วีนา ภูเขียว มอบกระเช้าดอกไม้ให้แก่บิวตี้กูรู รพี ชูสุวรรณ

วีนา ภูเขียว ผจก.แผนกอบรมผลิตภัณฑ์ แบรนด์เครื่องสำอาง COVERMARK บมจ.โอซีซี มอบกระเช้าดอกไม้ให้แก่ ฟลุค-รพี ชูสุวรรณ บิวตี้กูรูและเมกอัพอาร์ติสต์เจ้าของเพจ fluke-alwaysfluke.com ในโอกาสร่วมจัดเวิร์กชอป “FLAWLESS FIT ONE TOUCH EXCLUSIVE WORKSHOP” ถ่ายทอดเทคนิคการแต่งหน้าและการดูแลผิว ให้กับผู้ติดตามเพจเฟซบุ๊ก fluke-alwaysfluke.com และลูกค้าสมาชิกแบรนด์ COVERMARK ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว
ดำเกิง ทองซ้อนกลีบ CEO & Co-Founder บจก.เกรทอินดีด จัดพิธีปิดและประกาศผลการประกวดโครงการ "Young Grow ได้อีก Contest นวัตกรรมดี แข่งทำคลิปก็แค่เรื่องสิวสิว" ผ่านความร่วมมือระหว่าง สสอท., แบรนด์ DragKooler และโครงการทุน Erasmus+ โดยมี รศ.ดร. อำพล นววงศ์เสถียร คณบดีคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และ ผศ.ดร. จิรวุฒิ หลอมประโคน ประธาน สสอท. ร่วมงาน ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต
“Cherilon (เชอรีล่อน)” พิภพ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บมจ.นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) สุดปลื้มกับความสำเร็จของคอลเลกชัน “Eternal Fortune” หลังเปิดตัวตลาดชุดนอนผ้าซาติน พรีเมียมตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการผสานแรงบันดาลใจจากความเชื่อเรื่องสีมงคล เข้ากับสุนทรียศาสตร์แบบตะวันออก และอิทธิพลจากซีรีส์จีนที่กำลังได้รับความนิยม ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, Governance)