“ปลาร้าหมอลำ2026 แซ่บ เซิ้ง อินเดอะซิตี้” ยกระดับวัฒนธรรมอีสานสู่สากลใจกลางกรุง

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ประกาศจัดงาน Singha Corporation presents ‘ปลาร้าหมอลำ2026 แซ่บ เซิ้ง อินเดอะซิตี้’ มหกรรมวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด “ยกอีสานมาไว้กลางเมือง” ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 23.00 น. โดยมุ่งนำเสนอ “ปลาร้า” และ “หมอลำ” ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นของภาคอีสานผ่านมิติอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเปิดโอกาสให้คนเมืองและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของอาหารและการแสดงในรูปแบบใหม่ที่รวบรวมไว้อย่างครบวงจร
เกรียงไกร กาญจนะโภคิน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แนวคิดหลักของการจัดงานในปีนี้คือการออกแบบวัฒนธรรมให้สามารถเติบโตในบริบทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยุคใหม่ โดยต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานที่จังหวัดขอนแก่นสู่กรุงเทพฯ เพื่อเปิดมิติใหม่ให้วัฒนธรรมอีสานเข้าถึงกลุ่มคนเมืองและชาวต่างชาติเป็นวงกว้าง โดยการจัดงานที่ขอนแก่นยังได้รับรางวัล Gold Award – 2025 IFEA / Haas & Wilkerson Pinnacle Awards ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกในอุตสาหกรรมเทศกาลและอีเวนต์ จัดโดย International Festivals & Events Association (IFEA) ที่มอบให้กับผลงานที่มีความโดดเด่นด้านการจัดงาน การตลาด ความคิดสร้างสรรค์ และผลลัพธ์เชิงธุรกิจ โดย Gold Award ถือเป็นรางวัลสูงสุดในหมวดที่ส่งประกวด และสะท้อนว่างานมีคุณภาพอยู่ในระดับ Top ของโลกใน category ที่เข้าแข่งขัน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรฐานระดับสากลของวงการ Festival & Event อีกด้วย
สำหรับความร่วมมือกับบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสนับสนุนงาน แต่เป็นการร่วมยกระดับวัฒนธรรมอีสานให้เป็นแพลตฟอร์มความบันเทิงระดับสากล โดยมองว่าปลาร้าและหมอลำคือต้นทุนทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่าสูงและสามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้วัฒนธรรมอีสานเป็นประสบการณ์ที่เข้าถึงง่ายและตอบโจทย์ยุคสมัยสำหรับคนทุกกลุ่ม
งานนี้ถูกออกแบบภายใต้คอนเซปต์ ยกอีสานมาไว้กลางเมือง ไฮไลต์สำคัญคือการรวมทั้งอาหารอร่อยจากเชฟมิชลินไกด์ “ป้าเชฟ” ยกความแซ่บส่งตรงจากแดนอีสาน ปะทะ ปลาร้าตัวพ่อ ความม่วนแซ่บระดับตำนาน “หม่ำ จ๊กมก” พบกับเมนูพิเศษในงานนี้เท่านั้น และเสริมทัพกิจกรรมบันเทิงไว้ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวอีสานที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ปัจจุบัน โดยเป็นการยกระดับหมอลำประยุกต์ที่ผสมผสานศิลปะพื้นบ้านเข้ากับดนตรีร่วมสมัยอย่างลงตัว พร้อมเพิ่มส่วนผสมของลูกทุ่งร่วมสมัยเพื่อขยายฐานผู้ชมและสร้างประสบการณ์ทางดนตรีที่หลากหลาย สะท้อนภาพลักษณ์วัฒนธรรมอีสานที่ไม่หยุดนิ่งและพร้อมเติบโตไปตามยุคสมัย”
ด้าน ศรีล สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า ในฐานะภาคเอกชนที่มุ่งมั่นส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยมาอย่างต่อเนื่อง สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมที่สะท้อนความโดดเด่นของวัฒนธรรมอีสาน ทั้งในด้านอาหาร ดนตรี และวิถีชีวิตที่ทรงพลัง การเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำปณิธานของแบรนด์ไทยในการผลักดัน Soft Power ไทยสู่เวทีโลก โดยเชื่อมั่นว่างานนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอความทันสมัยของไทยที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวต่างชาติ
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ต้องการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมงานมากกว่าการเป็นผู้สนับสนุน เราได้มีการออกแบบกิจกรรมภายในงานให้สอดคล้องกับคอนเซปต์ของเฟสติวัล รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ทำให้ผู้ร่วมงานรู้สึกสนุก เข้าถึงง่าย และจดจำวัฒนธรรมอีสานในมุมมองที่ทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ยังมองว่างานเฟสติวัลในลักษณะนี้เป็นโอกาสสำคัญในการขยายฐานผู้บริโภคและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มคนเมืองและคนรุ่นใหม่ที่มองหาประสบการณ์ไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ จึงอยากเชิญชวนผู้ร่วมงานแวะเยี่ยมชมบูธสิงห์ คอร์เปอเรชั่น ที่จัดเตรียมเครื่องดื่มคุณภาพ และของที่ระลึกที่ออกแบบพิเศษเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น”
ขณะที่ สุชาติ อินทร์พรหม ผู้อำนวยการผลิตรายการหมอลำไอดอล และวงอีสานนครศิลป์ ให้ความเห็นในมุมมองของผู้ขับเคลื่อนศิลปะการแสดงว่า “ปัจจุบันหมอลำกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญจากศิลปะพื้นบ้านสู่การเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยที่มีศักยภาพในการดึงดูดคนรุ่นใหม่ การนำการแสดงหมอลำขึ้นสู่เวทีใจกลางกรุงเทพฯ ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการศิลปะการแสดงอีสาน โดยเฉพาะการนำเสนอในรูปแบบ หมอลำประยุกต์ ที่ผสมผสานทั้งดนตรี การร้อง และการแสดงเข้ากับองค์ประกอบร่วมสมัย ทำให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้หลากหลายมากขึ้น และเป็นโอกาสอันดีในการขยายฐานผู้ชมและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่ศิลปะแขนงนี้
ความพิเศษของปีนี้อยู่ที่การคัดสรรศิลปินและวงดนตรีหมอลำคุณภาพ ได้แก่ ไหมไทย หัวใจศิลป์ Paradise Bangkok ปะทะ ลูกทุ่งชื่อดัง อาภาพร นครสวรรค์ มีนตรา อินทิรา และ DJ YP และ สตาร์เกเซอร์ x หนึ่งศรัณย์ "หมอลำโทรนิก้า" และ โชว์ทางวัฒนธรรมโดยหมอลำไอดอล ที่จะยกทัพมาสร้างสีสันบนเวที เป็นการสะท้อนศักยภาพของหมอลำในการก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ งานนี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าหมอลำสามารถเติบโตเป็นวัฒนธรรมกระแสหลักที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและความภาคภูมิใจให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน”
สำหรับงาน Singha Corporation presents ‘ปลาร้าหมอลำ2026 แซ่บ เซิ้ง อินเดอะซิตี้’ นอกจากจะเป็นเทศกาลความบันเทิงแล้ว ยังเป็นโมเดลของการพัฒนาวัฒนธรรมไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการผลักดัน Soft Power ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยงานนี้เปิดให้เข้าชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย