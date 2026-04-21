เมกาบางนา ร่วมกับ “โครงการจรจัดสรร” ส่งมอบบ้านพักพิงสำหรับสัตว์จร

ศูนย์การค้าเมกาบางนา ร่วมกับ “โครงการจรจัดสรร” ส่งมอบบ้านพักพิงสำหรับสัตว์จร ให้แก่ SOS ANIMAL THAILAND FOUNDATION จ. ราชบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ต่อยอดจากงาน “MEGA PET DAY 2026 : SEE THE WORLD THROUGH MY PAWS” ซึ่งเมกาบางนาจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดยเปิดพื้นที่ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้ร่วมงานได้สร้างสรรค์งานศิลปะบนผืนผ้าใบ ในแนวคิด “FROM PAWS TO PAWS CHARITY” ก่อนนำไปประกอบเป็นบ้านพักพิง
ณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน รองผู้ว่าฯ จ.อุดรธานี เป็นประธานงาน “UDON SONGKRAN FESTIVAL 2026” ในคอนเซ็ปต์ “Neon Water The Power of the Flow” จัดโดย อภิชา วีรชาติยานุกูล กก.ผจก.ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ ร่วมกับ วรวุฒิ คำป้อม ผจก.การค้าเบียร์ จ.อุดรธานี บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ, อาชัญ ชัยภูมิ ผจก.อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์ประจำภาคอีสาน บจก.ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย), เสนีย์ เนียมสุวรรณ ผู้บริหารเครือข่ายธุรกิจ ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ธนาคารกสิกรไทย, ภาสกร วีรชาติยานุกูล กก.ผจก.โฮเทล โมโค และททท. ณ ยูดี ทาวน์ อุดรธานี
ทรู ดิจิทัล พาร์ค จัดงาน TRUE DIGITAL PARK FULL MOUTH FEAST ภายใต้แนวคิด “เทศกาลรวมร้านลับ ที่ไม่ลับอีกต่อไป” พบกับร้านอร่อยกว่า 50 ร้าน อาทิ เอ็กเต็งผู่กี่, หลี่ชิมเฮีย จุ๋ยก้วย, หมวยกุยช่าย ตลาดพลู, Fastfoot TH, FIN Burger, เดอะจุ้ง by ปลาอยู่เย็น, SML หมูแดงฮ่องกงสูตรคุณแม่สุมาลี, น้ำใจ วุ้นกะทิ, NOOD’s, j-jan, สุวิมลหอยจ๊อ และครัวเมืองตรัง 22–26 เม.ย. 69 ณ EAST EVENTERY ชั้น 1, True Digital Park (ฝั่ง East) พิเศษ! สมาชิก Life Member แลก 20 คะแนน ร่วมเล่นเกม Freeze the Time รับของรางวัลสุดพิเศษในงาน