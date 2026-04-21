โคโดโมเปิดตัวครอบครัวคนดัง พรีเซนเตอร์แนวคิด “New Move”

โคโดโม (KODOMO) เดินหน้าสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคยุคใหม่ ผ่านแนวคิด “New Move” ปรับบทบาทแบรนด์ที่เข้าใจเด็ก สู่การเป็นแบรนด์ที่เข้าใจทั้ง “พ่อแม่และลูก” สะท้อนภาพการใช้ชีวิตของครอบครัวยุคใหม่ ที่ต้องบาลานซ์ทุกบทบาทไปพร้อมกัน ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ภายในงานได้ถูกเนรมิตให้เป็นพื้นที่แห่งครอบครัว มีเครื่องเล่นม้าหมุนสีสดใส ถ่ายทอดแนวคิดและทิศทางใหม่ของแบรนด์ "ให้ชีวิตคุณและลูกหมุนไปพร้อมกัน" รวมถึงพื้นที่กิจกรรมระบายสี และสร้างเครื่องเล่นม้าหมุนจำลองสำหรับเด็กๆ ที่กลายเป็นสีสันสำคัญของงาน
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ การเปิดตัวครอบครัวพรีเซนเตอร์ “ปั๊ป–ใบเตย–น้องฌาน” ที่มาร่วมถ่ายทอดภาพชีวิตจริงของพ่อแม่ยุคใหม่ ซึ่งไม่ได้หยุดใช้ชีวิตหลังมีลูก แต่เลือกเติบโต ใช้เวลา และสร้างความสุขไปพร้อมกันทั้งครอบครัว ทั้งยังมีโซนกิจกรรมสำหรับเด็กๆ และเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ตัวน้อยๆ ที่มาร่วมสร้างสีสันผ่านการเล่น เรียนรู้ และใช้เวลาร่วมกับครอบครัวอย่างใกล้ชิด