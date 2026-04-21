คนดังร่วมทดสอบฝีมือที่ ALM x Impact Tennis & Sport Center

ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธาน บจก.เคเอฟยู เปิดตัวแบรนด์ใหม่ในเครือ เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ (ALM x Impact Tennis & Sport Center) สนามเทนนิสและกีฬาครบวงจรแห่งใหม่ ณ เมืองทองธานี ซึ่งได้พัฒนาพื้นเดิมให้กลายเป็นพื้นที่ได้มาตรฐานสากล ครอบคลุมพื้นผิวหลักของการแข่งขันระดับแกรนด์สแลม (Grand Slam) ประกอบด้วยสนามเทนนิสมาตรฐานระดับสากล 14 สนาม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ เทนนิสโปรช็อป, ห้องกายภาพบำบัด, Ice Bath, Leo Academy Lounge, ร้านทำผมและเล็บ ฯลฯ และมีร้านคริสปี้ ครีม โดนัทที่ทำคอนเซ็ปต์ให้เข้ากับสถานที่
ในวันเปิดงาน มี ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธาน และมี ประยุทธ-สุวิมล มหากิจศิริ, ดร. สุวรรณา ศิลปอาชา, พัฒพงษ์ และปรียามล ธนวิสุทธิ์, วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ, สุพรทิพย์ ช่วงรังษี, ปัญญ์ชลี เพ็ญชาติ, ไท จิราธิวัฒน์, อิสรีย์, อทิตา และปิยม์พัชรษ์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ, ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์, อรุโณชา ภาณุพันธุ์, นุสบา ปุณณกันต์, เข็มอัปสร สิริสุขะ, ภูผา เตชะณรงค์, ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ และน้องปีใหม่, ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, ปั้นจั่น ปรมะ, บอม ธนิน, ลุค อิชิกาวะ, ธนัชชัย วิจิตรวงศ์ทอง ฯลฯ
พร้อมร่วมกิจกรรม Rafa Nadal Academy Training โดย สถาบันฝึกเทนนิสระดับโลก (ก่อตั้งโดย ราฟาเอล นาดาล ราชาคอร์ทดิน) มาร่วมจัดกิจกรรมคลินิกเทนนิสทั้งด้านเทคนิคการฝึกซ้อม การพัฒนาความแข็งแรง และการเตรียมความพร้อมสมรรถภาพทางกาย ผู้ที่ผ่านการเทรนนิ่งจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก Rafa Nadal Academy ไปเป็นที่ระลึกอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Thailand Hero Training สำหรับผู้โชคดีที่จะได้ฝึกเทคนิคต่างๆ กับนักเทนนิสชาวไทยระดับแชมป์โลกโดย อย่าง ภราดร ศรีชาพันธุ์, ดนัย อุดมโชค, วริศ สอนบุตรนาค และแม็กซิมัส ภราพล โจนส์ พร้อมชมแมตช์ประวัติศาสตร์ Thai Legends VS Rising Stars ระหว่าง ภราดร ศรีชาพันธุ์ และดร. ธนากร ศรีชาพันธุ์ VS วริศ สอนบุตรนาค และแม็กซิมัส ภราพล โจนส์ ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก ป๊อด โมเดิร์นด็อก