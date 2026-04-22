สวยทันใจ ด้วยบลัชกันแดด กันฝ้า

ในยุคที่ทุกอย่างเร่งรีบ และต้องการพึ่งพาความสะดวกให้ชีวิตได้ประหยัดเวลามากที่สุด พร้อมกับได้ทำทุกอย่างให้มีประสิทธิภาพ ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการดูแลผิวและเมคอัพที่หลายคนมองหาสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตให้ สะดวก ง่าย แถมยังดูแลผิว และมีความรวดเร็วในการใช้งาน เพื่อให้ได้ทำสิ่งต่าง ๆ ต่อไปได้แบบไม่เสียเวลา แต่ได้หน้าเป๊ะที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ
ทำให้ตอนนี้ ‘บลัชสติ๊ก’ เป็นอีกหนึ่งไอเท็มที่มาแรง จากเดิมที่คุ้นชินกับการใช้บลัชออนบนตลับที่ต้องปัดด้วยแปรง หรือบลัชออนเนื้อครีมที่มาแต้มบนใบหน้า แต่บลัชสติ๊กมาพร้อมกับความสะดวกที่กระชับมือ ใช้ง่าย ช่วยเติมความสดใสให้ทั้งวันได้ ทำให้เป็นตัวช่วยที่สาว ๆ หลายคนขาดไม่ได้ และยกให้เป็นไอเท็มโปรดด้วยความสะดวกของการใช้งาน
ต่อให้จะทำงานหน้าคอม ออกแดดทำกิจกรรม หรือเป็นสายออกกำลังกาย แก้มก็ต้องเปล่งปลั่ง สดใส นอกจากความสวยที่ช่วยแต่งเติมใบหน้าได้มีชีวิตชีวา จะดีแค่ไหนถ้ามาพร้อมกับการกันแดด กันฝ้า ที่จบในแท่งเดียว เพราะแดดเมืองไทยไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ ทั้งความร้อนจากรังสี UVA / UVB หรือ แสงที่มองเห็นได้ (Visible Light) รวมถึงแสงสีฟ้า (Blue Light) จากหน้าจอที่เป็นตัวร้ายแอบซ่อนทำลายผิวแบบไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นต้นเหตุของผิวหมองคล้ำ เกิดฝ้า กระ จุดด่างดำ และริ้วรอยก่อนวัย หากไม่มีการป้องกันจะยากเกินแก้ไข
บลัชสติ๊กกันแดด กันฝ้า กันน้ำ กันเหงื่อ เลยเป็นอีกหนึ่งไอเท็มที่ตอบโจทย์ ทั้งใช้ทาแก้มให้ผิวสวย เสริมด้วยการปกป้องและบำรุงผิว จากจุดเด่นที่มีความสะดวกในการใช้งานด้วยรูปแบบแท่ง ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อย่างแปรงหรือฟองน้ำ สามารถเกลี่ยด้วยนิ้วได้ทันที เหมาะสำหรับคนที่ต้องการแต่งหน้าในวันเร่งรีบ หรือเติมระหว่างวัน โดย กิฟฟารีน (Giffarine) ผู้นำแบรนด์สุขภาพและความงามสัญชาติไทย เข้าใจทุกความต้องการ เพราะทุกนาทีมีค่า เมื่อช่วยประหยัดเวลาได้จะตอบโจทย์และโดนใจสาว ๆ ที่สุด จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ กิฟฟารีน เมลาชิลด์ เอโอเอ็กซ์ บลัช เอสพีเอฟ 50+ พีเอ++++ (Giffarine Melashield AOX Blush SPF 50+ PA++++) ตัวช่วยสวยธรรมชาติ จะเผชิญแดดแรงแค่ไหนก็ไม่หวั่น ผ่านการคิดค้นปิดจบปัญหากวนใจผิวด้วยนวัตกรรม Hybrid Sunscreen ที่ปกป้องผิวแบบ Broad Spectrum กันได้ครบทั้ง UVA / UVB และมีไอรอน ออกไซด์ (Iron oxides) เสริมการปกป้องผิวจากแสงสีฟ้า(Blue Light) รวมถึงแสงพลังงานสูงที่มองเห็นได้ หรือ HEV (High Energy Visible Light) โดยทุกเฉดสีมีสาร Anti-oxidant ที่ช่วยให้ผิวหน้าสวยใสไม่เสี่ยงฝ้า พร้อมตอบโจทย์ทุกกิจกรรมเพราะกันน้ำ กันเหงื่อ และติดทนยาวนาน แถมเป็นมิตรกับแนวปะการังอีกด้วย (Reef friendly)
