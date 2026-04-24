ศิลปินแจ้งเกิดระดับโลก!? จากเทศกาล Coachella Valley

สองสัปดาห์ของเทศกาลดนตรีและศิลปะ “โคเชลลา แวลลีย์” (Coachella Valley Music and Arts Festival) ในแคลิฟอร์เนีย มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ต่ออาชีพการงานระดับโลกของศิลปินมากมาย หลายคนแจ้งเกิดจากเทศกาลนี้ รวมถึงหลายคนที่กลายเป็นที่จดจำ
:: Daft Punk
การแสดงในตำนานของ “ดัฟท์ พังก์” ที่เทศกาลนี้เมื่อปี 2006 บนเวที Sahara Tent ได้สร้างปรากฏการณ์และปฏิวัติหลายสิ่งหลายอย่าง สองดูโอเปิดตัวการออกแบบเวทีที่ล้ำสมัยของพวกเขา เป็นพีระมิดขนาดใหญ่ที่ปกคลุมด้วยจอ LED ซึ่งพวกเขาแสดงอยู่ภายในโดยแต่งตัวเป็นหุ่นยนต์ การแสดงนี้ถือเป็น “บิ๊กแบง” ของดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ (EDM) ในอเมริกา และสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการแสดงสดด้วยภาพ
:: ซาบรินา คาร์เพนเตอร์
ใช้การแสดงของเธอในเทศกาลโคเชลลาเมื่อปี 2024 ชี้ชะตาบทบาทในอนาคตของเธอในฐานะศิลปิน ด้วยการเป็นศิลปินหลักบนเวทีใหญ่ในช่วงเย็น และนำเสนอเพลงฮิต ‘Espresso’ เป็นครั้งแรก ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของเธอ ในปีนี้เธอได้กลับมาเป็นศิลปินหลักอีกครั้ง พร้อมควงแขนบนเวทีกับศิลปินรุ่นใหญ่ อย่าง “มาดอนนา”
:: บียอนเซ
กลายเป็นที่จดจำจากการแสดงของเธอเมื่อปี 2018 ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ “Beychella” เนื่องจากเธอมีนัยแฝงทางการเมือง เมื่อเธอผสมผสานดนตรีป๊อปเข้ากับการสำรวจประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของคนผิวดำ และประเด็นเรื่องการเป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจน การแสดงของเธอที่โคเชลลาในครั้งนั้นถูกพูดถึงไปทั่วโลก ในฐานะที่เป็นการแสดงออกทางการเมืองและวัฒนธรรมในโชว์เดียว
:: จัสติน บีเบอร์
เคยสร้างความฮือฮาในงานโคเชลลาปี 2014 จากการปรากฏตัวแบบไม่คาดคิด ครั้งนั้นเขาเป็นศิลปินรับเชิญของวง Chance the Rapper ร่วมกันแสดงเพลง ‘Confident’ นับเป็นช่วงสั้นๆ ครั้งแรกของเขาหลังจากช่วงเวลาที่วุ่นวาย แต่ก็เรียกความสนใจจากสื่ออย่างมาก รวมถึงกระแสในโซเชียลมีเดีย ปีนี้บีเบอร์ขึ้นเวทีที่โคเชลลาอีกครั้งด้วยโชว์ ‘Bieberchella’ ซึ่งเป็นการแสดงที่ทำลายสถิติความต้องการตั๋วและราคาตั๋ว
:: Doja Cat
ที่จริงแล้ว “โดจาแคต” เคยปรากฏตัวที่โคเชลลาในปี 2022 มาก่อน แต่การแสดงในฐานะศิลปินหลักเมื่อปี 2024 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เธอได้รับการจารึกชื่อในประวัติศาสตร์ของเทศกาลนี้ เธอเป็นแร็ปเปอร์หญิงคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงเป็นศิลปินหลัก และถูกบรรยายว่า “เหนือจริง” และเป็น “ความฝันอันเปี่ยมด้วยศิลปะ” ที่แสดงให้เห็นถึงทักษะการแร็ปและทิศทางดนตรีใหม่ของเธอ
:: Snoop Dogg
เคยได้รับความสนใจเป็นพิเศษในโคเชลลาปี 2012 จากการแสดงโฮโลแกรมขนาดเท่าตัวจริงของแร็ปเปอร์ผู้ล่วงลับ 2Pac (ทูพัค ชาเคอร์) โดยใช้เทคโนโลยี CGI “สนูปด็อกก์” เป็นศิลปินหลักในงานนี้ร่วมกับ Dr. Dre ในระหว่างการแสดงมีการฉายภาพดิจิทัลของ 2Pac ขึ้นไปบนเวที เพื่อแสดงเพลง ‘Hail Mary’ และ ‘2 of Amerikaz Most Wanted’ ที่สร้างความฮือฮาและถกเถียงอย่างมาก