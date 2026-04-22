แผนการชีวิตหลังเกษียณ ของเจ้าพ่อ Netflix ‘รีด เฮสติงส์’

รีด เฮสติงส์ ผู้ร่วมก่อตั้งและคุมบังเหียน Netflix มาอย่างยาวนาน เวลานี้ได้หันไปสนใจสิ่งใหม่ๆ หลังจากก้าวลงจากตำแหน่งบริหารธุรกิจของเน็ตฟลิกซ์ ในฐานะซีอีโอในปี 2023 และถอนตัวออกจากคณะกรรมการบริหารในปีนี้ เพื่อไปใช้ชีวิตในฐานะมหาเศรษฐีนักการกุศลและนักลงทุน
หลังจาก 29 ปี เฮสติงส์จะออกจากบริษัทสตรีมมิงยักษ์ใหญ่ ที่เขาร่วมก่อตั้งในปี 1997 อย่างสมบูรณ์ ในเดือนมิถุนายนที่จะถึง หลังจากที่เขาลงจากตำแหน่งซีอีโอไปแล้วในปี 2023 แต่เขาจะยังคงมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทแห่งนี้ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดคนหนึ่ง
เฮสติงส์หันไปลงทุนอย่างจริงจังในรีสอร์ตสกี Powder Mountain ในรัฐยูทาห์ และเป็นผู้นำการพัฒนารีสอร์ตแห่งนี้ เป้าหมายของเขาคือ การเปลี่ยนรีสอร์ตให้กลายเป็นชุมชนพักผ่อน และที่อยู่อาศัยแบบผสมผสานระหว่างภาครัฐและเอกชน เหตุผลที่เขาทุ่มความสนใจให้กับโปรเจกต์รีสอร์ตสกี ก็เนื่องมาจากความหลงใหลในการเล่นสกีของเขานั่นเอง
นอกเหนือจากการบริหารธุรกิจแล้ว เฮสติงส์ยังมีส่วนร่วมอย่างมากในกิจกรรมการกุศล โดยเฉพาะ ด้านการศึกษา เขาและภรรยา “แพตตี้ ควิลลิน” ได้บริจาคเงินไปแล้วกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ ให้กับกองทุนเฮสติงส์เพื่อส่งเสริมการศึกษาของเด็กๆ รวมถึงบริจาคให้กับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของคนผิวดำในประวัติศาสตร์ (HBCUs) และวิทยาลัยโบว์โดอินสำหรับโครงการHastings Initiative for AI and Humanity เพื่อปัญญาประดิษฐ์และมนุษยชาติ
รีด เฮสติงส์ ปัจจุบันวัย 65 ปี มีทรัพย์สินที่สื่อด้านเศรษฐกิจประเมินไว้ที่ประมาณ 6.6 พันล้านดอลลาร์เมื่อเดือนมกราคม 2026 ส่วนใหญ่มาจากส่วนแบ่งของเขาในเน็ตฟลิกซ์ วิถีชีวิตในการทำงานของเขาได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะ ที่เน็ตฟลิกซ์ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นอิสระ โปร่งใส และให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ในระดับสูง แบบที่เขาเรียกงานออกแบบสร้างธุรกิจของเขาว่า เป็นวัฒนธรรมแห่ง “อิสรภาพและความรับผิดชอบ”
เฮสติงส์เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เห็นได้จากการพลิกโฉมเน็ตฟลิกซ์หลายครั้ง จากธุรกิจให้เช่าดีวิดีไปสู่บริการสตรีมมิง และในที่สุดก็กลายเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ต้นฉบับ
แม้ว่าเขาจะเป็นที่รู้จักในเรื่องภาระงานที่หนักหน่วง แต่เขาก็มักคำนึงถึงความสำคัญของการพักผ่อน เพื่อการคิดไตร่ตรองและวางแผนเชิงกลยุทธ์ ยิ่งเมื่อเกษียณจากภารกิจที่เขาทุ่มเทมายาวนานด้วยแล้ว เขาน่าจะให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่เป็นอิสระอยู่กับครอบครัวและเพื่อนฝูง แบบมหาเศรษฐีว่างงานเสียที