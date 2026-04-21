เซเลบจัดชุดไทยใส่ร่วมประเพณีสืบสานวัฒนธรรม

ช่วงประเพณีสำคัญๆ ของบ้านเรา ในปัจจุบันคนไทยมักนิยมแต่งตัวแบบไทยๆ ให้เข้ากับเทศกาลนั้นๆ และชุดไทยมักจะถูกหยิบขึ้นมาใช้อยู่เสมอ ไม่เพียงชุดไทยประยุกต์ แต่ยังมีชุดผ้าไหมไทย หรือชุดที่ทำจากผ้าไทย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผ้าไทยฝีมือของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น ให้สืบสานต่อไปแบบยั่งยืน วันนี้ เซเลบออนไลน์ขอนำ เสน่ห์ของชุดไทยและชุดผ้าไทยในแบบต่างๆ ที่ถ่ายทอดโดยเซเลบคนดังมาให้ชมกัน
ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช และครอบครัว : ไม่ว่าคุณแม่ลูกสองคนสวย จะมาในลุคใด เธอก็เอาอยู่ เรียกว่าสวยจรดปลายเท้า วันนี้สาวริต้ามาในชุดไทยดุสิตสีทองสุดหรูสวยงามจับตา แถมช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมายังจัดชุดผ้าไหมไทยให้ทั้งครอบครัวได้แต่งตัวให้เข้ากับประเพณีไทยๆ อีกด้วย
เก๋-ชลลดา สิริสันต์ : เมื่อนางแบบคนดัง อย่าง สาวเก๋ แต่งตัวเป็นนางสงกรานต์ แถมโดนตากล้องบอกไม่เอาท่าโพสแบบชุดไทย เธอเลยจัดท่าโพสสไตล์นางแบบให้อย่างไม่ลังเล สวยอย่างไทยร่วมสมัยไปเลย
แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ : ปีนี้เป็นปีที่เธอได้ทำหน้าที่หลายบทบาท ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เธอจึงได้แต่งชุดไทยสวยๆ หลายชุด ทั้ง ชุดไทยจักรพรรดิ และชุดไทยประยุกต์อย่างสวยงาม
เอิร์น-ณัชชา เตชะหรูวิจิตร : หรือ เอิร์น จิรวรรณ โพสต์ภาพสวมชุดไทยจักรพรรดิ อย่างสวยงามตระการตา ร่วมสวัสดีปีใหม่ไทย 2569
ซอนย่า สิงหะ : งามล้ำประดุจหญิงไทยในวรรณคดี กับชุดไทยประยุกต์ งานผ้าไหมปักสุดเลอค่า ถือพวงมาลัยเกลียวสวยงามไปไหว้พระในโบสถ์ ที่วัดอรุณฯ
แจน-จิตติมา วรรธนะสิน : สวมใส่ผ้าซิ่นไทย ฝีมือ อ.วีรธรรม ตระกูลเงินทอง ซึ่งเป็นผ้าไหมยกทองโบราณ ใส่แล้วดูสวยสง่างามแบบไทยๆ
มาดามแป้ง-นวลพรรณ ล่ำซำ : เป็นอีกหนึ่งเวิร์กกิ้งวูแมนที่ไม่ว่าจะใส่ชุดไหนก็สวยงามดูดี วันนี้มาในชุดผ้าไหมไทยประยุกต์สีทองผสานสีแดง อย่างงามสง่า
เอมมี่-มรกต แสงทวีป : เป็นสาวที่รักผ้าไหมไทย เธอบอกว่า “จะพยายามใส่ทุกครั้งที่ใส่ได้ นอกจากผ้าไหมที่ตกทอดมาจากคุณแม่ เวลาซื้อเอง ก็จะเลือกคัดสรรอย่างดี” วันนี้เธอใส่ชุดผ้าไหมไทย จากร้าน “คะ-มา ผ้าไหมมัดหมี่จากชาวบ้าน” ซึ่งเธอภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้อุดหนุนผ้าไหมฝีมือคนไทย
นาตาลี เจียรวนนท์ และครอบครัว : เมื่อ ลี นาตาลี นำทีมไปไหว้พระทำบุญที่วัดพระเชตุพนฯ เลยต้องจัดชุดแบบสุภาพสำรวมสีขาวครีม กับกระโปรงผ้าไหมสีครีมดิ้นทองสวยงาม ส่วนคุณพ่อฟลุ๊ค-เกริกพล มัสยวาณิช กับน้องนาตาชา ก็มาในชุดธีมสีเดียวกัน
น้ำผึ้ง-มธุนาฏ ซอโสตถิกุล : สาว Gen Y ทนกระแสดอกบัวของ Gen Z ไม่ไหว เลยหาชุดสไตล์ผ้าไหมไทยร่วมสมัยสีฟ้าพาสเทล หอบดอกบัวไปถ่ายเล่นที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเป็นครั้งแรก ก่อนที่จะไปย้ายโลเกชั่นไปที่คาเฟ่ที่มีดอกบัวอยู่หน้าร้านตามกระแสฮิตช่วงนี้
มิ้งค์-ณัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ : สาวมิ้งค์น่ารักสดใสในลุคผ้าซิ่น ผ้าฝ้ายราชบุรี ที่ออกแบบโดยเฉพาะของแบรนด์ KHAO MAR และคลายร้อนยามนี้ด้วยพัดย่านลิเภาสวยหรู สืบสานประเพณีไทย ก่อเจดีย์ทราย และสรงน้ำพระ ในวันพญาวัน (ล้านนา) หรือวันเถลิงศก