xs
xsm
sm
md
lg

เมกา สงกรานต์ 2026 ม่วนจึ้ง ออลเด้อเวย์ สร้างสีสันคึกคักตลอดเทศกาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุก ๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE สร้างบรรยากาศแห่งความคึกคักตลอดเทศกาลปีใหม่ไทย ในงาน “เมกา สงกรานต์ 2026 : ม่วนจึ้ง ออลเด้อเวย์” โดยได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากลูกค้าและทุกๆ ครอบครัวอย่างเนื่องแน่น พร้อมมียอดผู้เข้าร่วมงานสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 35% สะท้อนถึงความนิยมในบรรยากาศสงกรานต์ไทยบ้านร่วมสมัยที่เต็มไปด้วยความสุข ความสนุก ความเป็นสิริมงคล และความอิ่มอร่อยอย่างครบครัน


บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและความมีชีวิตชีวาตั้งแต่บริเวณเมน เอนทรานซ์ ซึ่งแลนด์มาร์ก “ศาลแมวเรียกทรัพย์” ได้รับความสนใจจากลูกค้าที่แวะเวียนมาถ่ายภาพ และเช็กอินเสริมพลังความมงคลอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน จุด “สรงน้ำพระแก้วมรกต” ก็เป็นอีกหนึ่งโซนได้รับความสนใจ สืบสานประเพณีไทยและเสริมสิริมงคลในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ช่วยสร้างความคึกคักให้กับงาน คือโซน “เอ็นเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์” ณ ฟู้ดวอล์ค พลาซ่า ซึ่งกลายเป็นศูนย์รวมความสนุกของลูกค้าทุกวัย ด้วยบรรยากาศกิจกรรมสไตล์ไทยบ้านร่วมสมัย ทั้งรถอีแต๋นซิ่ง การแสดงและดนตรีสด การแสดงจากโรงเรียน BANGKOK DANCE ACADEMY MEGABANGNA เกมกิจกรรม และกิจกรรมสำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด


ในขณะเดียวกัน โซน “สแปลช พาร์ค” ณ เมกา พลาซ่า ยังคงได้รับการตอบรับอย่างดีจากน้อง ๆ หนู ๆ ที่จองคิวเข้าร่วมสนุกคลายร้อนเต็มทุกรอบ บริเวณงานคึกคักไปด้วยกลุ่มครอบครัวที่พาเด็ก ๆ มาร่วมสนุกคลายร้อนกับสวนน้ำโฉมใหม่กันอย่างเนื่องแน่น เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสดชื่น ปิดท้ายด้วยงาน “เมกาบางนา มหาสงกรานต์” ณ ชั้น 1 โซนธนาคาร ที่ช่วยเสริมความสมบูรณ์ให้กับการเฉลิมฉลองความสุขในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นเทศกาลความอบอุ่นของครอบครัว ด้วยการรวบรวมร้านดังและเมนูอร่อยจากทั่วไทยมาไว้ในบรรยากาศตลาดแบบไทย โดยลูกค้าให้ความสนใจกับการแวะเลือกชิมและเลือกช้อปกันอย่างต่อเนื่องตลอดเทศกาล


ความสำเร็จของงาน “เมกา สงกรานต์ 2026 : ม่วนจึ้ง ออลเด้อเวย์” ในครั้งนี้ สะท้อนบทบาทของเมกาบางนาในการเป็นพื้นที่แห่งการใช้ชีวิตและจุดนัดพบของทุกคนในครอบครัว ในทุกๆเทศกาล ภายใต้แนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ที่พร้อมเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งความบันเทิง ความอบอุ่น วัฒนธรรม และช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันในทุกเทศกาลสำคัญ พร้อมตอกย้ำการเป็นเดสติเนชันสำคัญของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ที่ลูกค้าสามารถกลับมาใช้เวลา พักผ่อน และสร้างความทรงจำดี ๆ ร่วมกันได้ในทุกวัน



