ในระหว่างวันสามารถทาซ้ำได้โดยไม่รบกวนเมคอัพ มีเนื้อสัมผัสเนียนนุ่ม เกลี่ยง่าย ไม่เป็นคราบ สะดวกในการใช้งาน ใช้ง่ายเพียง 3 ขั้นตอน ใน 1 นาที ‘หมุน – ปาด – เกลี่ย’ ทาได้ทั้งตา แก้ม ปาก แบบ 3 in 1 เพื่อช่วยเติมความสวยให้กับผิว พร้อมกับการบำรุงไปในตัว ทั้งกันแดด กันฝ้า ต้านอนุมูลอิสระ รวมถึงลดการอักเสบและระคายเคืองของผิว ลดผิวหมองคล้ำจากแสงแดดและมลภาวะ ให้ผิวแลดูสุขภาพดีด้วยบลัชแท่งเดียว
และเหมาะสำหรับทุกสภาพผิว ที่ต้องการปกป้องและเพิ่มสีสันบนใบหน้า ให้มีความสดชื่นและเปล่งปลั่งอย่างเป็นธรรมชาติ รวมถึง Working Women สายทำงานออฟฟิศ ที่นั่งทำงานหน้าคอมหน้าก็ต้องเป๊ะ เพราะช่วยป้องกันรังสีจากแสง Blue Light ได้ ซัมเมอร์นี้ต้องมี ถึงเวลาสู้แดดเมืองไทยสำหรับสายกิจกรรม Outdoor หรือคนชอบออกกำลังกายและอยากให้แก้มยังสดใสเป็นธรรมชาติ
นอกจากจะตอบโจทย์ในแท่งเดียว ยังมีเฉดสีที่เข้าใจ Personal Color ของแต่ละคนที่มี Undertone แตกต่างกัน โดยออกแบบมา 4 เฉดสีสดใส เป็นธรรมชาติ ครอบคลุมทั้ง Warm Tone, Cool Tone และ Neutral Tone ที่มีสารสกัดให้สีธรรมชาติ
· สี No.01 แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) - โทนสีส้มอมแดง ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจากสาหร่ายสีแดง จากประเทศญี่ปุ่น
· สี No.02 วิตามิน บี 12 (Vitamin B12) - โทนสีชมพู ผสมสารปลอบประโลมผิว วิตามิน บี 12 จากประเทศเยอรมนี
· สี No.03 เรด ออเรนจ์ (Red Orange) - โทนสีแดง ผสมสารต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดส้มแดง จากเกาะเจจู ประเทศเกาหลีใต้
· สี No.04 เรสเวอราทรอล (Resveratrol) - โทนสีน้ำตาลอมแดง ผสมสารสกัดเรสเวอราทรอล
แจกทริคสำหรับสาว ๆ แมทช์สีบลัชให้เข้ากับผิว โดยคนที่เป็นผิว Cool Tone เหมาะกับสี No.02 Vitamin B12 ที่เป็นโทนสีชมพูช่วยขับผิวให้เปล่งปลั่งเป็นธรรมชาติ ส่วนกลุ่ม Warm Tone ต้องสี No.01 Astaxanthin และ สี No.03 Red Orange ที่เป็นโทนส้มอมแดง จะช่วยดึงความสดใสให้ป๊อปขึ้นมา และกลุ่ม Neutral Tone สามารถใช้สี No.04 Resveratrol ที่เป็นโทนน้ำตาลอมแดง ให้ความเป็นธรรมชาติแบบไม่ตะโกน
เซฟพลังที่ใช้ในการแต่งหน้า ประหยัดเวลาชีวิต และเต็มไปด้วยความสะดวกในการใช้งาน พกบลัชแท่งเดียวได้ทั้งตา แก้ม ปาก มั่นใจได้ทั้งวัน แดดแรงแค่ไหน ก็ไม่กลัวฝ้า บลัชเดียวเอาอยู่ด้วย ‘Giffarine Melashield AOX Blush SPF 50+ PA++++’ กับ 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ‘หมุน – ปาด – เกลี่ย’ นี่เลยไอเท็มที่ต้องไม่พลาดมีติดกระเป๋า เสริมความมั่นใจได้ตลอดทั้งวัน