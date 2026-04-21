สาวกกระทิงดุประเดิมเช็คอินทริปแรกแห่งปี สัมผัสเสน่ห์กรุงเก่าที่อยุธยา

เรนาสโซ มอเตอร์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ลัมโบร์กินีอย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทย นำโดย อภิชาติ ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการ, ศักดิ์ นานา และ ม.ล. พลอยนภัส ลีนุตพงษ์ กรรมการ พร้อมด้วย ภานุเมศ จงกลรัตนาภรณ์ ประธาน Lamborghini Club Thailand (ลัมโบร์กินีคลับไทยแลนด์) ประเดิมเช็คอินทริปแรกแห่งปี นำขบวนเหล่าคาราวาน "กระทิงดุ" มุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับกิจกรรม Lamborghini Club Thailand Bull Run at Ayutthaya วันเดย์ทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่พาไปสัมผัสเสน่ห์กรุงเก่า กับวิถีสโลว์ไลฟ์แบบไทยๆ อาทิ
เช็คอินศิลป์แผ่นดิน - เติมเต็มแรงบันดาลใจด้วยสุนทรียภาพแห่งศิลปะไปกับไฮไลท์แรก ด้วยการพาเหล่าสมาชิกเปิดประสบการณ์ทางวัฒนธรรม ณ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด เยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวสำคัญอย่าง พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน สถานที่ที่รวบรวมสุดยอดหัตถศิลป์ชั้นสูงอันทรงคุณค่าและหาชมได้ยากไว้ในที่เดียว ทั้งยังเป็นหนึ่งในหมุดหมายห้ามพลาดที่ใคร ๆ ต่างบอกว่าควรแวะไปเยี่ยมชมสักครั้งในชีวิต รวมถึงอาคารผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด และอาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน
Lunch With A View - แวะเติมพลังท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ร้านเรือนไทยกุ้งเผา (วัดเชิงเลน) ร้านระดับตำนานที่การันตี ความอร่อยด้วยรางวัล Michelin Guide หลายปีซ้อน ปิดท้ายทริปด้วย เที่ยววิถีไทยที่ตลาดโก้งโค้ง ตลาดโบราณที่สะท้อนวิถีชีวิตคนกรุงเก่า ที่นอกจากช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน ยังส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยรอยยิ้มอีกด้วย ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ โดยมีเหล่าเซเลบริตี้และแฟนพันธุ์แท้ลัมโบร์กินีร่วมทริปคับคั่ง
อภิชาติ ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท เรนาสโซ มอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “Lamborghini Club Thailand Bull Run เป็นกิจกรรมวันเดย์ทริปสุดพิเศษที่ เรนาสโซ มอเตอร์ และ Lamborghini Club Thailand จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยครั้งนี้ออกสตาร์ทด้วยทริประยะสั้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไม่เพียงสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับให้กับเหล่าแฟนพันธุ์แท้ลัมโบร์กินี กิจกรรมในครั้งนี้ยังสะท้อนถึงการรวมกลุ่มที่พร้อมร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งเหล่าสมาชิกยังได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของชาวบ้านและได้ร่วมสนับสนุนเงินบริจาคเข้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
