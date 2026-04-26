"ใบเฟิร์น-กลัฟ" ร่วมถ่ายทอดแคมเปญ โอนิซึกะ ไทเกอร์ รุ่นพิเศษ "Thailand Exclusive"

Onitsuka Tiger (โอนิซึกะ ไทเกอร์) แบรนด์แฟชั่นสัญชาติญี่ปุ่นยังคงเดินหน้านำเสนอคอลเล็กชั่นร่วมสมัย ที่ผสมผสานแฟชั่นเข้ากับกีฬาและนวัตกรรมอันล้ำสมัย
Onitsuka Tiger เปิดตัวสินค้ารุ่นพิเศษ ที่มีวางจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทย โดดเด่นด้วยสีสันและลวดลายที่ได้รับ
แรงบันดาลใจจากศิลปะและวัฒนธรรมไทย ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยผ่านดีไซน์ร่วมสมัย โดยมาในหลากหลายไอเทม ไม่ว่าจะเป็นรองเท้า MEXICO 66™ PARATY, MEXICO 66™ SABOT, TOKUTEN, เสื้อยืดกราฟิก และหมวกแก็ป
MEXICO 66™ PARATY มาพร้อมสีพิเศษเฉพาะประเทศไทย ได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายผ้าไทย โดดเด่นด้วยดีไซน์แบบ 2-way ที่สามารถสวมใส่ได้ทั้งแบบเหยียบส้นและแบบรองเท้าทรงปกติ เพิ่มความสะดวกและความหลากหลายในการใช้งาน
MEXICO 66™ SABOT โดดเด่นด้วยแผ่นรองพื้นรองเท้าที่ตกแต่งด้วยลายเสือ Onitsuka Tiger ที่ผสานเข้ากับการออกแบบของไทย พร้อมรูปแบบสวมที่สวมใส่ง่าย เสริมด้วยวัสดุตาข่ายที่ช่วยระบายอากาศได้ดี เหมาะสำหรับสภาพอากาศในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน
TOKUTEN ที่มีการออกแบบคู่สีใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะในกีฬามวยไทยและลวดลายของผ้าทอไทย เกิดเป็นความพิเศษที่สร้างสรรค์มาโดยเฉพาะเพื่อประเทศไทย
เสื้อยืดกราฟิก ได้รับแรงบันดาลใจจากกีฬาประจำชาติอย่างมวยไทย ถ่ายทอดออกมาเป็นลวดลายเสือ Onitsuka Tiger เวอร์ชั่นพิเศษ มีให้เลือก 2 ดีไซน์ ในสีขาวและสีน้ำเงิน
ปิดท้ายสินค้ารุ่นพิเศษด้วย หมวกแก็ปปักลาย Onitsuka Tiger Bangkok ในสีน้ำตาลและสีครีม
สินค้ารุ่นพิเศษ “Thailand Exclusive” วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้าน Onitsuka Tiger ทุกสาขา และช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการ