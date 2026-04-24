มินนี่ i-dle พบ ‘น้องวันนา’ เด็กในความอุปการะครั้งแรก

ท่ามกลางแสงไฟและเสียงเชียร์กึกก้องในคอนเสิร์ต “2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN BANGKOK” ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี มีเรื่องราวความรักที่อบอุ่นยิ่งกว่าเสียงเพลง เมื่อ “มินนี่-ณิชา ยนตรรักษ์” ศิลปินสาวชื่อดังชาวไทย ได้ใช้เวลาช่วงสำคัญหลังเวทีพบกับ “น้องวันนา” เด็กหญิงในอุปการะของเธอผ่านมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ซึ่งนับเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่ ที่ผูกพันกันด้วยตัวอักษรในจดหมาย การส่งกำลังใจ และติดตามพัฒนาการของเด็กมาโดยตลอด การที่มินนี่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุน “น้องวันนา” เด็กหญิงจากครอบครัวเปราะบางในพื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสที่มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงขึ้น เป็นบทพิสูจน์ว่า “การให้ที่เปี่ยมด้วยความรัก” สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของเด็กคนหนึ่งได้จริง
1 ชีวิตที่เปลี่ยนไป คืออนาคตที่ยั่งยืน
ภายใต้แคมเปญ “เพ(ร)าะรัก…สร้างการให้ที่มีพลัง” มินนี่และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ต้องการสื่อสารให้สังคมเห็นว่า การอุปการะเด็ก 1 คน ไม่ใช่การหยิบยื่นความช่วยเหลือเพียงแค่วันนี้ แต่คือการลงทุนในอนาคต การสนับสนุนของมินนี่และผู้อุปการะท่านอื่น ๆ ส่งผลลัพธ์ที่จับต้องได้ต่อเด็กในพื้นที่เปราะบางใน 4 มิติหลัก คือ
- การศึกษา เปิดประตูสู่ความรู้ เพื่อให้เด็ก ๆ มีอาชีพและดูแลตัวเองได้ในอนาคต
- โภชนาการ ส่งเสริมการมีร่างกายที่แข็งแรง เพื่อการเติบโตที่สมวัย
- พื้นที่ปลอดภัย ปกป้องเด็กจากความเสี่ยงและอันตรายในสังคม
- พลังใจและความหวัง ให้เขารู้ว่า เขาไม่ได้สู้เพียงลำพังบนโลกใบนี้
เพ(ร)าะรัก…จึงอยากให้ แรงบันดาลใจจากคนรุ่นใหม่ถึงคนในสังคม
ความรักในนิยามของมินนี่ ไม่ได้หยุดอยู่แค่คำพูด แต่คือแรงผลักดันที่ทำให้คนคนหนึ่ง ลุกขึ้นมาทำบางอย่างเพื่อผู้อื่น การที่ศิลปินระดับโลกอย่างมินนี่ เลือกที่จะเป็นผู้ให้ สะท้อนให้เห็นว่า ไม่ว่าเราจะอยู่ ณ จุดไหนของสังคม เราก็สามารถเป็น “ลมใต้ปีก” ที่พยุงฝันของเด็กคนหนึ่งให้โบยบินได้ เพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการได้เห็นชีวิตหนึ่งเติบโตขึ้นมาได้อย่างงดงามเพราะความรักที่เราส่งไป
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งการให้
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเปลี่ยนความรักให้เป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิต เด็ก ๆ ยังคงรอคอยโอกาส เพราะเราเชื่อว่า เพ(ร)าะรัก…ทำให้การให้ของคุณมีความหมายมากกว่าที่คิด ร่วมอุปการะเด็กหรือสนับสนุนโครงการได้ที่ https://give.worldvision.or.th/KYIzGJ