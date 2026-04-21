xs
xsm
sm
md
lg

เทรนด์นี้ต้องรู้ ทำความรู้จัก PDRN และ Ceramide ตัวแกร่งที่ดูแลผิว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การดูแลผิวในปัจจุบันได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น อย่างเรื่อง ‘ผิวกระจ่างใส’ หรือ ‘ผิวกระจก’ ที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้น ๆ แต่ปัจจุบันกลายเป็นเทรนด์ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเรื่องสารสกัดและส่วนผสม เพื่อการบำรุงผิวด้วยความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการดูแลผิวให้แข็งแรง เติมความชุ่มชื้นให้กับผิว และมีสุขภาพผิวที่ดีในระยะยาว ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีในการที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและดูแลผิวอย่างถูกวิธี รวมถึงรู้จักสารสกัดที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยต่อผิวมากขึ้น


โดยสารสำคัญที่โดดเด่นและเป็นเทรนด์ในปัจจุบัน คือการฟื้นฟูผิวด้วยการใช้สารสกัดอย่าง ‘PDRN’ และ ‘Ceramide’ ที่ผสานพลังการฟื้นฟูให้ผิวแข็งแรง เป็นการทำงานที่แท็กทีมกันเป็นระบบ ในการ ‘ซ่อมแซม และ สร้างผิวใหม่’ ช่วยกู้ผิวให้กลับมาสุขภาพดี

สำหรับ PDRN หรือ Polydeoxyribonucleotide คือ สารสกัดจาก DNA ปลาแซลมอน ซึ่งมีโครงสร้าง DNA ใกล้เคียงกับมนุษย์ และมีงานวิจัยรองรับว่า สามารถเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์ โดยช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ผิวอย่างเร่งด่วน เสริมสร้างความยืดหยุ่นและความกระชับของผิว กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ช่วยให้ริ้วรอยแลดูจางลง

ส่วน Ceramide เป็นไขมันชนิดหนึ่งที่อยู่ในโครงสร้างชั้นผิวหนัง มีหน้าที่ในการสร้าง Skin Barrier หรือ เกราะป้องกันผิว ปกป้องผิวจากมลภาวะต่าง ๆ ยิ่งเมื่ออายุมากขึ้น อาจทำให้ผิวแห้งขาดน้ำ และเกิดการระคายเคืองได้ง่าย Ceramide จึงช่วยลดการสูญเสียน้ำ ให้ผิวชุ่มชื้นยาวนาน ลดโอกาสการอักเสบและการระคายเคืองผิวได้


เมื่อผิวที่ถูกทำลายได้รับการฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ สู่การกู้คืนผิวที่แข็งแรง และมีเกราะป้องกันผิว เสริมความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องรอให้มีปัญหาผิวหน้าก่อนถึงจะเลือกบำรุง แต่สามารถดูแลผิวได้ตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัย โดย กิฟฟารีน (Giffarine) ผู้นำแบรนด์สุขภาพและความงามสัญชาติไทย เข้าใจถึงการดูแลผิวคนไทยด้วยการ Restore Skin Barrier และ Slow Aging จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ‘กิฟฟารีน รีจู โกลว์ พีดีอาร์เอ็น พลัส ไฟฟ์เอ็กซ์ เซราไมด์ ครีม GIFFARINE REJU GLOW PDRN + 5X CERAMIDE CREAM นวัตกรรม PDRN กู้ผิวใส เสริมเกราะป้องกันผิวแข็งแรง และชะลอสัญญาณแห่งวัยได้ตรงจุด

โดยรวมเทคโนโลยีล็อกความอ่อนเยาว์ Biomimetic Skin-Barrier ที่มีโครงสร้างคล้ายชั้นไขมันผิว ซึ่งเนื้อครีมสามารถซึมสู่ผิวได้ล้ำลึก ตรงจุด ช่วยฟื้นฟูผิวให้แข็งแรง มอบความชุ่มชื้น ให้ผิวแลดูสุขภาพดี และยังอัดแน่นด้วยสารสำคัญ 6X Effective Dose ทั้ง

· PDRN 5,000 ppm จากปลาแซลมอน ช่วยฟื้นฟูผิวให้เรียบเนียน โกลว์ใสอย่างเป็นธรรมชาติ
· 1% Ceramide (5X) ช่วยล็อกความชุ่มชื้น เสริม skin barrier ให้ผิวแข็งแรง
· 2% Telomere Protection & Dermohacking ซึ่งเป็นนวัตกรรมดูแลผิว เพื่อรับมือสัญญาณแห่งวัย
· 2% Natural Betaine ช่วยเติมและกักเก็บความชุ่มชื้น
· 5% Niacinamide ช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใส ลดเลือนความหมองคล้ำ และจุดด่างดำ


และด้วยการทำงานของคู่หูการ เปิด - ปิด ผิว อย่าง PDRN และ Ceramide ที่ทรงพลัง โดย PDRN ช่วยเปิดสวิตซ์โหมดซ่อมผิว กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และ Ceramide ช่วยปิดล็อกความชุ่มชื้นและปกป้องผิวจากภายนอกให้ Skin Barrier แข็งแรง

ด้วย 1% Ceramide (5X) บวกกับ PDRN 5,000 ppm ถือเป็นตัวช่วยฟื้นบำรุงผิวเร่งด่วน เสริมด้วย2% Telomere Protection & Dermohacking ช่วยจัดการซอมบี้เซลล์ที่เป็นต้นตอผิวร่วงโรยก่อนวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นเนื้อครีมที่เข้มข้น แต่มอบสัมผัสเบาสบาย ไม่มัน ไม่หนักผิว ช่วยบำรุงลึก ปิดจบคนที่กังวลเรื่องความเหนอะหนะ แต่อยากได้ความชุ่มชื้นสูง รวมถึงปลอบประโลมผิวหลังทำหัตถการเพื่อผิวแข็งแรงได้ด้วย โดยใช้ทาทั่วบริเวณผิวหน้าและลำคออย่างเป็นประจำทั้งเช้าและก่อนนอน

เมื่อมีผิวที่แข็งแรงจากภายในให้เป็นเกราะป้องกัน แม้ว่าจะต้องเผชิญกับมลภาวะอื่น ๆ ก็ทำให้ผิวพร้อมสู้และเอาอยู่ทุกปัญหา บูสต์คอลลาเจนให้ผิวเผยความโกลว์ฉ่ำ บอกลาผิวสูงวัย และยิ้มรับผิวที่มี Skin Barrier แข็งแรงด้วย ‘GIFFARINE REJU GLOW PDRN + 5X CERAMIDE CREAM’ ที่เป็นตัวช่วยฟื้นฟูผิวอย่างตรงจุดและมอบความเบาสบายให้ผิวคุณ

เทรนด์นี้ต้องรู้ ทำความรู้จัก PDRN และ Ceramide ตัวแกร่งที่ดูแลผิว
เทรนด์นี้ต้องรู้ ทำความรู้จัก PDRN และ Ceramide ตัวแกร่งที่ดูแลผิว
เทรนด์นี้ต้องรู้ ทำความรู้จัก PDRN และ Ceramide ตัวแกร่งที่ดูแลผิว
เทรนด์นี้ต้องรู้ ทำความรู้จัก PDRN และ Ceramide ตัวแกร่งที่ดูแลผิว
เทรนด์นี้ต้องรู้ ทำความรู้จัก PDRN และ Ceramide ตัวแกร่งที่ดูแลผิว