในหลายๆเรื่องควรตักตวงประสบการณ์ใหม่ให้คุ้ม หากจำเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลือหรือสนับสนุนใครควรทำเฉพาะเรื่องที่ถนัดและให้ข้อมูลที่คุณรู้จริงเท่านั้น เผื่อเวลาสำหรับการเดินทางและเตรียมความพร้อมเรื่องเส้นทางให้ดีด้วยมิฉะนั้นอาจมีหลงได้
ด้านการเงิน คล่องตัวขึ้น มีเงินโปะหนี้ อย่าใจใหญ่จนเกินเหตุคำนวณงบให้ดีก่อน จะถูกหยิบยืมเงินทองหรือข้าวของสำคัญบางอย่างซึ่งควรทำสัญญาเป็นหลักฐานกันไว้ดีกว่าแก้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เรื่องรักโดดเด่นเป็นพิเศษ เผลอๆจะเป็นหนูตกถังข้าวสารโดยไม่รู้ตัว คนที่เข้ามานั้นไม่ใช่ธรรมดาแน่นอน ส่วนคนมีคู่ การใช้ทิฐิต่อกันจะทำให้ปัญหาต่างๆนั้นบานปลายออกไป ควรต้องควบคุมสติอารมณ์ให้ดี