“หลิงหลิง คอง” เฉิดฉายกับแบรนด์ดัง ซุปตาร์ดวงใหม่ของแฟชั่นลักชัวรี

ถ้าให้ลิสต์ความฮอตปรอทแตกของซุป’ตาร์ฝ่ายหญิงยุคนี้ ไม่มีใครสามารถปาดหน้า “ศิริลักษณ์ คอง” หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “หลิงหลิง คอง” นักแสดงสาวหน้าหวานลูกครึ่งฮ่องกงสังกัดช่อง 3 ที่ตอนนี้กวาดพรีเซนเตอร์และแบรนด์แอมบาสเดอร์แบบลิสต์ยาวเป็นหางว่าว แถมยังเป็นที่จับตามองของแบรนด์หรูต่างๆ ด้วยภาพลักษณ์และกระแสความนิยมระดับนานาชาติ โดยเฉพาะ ในประเทศจีน ที่เธอสามารถสื่อสารภาษากับแฟนๆ ได้เป็นอย่างดี
แบรนด์ที่เคยผ่านมือเธอมีหลายสิบชนิด ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค ตั้งแต่เครื่องสำอาง เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของกิน มือถือ แชมพูสระผม ไปจนถึงบริการอย่าง เดลิเวอรี่ ปั๊มน้ำมัน หรือบัตรเครดิต เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของผู้คนยุคนี้ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแบรนด์ดัง ที่มอบตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ พรีเซนเตอร์ หรือ เฟรนด์ออฟ ให้แบบถ้วนหน้า
ไล่เรียงมาตั้งแต่ ดิออร์, HERA, PROYA, สมูทอี, นีเวีย, แพนทีน, สปาร์เคิล, ยูเซอริน, ลอรีเอะ, เฮอ ไฮเนส, เคที่ ดอลล์, วีโว่, อิชิตัน, ชบา, รังนกสก๊อต, วัตสัน, คาลเท็กซ์, แกร๊บ, แสนสิริ, บัตรเครดิตเอ็มวีซ่าของธนาคารกรุงเทพ ฯลฯ แค่ปีนี้ก็ได้เปิดตัวกับแบรนด์ใหม่ไปแล้วหลายยี่ห้อ ทั้งน้ำหอมของดิออร์, มีสทีน และ เมก้าวีแคร์ ที่เตรียมจะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงต้นเดือนหน้านี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับแบรนด์หรูระดับโลก ที่ต่างพาเหรดกันเลือกเธอมาเป็นตัวแทน และที่สร้างความฮือฮาก็คือการได้รับการแต่งตั้งจาก “ดิออร์” แบรนด์หรูสัญชาติฝรั่งเศส ให้นั่งแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์พร้อมกับคู่ขวัญ “ออม กรณ์นภัส” เมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว
หลังจากไปร่วมนั่งฟรอนต์โรว์ งานแฟชั่นวีกของแบรนด์ที่ฝรั่งเศสมาแล้วหลายครั้ง และสร้างมูลค่าสื่อสูงติดอันดับโลกให้กับแบรนด์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมงานอีเวนต์สำคัญๆ ของแบรนด์ในหลากหลายประเทศ นอกจากทางฝั่งเสื้อผ้าแล้ว ด้าน ดิออร์ บิวตี้ ก็ไม่น้อยหน้า เมื่อช่วงต้นไปที่ผ่านมา เธอก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Fragrance Ambassador ประจำประเทศไทย สำหรับ La Collection Privée ของ Christian Dior ไปอีกหนึ่งตำแหน่ง
ส่วน HERA (เฮรา) แบรนด์เครื่องสำอางและสกินแคร์ระดับลักชัวรีในเครือ Amorepacific ของประเทศเกาหลีใต้ ก็ได้มอบตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของประเทศไทยให้ ฟากประเทศจีนก็ไม่น้อยหน้า แบรนด์ PROYA ที่นับเป็นแบรนด์เครื่องสำอางอันดับหนึ่งของประเทศ ก็แต่งตั้งเธอเป็น Brand Inspiration Ambassador ซึ่งเป็นตัวแทนคนสำคัญของแบรนด์ ร่วมทีมกับดาราระดับท็อปของวงการบันเทิงจีน
นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 แบรนด์ดังที่ผู้คนกำลังจับตามอง เพราะดึงเธอเข้าร่วมงานในแคมเปญใหญ่มาแล้วหลายครั้ง แถมภาพลักษณ์และสไตล์ของเธอยังตรงกับคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ได้แบบลงตัว ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางสุดหรู อย่าง คาร์เทียร์ (Cartier) ที่ทั้งเชิญเธอเข้าร่วมงาน และจัดให้เธอถ่ายแบบร่วมกับเหล่าแบรนด์แอมบาสเดอร์ โชว์ความหรูหราแบบอมตะ เข้ากับลุคความงามแบบคลาสสิกเรียบหรูของหลิงหลิง
แถมแบรนด์แฟชั่นระดับโลกสัญชาติอเมริกัน อย่าง คาลวิน ไคลน์ (Calvin Klein) ก็เปิดตัวแคมเปญเดนิมสำหรับซีซั่น Spring 2026 ในแถบภูมิภาคเอเชีย ด้วยภาพโปรโมทสุดเท่ที่ได้หลิงหลิงมาโชว์มาดเท่ในลุคกางเกงยีนส์ ซ่อนความเปรี้ยวด้วยชุดชั้นในที่อวดหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์ม ของความเป็นคนขยันออกกำลังกายของเธอได้ออกมาแบบเท่และเซ็กซี่ ตรง DNA แบรนด์แบบสุดๆ
สำหรับไลฟ์สไตล์ส่วนตัวนั้น นอกเหนือไปจากแบรนด์ที่เธอเป็นพรีเซนเตอร์ หรือ แบรนด์แอมบาสเดอร์แล้ว ก็จะเห็นเธอชอบแต่งตัวด้วยแบรนด์ Acne Studio ที่มีหลายคอลเลกชันทั้ง เสื้อ หมวก กางเกงยีนส์ และมี GOYARD เป็นกระเป๋าคู่กายเวลาเดินทางไปไหนมาไหน