แฟชั่นชุดออกกำลังกาย รันเวย์โชว์ความแซ่บคนดัง

จากกระแสรักสุขภาพที่มาแรง เหล่าคนดังยุคใหม่ต่างหันมาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายมากขึ้น จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ ที่ทั้งฟิตและแฟชั่นควบคู่กันไป ไม่ใช่แค่รูปร่างที่เป๊ะปัง แต่ลุคในยิมก็ต้องโดดเด่นไม่แพ้กัน เทรนด์ชุดออกกำลังกายของสาวๆ วันนี้จึงเต็มไปด้วยสีสัน ดีไซน์ และความมั่นใจ ที่สะท้อนตัวตนจากเลกกิ้งเข้ารูปไปจนถึงสปอร์ตบราแฟชั่น ทุกชิ้นถูกเลือกมาอย่างมีสไตล์ เมื่อการออกกำลังกายไม่ใช่แค่การดูแลสุขภาพ แต่ยังเป็นรันเวย์ของความแซ่บในอีกหนึ่งมิติ
ชลลดา สิริสันต์ : ทั้งเล่นกล้าม ทั้งคาดิโอ เทคนิคส่วนตัวคือเดินเร็ว สลับเดินช้า 8 รอบ 40 นาที Cooldown 5 นาที เพื่อดึงไขมันออกมาใช้ลดหน้าท้อง ต้นขา การออกกำลังกายสำหรับสาวเก๋ในวัย 49 แบบนี้ถูกใจใช่เลย กับชุดออกกำลังกายสีหวานชมพูกลีบบัว
เกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า : สาวรักสุขภาพอีกคน โดยวิธีการออกกำลังกายแบบได้ผลในแบบของเธอ คือค่อยๆ ปรับการกิน นอน และการออกกำลังกาย แต่ก็ควรรู้จักกล้ามเนื้อของตัวเอง เพื่อจะได้โฟกัสถูกจุด
ดาวิกา โฮร์เน่ : ซุปตาร์สาวที่ใครๆ ก็อิจฉาในหุ่นเอวบางร่างน้อยของเธอ ไม่ว่าจะใส่ชุดอะไรก็สวย ยิ่งชุดออกกำลังกายรัดรูปฟิตเปรี๊ยะยิ่งดูดี เคล็ดลับของเธอนอกจากการเดิน เล่นฮูลาฮูป ปั้นเอวให้คอดสวยแล้ว ก็ยังมี โยคะและพิลาทิส ซึ่งบางทีก็จะมีน้องหมามาให้กำลังใจด้วย
แอนชิลี สก็อต-เคมมิส : ดีกรีเป็นถึงนางแบบและนางงามชาวไทย หุ่นต้องเป๊ะปังเป็นธรรมดา แต่กว่าจะได้หุ่นนี้มาก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยความที่เป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็ก เธอมักจะอวดหุ่นเฟิร์มในชุดออกกำลังกายสปอร์ตบรา เน้นทรวดทรงที่สุขภาพดี
กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล : ดาราสาวที่ขึ้นชื่อเรื่องหุ่นเป๊ะปังและหน้าท้องสวยซิกแพกชัดเจน ซึ่งเกิดจากการดูแลตัวเองอย่างหนัก และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ล่าสุด กำลังฮิตการตีเทนนิสที่ให้ผลที่ดีอีกประเภท
ชลิตา เฟื่องอารมณ์ : ค้นพบว่าตัวเองชอบออกกำลังกายด้วยโยคะ ยืดเหยียด ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญมานานกลายเป็นโค้ชสอนโยคะไปแล้ว ชุดออกกำลังกายของครูแนน จึงมีหลายคอลเลกชันและหลากสีสัน
ปรียากานต์ ใจกันทะ : นักแสดงสาวผู้รักสุขภาพและออกกำลังกายอย่างจริงจัง สาวยิหวาชื่นชอบการเล่นกอล์ฟเป็นพิเศษ แต่ก็สามารถเล่นกีฬาได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดก็คือ การวิ่งกับชุดสปอร์ตบราและกางเกงขาสั้นดีเทลน่ารัก
ณัฐฐาวีรนุช ทองมี : หันมาดูแลสุขภาพและรูปร่างอย่างจริงจัง จนก้าวสู่การเป็นเทรนเนอร์ เธอเน้นย้ำว่า การออกกำลังกายควรปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และทำได้อย่างสม่ำเสมอ แถมเธอยังขยันแบ่งปันเคล็ดลับและท่าออกกำลังกายผ่านทางโซเชียลมีเดีย ให้ทุกคนฟิตหุ่นรับซัมเมอร์ไปด้วยกัน
พัณณิตา ณ.ส. สนิทวงศ์ ณ อยุธยา : สาวร่างเล็กที่รักการฟิตแอนด์เฟริ์มอยู่เสมอ เธอชื่นชอบการวิ่งและจริงจัง ฉะนั้น เรื่องชุดออกกำลังกายจึงเน้นสปอร์ตแบรนด์เฉพาะทาง
อุษามณี ไวทยานนท์ : โชว์ความฟิตแอนด์เฟิร์มโดยมีเทรนเนอร์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด จนได้หุ่นที่เป๊ะปัง ส่วนใหญ่เธอเน้นการทำ Full Body Workout เพื่อให้ได้สัดส่วนที่กระชับและแข็งแรง กับลุคสาวหวานคุณหนูออกกำลังกาย กระโปรงระบายรอบตัว
ปาลาวี บุนนาค : ชื่นชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์และออกกำลังกายกลางแจ้งอยู่แล้ว เมื่อเพื่อนสาวชวนไปตีเทนนิสก็ไม่พลาด พร้อมด้วยชุดออกกำลังกายโทนขาวดำ แถมป็อปอัพด้วยหมวกและรองเท้าสีชมพู
ราศี จิราธิวัฒน์ : กิจกรรมอย่างหนึ่งที่โปรดปรานของสาวมาร์กี้คือการตีเทนนิสกับกลุ่มเพื่อน ในวันสบายๆ เพียงชุดออกกำลังกายสีชมพูนู้ด หมวกแก๊ป และใบหน้าที่ไร้เครื่องสำอาง ก็ดูเป็นสปอร์ตเกริ์ลตัวจริง
พลพัฒน์ อัศวประภา : หลังละเลยกับสุขภาพมานาน ระยะหลังๆ จึงต้องจริงจัง เข้าฟิตเนส พร้อมมีเทรนเนอร์ช่วยแนะนำการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง พร้อมชุดออกกำลังกายแบบง่ายๆ และแว่นตาก็เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้
ณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ : รักการออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งเป็นชีวิตจิงใจ ถึงได้ปั้นกล้ามสวยขนาดนี้ แค่ชุดออกกำลังกายง่ายๆ อย่าง เสื้อกล้ามและกางเกงขาสั้นเน้นความสบาย ระบายอากาศ ก็ดึงดูดสายตาได้มากกว่าใคร