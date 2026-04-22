“อาโป - เจียนนา จอน” สอง Global Ambassador พาสำรวจ Piaget ชิ้นเด่นในธีม “Art of Colour”

Watches & Wonders 2026 เมซงเพียเจต์ หวนกลับไปสำรวจมรดกของตนเองอีกครั้ง เพื่อเชื่อมโยงอดีตและปัจจุบัน พร้อมปลุกพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ทันสมัยเหนือกาลเวลาผ่านแนวคิด “Art of Colour” เพราะสำหรับ Piaget “สีสัน” ไม่ใช่เพียงแค่การตกแต่ง แต่มันคือภาษาที่ถ่ายทอดความมีชีวิตชีวา ความกล้าหาญ และอิสระทางความคิดที่หยั่งรากลึกใน DNA ของเมซงมาอย่างยาวนาน
ย้อนกลับไปปี 1963 Piaget สร้างปรากฎการณ์ครั้งใหญ่ให้กับวงการด้วยการเป็นผู้บุกเบิกนำเอาหินธรรมชาติสีสัน
จัดจ้านมาใช้สร้างสรรค์เรือนเวลา ไม่ว่าจะเป็น ลาพิส ลาซูลี เทอร์ควอยซ์ มาลาไคต์ ไปจนถึง ไทเกอร์อาย จนกลายเป็นนิยามของสไตล์ “Extraleganza” — ปี 2026 Piaget สานต่อมรดกแห่งสีสันด้วยการปลุกจิตวิญญาณ “Art of Colour” ให้รุ่งโรจน์
อีกครั้ง ผ่านหินประดับรูปแบบใหม่ที่นำมารังสรรค์ลงบนเรือนเวลาหลากหลายรุ่นด้วยสไตล์ที่หาญกล้า อาทิ Swinging Pebbles สร้อยคอพร้อมจี้นาฬิการูปทรงก้อนกรวด, ครั้งแรกกับ Sixtie สายหนัง ที่มาพร้อมหน้าปัดควอตซ์สีน้ำเงิน, Piaget Polo 79 ตัวเรือนไวท์โกลด์ กับเวอร์ชั่นหน้าปัดหินโซดาไลต์, Andy Warhol หน้าปัดบลูควอตซ์ หรืออีกรุ่นที่นำเสนอพร้อมหน้าปัดหินบูลส์อายสีน้ำตาลแดง จับคู่กับตัวเรือนสลักลายแบบ Clou de Paris นอกจากนี้ยังมีสีสันอันน่าตื่นเต้นจาก
Cuff watch นาฬิกาทรงกำไล และ Altiplano Ultimate Concept Tourbillon ที่เฉลิมฉลองความเป็นเลิศด้านการผลิตนาฬิกาชั้นสูงตามแบบฉบับของ Piaget อีกด้วย
ขณะที่คอนเซปต์ภายในบูธปีนี้ เป็นการยกระดับความคิดสร้างสรรค์ผ่านมุมมองของศิลปินระดับโลก โดยมีการจัดแสดงภาพวาดต้นแบบและภาพถ่ายที่เผยความงดงามของเหล่าชิ้นงานผ่านเลนส์ของช่างภาพชื่อดัง Brigitte Niedermair ซึ่งช่วย
ขับเน้นอัตลักษณ์และสะท้อนเรื่องราว “Art of Colour” ของ Piaget ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีสอง Global Ambassador คนสำคัญ อย่าง อาโป-ณัฐวิญญ์ และ เจียนนา จอน พร้อมด้วยแบรนด์เฟซ แอลล่า ริชาร์ดส์ ร่วมถ่ายทอดศิลปะแห่งสีสันของ Piaget ผ่านการนิยามสไตล์ในแบบของตัวเอง
อาโป เลือกสวมเรือนเวลาทรงคุชชั่น อย่าง Andy Warhol ในรุ่น High Jewellery หน้าปัดตกแต่งด้วยหินบรอนไซต์สีน้ำตาล เสริมด้วยเพชรทรงบาแกตต์บนขอบตัวเรือนดีไซน์แบบขั้นบันได แมชต์คู่กับแหวน Andy Warhol ประดับเพชรโทนคอนยัค ขณะที่ เจียนนา จอน ปรากฏตัวพร้อมสร้อยคอ Possession Vibrant Palace จับคู่นาฬิกาทรงกำไล Graphic Illusion watch ที่นำเสนอการรังสรรค์โมเสกหินสีในเฉดสีน้ำเงินผสมผสานกับเทคนิคช่างทองอันเป็นเอกลักษณ์ของเมซงได้อย่างไร้ที่ติ
ปิดท้ายด้วย แอลล่า กับนาฬิกา Swinging Sautoirs เจเนอเรชั่นใหม่ อย่าง Swinging Pebble ตัวเรือนหินเวอร์ไดต์
และนี่คือ บทสรุปแห่งมรดกอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งอัญมณีอันน่าตื่นเต้นและกล้าที่จะต่างตามแบบฉบับของ Piaget ในปี 2026