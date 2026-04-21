เทรนด์นี้ต้องรู้ ทำความรู้จัก PDRN และ Ceramide ตัวแกร่งที่ดูแลผิว

การดูแลผิวในปัจจุบันได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น อย่างเรื่อง ‘ผิวกระจ่างใส’ หรือ ‘ผิวกระจก’ ที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้น ๆ แต่ปัจจุบันกลายเป็นเทรนด์ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเรื่องสารสกัดและส่วนผสม เพื่อการบำรุงผิวด้วยความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการดูแลผิวให้แข็งแรง เติมความชุ่มชื้นให้กับผิว และมีสุขภาพผิวที่ดีในระยะยาว ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีในการที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและดูแลผิวอย่างถูกวิธี รวมถึงรู้จักสารสกัดที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยต่อผิวมากขึ้น
โดยสารสำคัญที่โดดเด่นและเป็นเทรนด์ในปัจจุบัน คือการฟื้นฟูผิวด้วยการใช้สารสกัดอย่าง ‘PDRN’ และ ‘Ceramide’ ที่ผสานพลังการฟื้นฟูให้ผิวแข็งแรง เป็นการทำงานที่แท็กทีมกันเป็นระบบ ในการ ‘ซ่อมแซม และ สร้างผิวใหม่’ ช่วยกู้ผิวให้กลับมาสุขภาพดี
สำหรับ PDRN หรือ Polydeoxyribonucleotide คือ สารสกัดจาก DNA ปลาแซลมอน ซึ่งมีโครงสร้าง DNA ใกล้เคียงกับมนุษย์ และมีงานวิจัยรองรับว่า สามารถเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์ โดยช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ผิวอย่างเร่งด่วน เสริมสร้างความยืดหยุ่นและความกระชับของผิว กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ช่วยให้ริ้วรอยแลดูจางลง
ส่วน Ceramide เป็นไขมันชนิดหนึ่งที่อยู่ในโครงสร้างชั้นผิวหนัง มีหน้าที่ในการสร้าง Skin Barrier หรือ เกราะป้องกันผิว ปกป้องผิวจากมลภาวะต่าง ๆ ยิ่งเมื่ออายุมากขึ้น อาจทำให้ผิวแห้งขาดน้ำ และเกิดการระคายเคืองได้ง่าย Ceramide จึงช่วยลดการสูญเสียน้ำ ให้ผิวชุ่มชื้นยาวนาน ลดโอกาสการอักเสบและการระคายเคืองผิวได้
เมื่อผิวที่ถูกทำลายได้รับการฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ สู่การกู้คืนผิวที่แข็งแรง และมีเกราะป้องกันผิว เสริมความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องรอให้มีปัญหาผิวหน้าก่อนถึงจะเลือกบำรุง แต่สามารถดูแลผิวได้ตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัย โดย กิฟฟารีน (Giffarine) ผู้นำแบรนด์สุขภาพและความงามสัญชาติไทย เข้าใจถึงการดูแลผิวคนไทยด้วยการ Restore Skin Barrier และ Slow Aging จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ‘กิฟฟารีน รีจู โกลว์ พีดีอาร์เอ็น พลัส ไฟฟ์เอ็กซ์ เซราไมด์ ครีม GIFFARINE REJU GLOW PDRN + 5X CERAMIDE CREAM นวัตกรรม PDRN กู้ผิวใส เสริมเกราะป้องกันผิวแข็งแรง และชะลอสัญญาณแห่งวัยได้ตรงจุด
โดยรวมเทคโนโลยีล็อกความอ่อนเยาว์ Biomimetic Skin-Barrier ที่มีโครงสร้างคล้ายชั้นไขมันผิว ซึ่งเนื้อครีมสามารถซึมสู่ผิวได้ล้ำลึก ตรงจุด ช่วยฟื้นฟูผิวให้แข็งแรง มอบความชุ่มชื้น ให้ผิวแลดูสุขภาพดี และยังอัดแน่นด้วยสารสำคัญ 6X Effective Dose ทั้ง
· PDRN 5,000 ppm จากปลาแซลมอน ช่วยฟื้นฟูผิวให้เรียบเนียน โกลว์ใสอย่างเป็นธรรมชาติ
· 1% Ceramide (5X) ช่วยล็อกความชุ่มชื้น เสริม skin barrier ให้ผิวแข็งแรง
· 2% Telomere Protection & Dermohacking ซึ่งเป็นนวัตกรรมดูแลผิว เพื่อรับมือสัญญาณแห่งวัย
· 2% Natural Betaine ช่วยเติมและกักเก็บความชุ่มชื้น
· 5% Niacinamide ช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใส ลดเลือนความหมองคล้ำ และจุดด่างดำ
และด้วยการทำงานของคู่หูการ เปิด - ปิด ผิว อย่าง PDRN และ Ceramide ที่ทรงพลัง โดย PDRN ช่วยเปิดสวิตซ์โหมดซ่อมผิว กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และ Ceramide ช่วยปิดล็อกความชุ่มชื้นและปกป้องผิวจากภายนอกให้ Skin Barrier แข็งแรง
ด้วย 1% Ceramide (5X) บวกกับ PDRN 5,000 ppm ถือเป็นตัวช่วยฟื้นบำรุงผิวเร่งด่วน เสริมด้วย2% Telomere Protection & Dermohacking ช่วยจัดการซอมบี้เซลล์ที่เป็นต้นตอผิวร่วงโรยก่อนวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นเนื้อครีมที่เข้มข้น แต่มอบสัมผัสเบาสบาย ไม่มัน ไม่หนักผิว ช่วยบำรุงลึก ปิดจบคนที่กังวลเรื่องความเหนอะหนะ แต่อยากได้ความชุ่มชื้นสูง รวมถึงปลอบประโลมผิวหลังทำหัตถการเพื่อผิวแข็งแรงได้ด้วย โดยใช้ทาทั่วบริเวณผิวหน้าและลำคออย่างเป็นประจำทั้งเช้าและก่อนนอน
เมื่อมีผิวที่แข็งแรงจากภายในให้เป็นเกราะป้องกัน แม้ว่าจะต้องเผชิญกับมลภาวะอื่น ๆ ก็ทำให้ผิวพร้อมสู้และเอาอยู่ทุกปัญหา บูสต์คอลลาเจนให้ผิวเผยความโกลว์ฉ่ำ บอกลาผิวสูงวัย และยิ้มรับผิวที่มี Skin Barrier แข็งแรงด้วย ‘GIFFARINE REJU GLOW PDRN + 5X CERAMIDE CREAM’ ที่เป็นตัวช่วยฟื้นฟูผิวอย่างตรงจุดและมอบความเบาสบายให้ผิวคุณ