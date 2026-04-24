นิทรรศการราชพัสตราสู่สากล อวดความเป็นไทยต่อสายตาชาวฝรั่งเศส

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดนิทรรศการราชพัสตราสู่สากล La Mode en Majesté. Royal Thai Dress From Tradition to Modernity ในวันที่ 13 พ.ค.-1 พ.ย. 69 ณ พิพิธภัณฑ์ Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อฉลองครบรอบ 340 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูต และวาระครบรอบ 170 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส พ.ศ. 2399-2569 (ปี ค.ศ. 1856–2026)
นิทรรศการนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน), พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส และ พิพิธภัณฑ์ Musée des Arts Décoratifsจัดแสดงผลงานต่างๆ งานผ้า และภาพถ่ายฉลองพระองค์ พร้อมถ่ายทอดบทบาทของเครื่องแต่งกาย ผ่านมิติด้านวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางการทูต จากแนวพระราชดำริใน “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และนักออกแบบ จนเกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ ซึ่งปรากฏโฉมสู่สาธารณะเป็นครั้งแรก ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส โครงการนี้ นับเป็นประวัติการณ์ของการตามรอยวิวัฒนาการแห่งเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทย ตั้งแต่ช่วงปี 1960 จนถึงปัจจุบัน โดยจัดแสดงผลงานกว่า 200 ชิ้น ประกอบด้วย ฉลองพระองค์ชุดกระโปรงและเครื่องใช้ เครื่องประดับที่ได้รับการออกแบบโดย ปิแอร์ บัลแมง นักออกแบบชาวฝรั่งเศส ร่วมกับสถาบันงานปักชั้นสูงเลอซาจ รวมไปถึงนักออกแบบชาวไทย โดยมุ่งเน้นไปที่ผลงานการพัฒนาเครื่องแต่งกายประจำราชสำนัก และบทบาทที่สื่อสะท้อนออกไปบนเวทีโลก ทั้งยังจัดแสดงการสาธิตการทำงานหัตถกรรม โดยช่างฝีมือชาวไทยระดับครู อีกด้วย
นอกจากนี้ ยังรวบรวมผลงานจากแบรนด์ SIRIVANNAVARI ซึ่งก่อตั้งโดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พร้อมผลงานจากแบรนด์นักออกแบบไทย อย่าง TIRAPAN, ASAVA, VATIT ITTHI, WISHARAWISH และ MESHMUSEUM จัดแสดงอีกด้วย