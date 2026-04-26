“Crystal Sports G” คอมมูนิตี้สำหรับคนรักเทนนิส ณ Palm Hills บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม

ท่ามกลางกระแสการเติบโตของ Active Lifestyle ในเมืองใหญ่ทั่วโลก กีฬากลายเป็นมากกว่าการออกกำลังกาย แต่เป็นส่วนหนึ่งของ “ไลฟ์สไตล์” ที่สร้างสังคมและแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะกีฬา “เทนนิส” ที่ได้รับความนิยมตลอดกาลในกลุ่มคนเมืองรุ่นใหม่
“Crystal Sports G” สรรค์สร้างขึ้นจากแนวคิด Tennis Lifestyle Community ของคุณตุ๋ม - ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ CEO กลุ่มบริษัทเคอี ผู้บริหารแบรนด์ “คริสตัล” (Crystal) ที่ต้องการยกระดับให้เป็นพื้นที่ที่ผสานกีฬา ไลฟ์สไตล์ และสุขภาพเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบที่สุด โดยโครงการ“Crystal Sports G” ตั้งอยู่บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม หรือ Palm Hills หนึ่งในย่านไลฟ์สไตล์ใหม่ของกรุงเทพฯ ที่โดดเด่นด้วยสนามเทนนิสในร่มมาตรฐาน ITF พร้อมพื้นสนามระดับเดียวกับ US Open (Surface Certified) รวมทั้งหมด 9 คอร์ด นับเป็นหนึ่งในโครงการที่มีมาตรฐานสูงสุดในวงการเทนนิส
“Crystal Sports G” ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันจากสถาปนิกชั้นนำ ให้เป็นมากกว่าสนามกีฬา แต่คือจุดหมายปลายทางของคนรักเทนนิส ที่ต้องการทั้งมาตรฐานระดับโลก พื้นที่พักผ่อน และประสบการณ์การใช้ชีวิตในคอมมูนิตี้เดียวกัน หัวใจสำคัญของโครงการคือการสร้าง “พื้นที่ของทั้งวัน” ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ตั้งแต่การฝึกซ้อม การออกกำลังกาย ไปจนถึงการพบปะสังสรรค์ในบรรยากาศผ่อนคลาย พร้อมดึงดูดผู้คนในย่านให้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ร้านอาหารและสปาชั้นนำอย่างครบวงจร
ภายใน Clubhouse ได้รับการออกแบบในสไตล์โมเดิร์น ถ่ายทอดรสนิยมที่เรียบง่ายและทันสมัย พร้อมพื้นที่ต้อนรับสำหรับเช็กอินและให้ข้อมูล รวมถึงมุมนั่งพักที่จัดไว้อย่างลงตัว พร้อมบริการเครื่องดื่มและของว่าง เพื่อมอบความสะดวกสบายและบรรยากาศผ่อนคลายสำหรับผู้มาใช้บริการ
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของโครงการคือ Tennis Lab พื้นที่ที่คัดสรรอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเทนนิสจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การเล่นให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น โดยถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าโปรช็อปทั่วไป แต่คือ Tennis Destination ที่สะท้อนรสนิยมและความหลงใหลในกีฬาเทนนิสอย่างแท้จริง พร้อมบริการครบวงจร ตั้งแต่การขึ้นเอ็นประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีวัด Swing Weight ไปจนถึงการอัปเกรดอุปกรณ์ เพื่อยกระดับ Performance ของผู้เล่นในทุกมิติ
นอกจากนี้ โครงการยังยกระดับประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ผ่านการคัดสรรร้านอาหารและคาเฟ่ ให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ นำโดย ALVA Café & Beach house คาเฟ่และบิสโทรภายใต้คอนเซ็ปต์ธรรมชาติและไลฟ์สไตล์ที่ผ่อนคลาย พร้อมด้วย จุ่มแซ่บฮัท, ครัวเมืองแว้ และ Hands ที่เติมเต็มประสบการณ์ด้านอาหารให้หลากหลาย ครบครัน และมีเอกลักษณ์
Crystal Sports G ยังผสานแนวคิด Wellness Lifestyle ได้อย่างลงตัว ผ่านพื้นที่สปา Let’s Relax Spa G ภายใต้คอนเซ็ปต์ Everyday Calm Spa ที่ออกแบบมาเพื่อมอบความผ่อนคลายในบรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง และเข้าถึงได้ แตกต่างจากสปาแบบดั้งเดิม พร้อมด้วยบริการ Stretch Me ที่ช่วยยืดคลายกล้ามเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ออกกำลังกายและผู้ที่ต้องการฟื้นฟูร่างกาย เสริมด้วย Yoga Asana Studio และ Pilates ที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น เสริมสร้างความแข็งแรง และสร้างสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์สุขภาพแบบองค์รวมในทุกมิติ
ทั้งหมดนี้ตอกย้ำให้เห็นว่า “Crystal Sports G” เป็นมากกว่าสนามเทนนิส แต่เป็นพื้นที่แห่งความสุขที่ผสานสุขภาพ การพักผ่อน และการใช้ชีวิตเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ ภายใต้การออกแบบที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ผ่านพื้นที่สีเขียวโดยรอบ และแนวคิด Pet Friendly ที่เปิดรับทุกไลฟ์สไตล์
Crystal Sports G มุ่งสู่การเป็น Tennis Social Lifestyle Destination แห่งใหม่ และก้าวขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของ Tennis Lifestyle ใน กรุงเทพมหานคร อย่างแท้จริง